Дружина Каньє Веста оголилась на червоній доріжці «Греммі»
Нова поява Каньє Веста та його дружини шокувала публіку
Церемонія вручення премії «Греммі» не обійшлася без скандалу: репера Каньє Веста та його дружину Б'янку Цензорі вигнали із заходу. Про це пише Notícias ao Minuto.
Скандальна пара з'явилася на червоній доріжці у звичних образах – 47-річний артист був у чорній футболці та штанах, а його дружина одягла пухнасту чорну шубу. Однак у якийсь момент Б'янка почала роздягатися прямо перед камерами. Скинувши шубу, вона залишилася в абсолютно прозорій міні-сукні.
Португальська блогерка, журналістка, письменниця Ана Гарсіа Мартінс не залишилася байдужою до моменту, і поділилась враженнями на своїй сторінці в Instagram.
«Б'янка Цензорі, дружина/заручниця Каньє Веста, з'явилася в цих нарядах на проході вручення премії «Греммі». Сукня не залишає нічого для уяви. Момент, коли вона зняла пальто попереду свого чоловіка, – один із найнезручніших за усі часи. Це тривожно. І його погляд, начебто він хотів сказати, що це моя власність, змусив мене відвернутися», – писала вона.
«Здатність цього чоловіка перетворювати жінок на аксесуари лякає», – додала блогерка.
Відразу після цього пара залишила церемонію. Низка ЗМІ повідомила, що пару вигнали, оскільки їх взагалі не було у списку запрошених. Інсайдери TMZ повідомляють, що Уест і Цензорі поїхали самі, а запрошення у них були, оскільки Каньє боровся за перемогу в номінації «Найкраща реп-пісня».
Сам артист відвертий образ Б'янки пояснив порталу Page Six через інсайдерів: виявилося, що таким чином Уест хотів повторити обкладинку свого альбому Vultures 1, де Цензорі стоїть спиною до камери повністю оголеною.
До слова, у жовтні минулго року були новини про те, що відомий американський репер Каньє Вест розлучається австралійською моделлю Б'янкою Цензорі.
Нагадаємо, у Лос-Анджелесі у США завершилася 67-ма церемонія нагородження музичної премії «Греммі». Альбом року став альбом Beyoncé Cowboy Carter.
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