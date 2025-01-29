Дипломат назвав двох жінок, які покращують відносини України та Сербії

Посол Толкач вважає, що спілкування перших леді Олени Зеленської та Тамари Вучич пожвавило відносини Києва та Белграда

Лідер Сербії Александар Вучич після початку повномасштабної війни так і не прибув до України із низки причин. Однак, його дружина, Тамара Вучич, була у Києві вже двічі. Посол України у Сербії Володимир Толкач в інтерв’ю «Главкому» заявив, що спілкування перших леді Олени Зеленської та Тамари Вучич стало певним поштовхом до пожвавлення двосторонніх відносин між Україною та Сербією.

Так, Толкач пояснив, що візити на найвищому рівні не готуються «з наскоку».

«Багато в чому тут є і наша провина (у тому, що лідер Сербії не приїхав до України). Але візити такого рівня не готуються з наскоку. Спершу до України має приїхати хтось з членів уряду. Але Україна понад рік не могла нікого прийняти з високопосадовців. Головна причина – відсутність посла Сербії у Києві, лише нещодавно до нашої столиці прибув посол Сербії Андон Сапунджи», – пояснив посол.

За його словами, Вучич має запрошення. З 6 грудня 2024 року посол Сербії в Україні Андон Сапуджи почав працювати, тому передумови для розвитку двосторонніх відносин вже є.

«Для здійснення візитів треба, перш за все, запрошення та організація логістики. Логістикою займається посольство. До прикладу, міністерка європейської інтеграції Сербії Таня Мишевич заявляла про свою готовність прибути до України від початку 2023 року. Але візит не відбувся через відсутність у Києві посла Сербії. Це по-перше. По-друге, треба розуміння того, для чого приїздить той чи інший посадовець», – зауважив посол.

Толкач окремо підкреслив, що спілкування перших леді Олени Зеленської та Тамари Вучич стало певним поштовхом до пожвавлення наших двосторонніх відносин.

Так, Тамара Вучич була у Києві двічі – у вересні торік та у вересні 2023 року на самітах перших леді та джентльменів. Олена Зеленська була у Сербії в травні минулого року у супроводі тодішнього очільника МЗС Дмитра Кулеби.

«Тобто бачимо, що все робиться. Можемо з вами говорити, що хотілося б швидше або активніше, але ж Сербія не одна країна у світі», – додав дипломат.

До слова, Толкач раніше розповів, що за час повномасштабної війни позиція сербів почала повільно, але все ж таки змінюватися на нашу користь. Загалом Сербія сприймає нас як дружню слов’янську країну попри те, що жителі країни не повністю розуміють причину російської агресії.