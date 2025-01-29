Головна Світ Політика
search button user button menu button

Дипломат назвав двох жінок, які покращують відносини України та Сербії

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Дипломат назвав двох жінок, які покращують відносини України та Сербії
Олена Зеленська разом із сербською першою леді Тамарою Вучич
фото: X\Olena Zelenska

Посол Толкач вважає, що спілкування перших леді Олени Зеленської та Тамари Вучич пожвавило відносини Києва та Белграда

Лідер Сербії Александар Вучич після початку повномасштабної війни так і не прибув до України із низки причин. Однак, його дружина, Тамара Вучич, була у Києві вже двічі. Посол України у Сербії Володимир Толкач в інтерв’ю «Главкому» заявив, що спілкування перших леді Олени Зеленської та Тамари Вучич стало певним поштовхом до пожвавлення двосторонніх відносин між Україною та Сербією.

Так, Толкач пояснив, що візити на найвищому рівні не готуються «з наскоку». 

«Багато в чому тут є і наша провина (у тому, що лідер Сербії не приїхав до України). Але візити такого рівня не готуються з наскоку. Спершу до України має приїхати хтось з членів уряду. Але Україна понад рік не могла нікого прийняти з високопосадовців. Головна причина – відсутність посла Сербії у Києві, лише нещодавно до нашої столиці прибув посол Сербії Андон Сапунджи», – пояснив посол.

За його словами, Вучич має запрошення. З 6 грудня 2024 року посол Сербії в Україні Андон Сапуджи почав працювати, тому передумови для розвитку двосторонніх відносин вже є.

«Для здійснення візитів треба, перш за все, запрошення та організація логістики. Логістикою займається посольство.  До прикладу, міністерка європейської інтеграції Сербії Таня Мишевич заявляла про свою готовність прибути до України від початку 2023 року. Але візит не відбувся через відсутність у Києві посла Сербії. Це по-перше. По-друге, треба розуміння того, для чого приїздить той чи інший посадовець», – зауважив посол.

Толкач окремо підкреслив, що спілкування перших леді Олени Зеленської та Тамари Вучич стало певним поштовхом до пожвавлення наших двосторонніх відносин.

Так, Тамара Вучич була у Києві двічі – у вересні торік та у вересні 2023 року на самітах перших леді та джентльменів. Олена Зеленська була у Сербії в травні минулого року у супроводі тодішнього очільника МЗС Дмитра Кулеби.

«Тобто бачимо, що все робиться. Можемо з вами говорити, що хотілося б швидше або активніше, але ж Сербія не одна країна у світі», – додав дипломат.

До слова, Толкач раніше розповів, що за час повномасштабної війни позиція сербів почала повільно, але все ж таки змінюватися на нашу користь. Загалом Сербія сприймає нас як дружню слов’янську країну попри те, що жителі країни не повністю розуміють причину російської агресії.

Читайте також:

Теги: Сербія посол посольство Україна дружина Олена Зеленська Володимир Толкач запрошення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сергій Плохій: Наступний лідер Росії буде топтатися по Путіну
Сергій Плохій: Наступний лідер Росії буде топтатися по Путіну
26 сiчня, 10:00
Українцям під Крутами вдалося стримати наступ і завдати росіянам значних втрат
29 січня – День пам'яті Героїв Крут: історія та значення бою
Сьогодні, 06:00
Діти капітана Гранта. Що станеться з організаціями, фінансування яких зупинив Трамп
Діти капітана Гранта. Що станеться з організаціями, фінансування яких зупинив Трамп Тема дня
27 сiчня, 21:15
Коваленко сподівається, що потроху буде приходити розуміння до всіх, що це був найдорожчий газ, який можна було собі уявити
«Це гарна новина». Генеральний директор Yasno назвав знакову подію для України
2 сiчня, 12:54
Масаші Накаґоме, посол Японії в Києві
«Стійкість українського народу надихає». Посольство Японії привітало українців з Новим роком
1 сiчня, 06:46
Зеленський розповів, за що обожнює Одесу
Зеленський розповів, за що обожнює Одесу
6 сiчня, 05:56
Україна атакує російські цілі в Чорному морі дронами Magura V5
Чим загрожують РФ українські операції у Чорному морі: дані аналітиків ISW
3 сiчня, 06:18
Більшість українців (58%) приїхали до Польщі самостійно, тоді як 16% – у компанії друзів
За пів року до Польщі приїхала рекордна кількість українців: що відомо
17 сiчня, 13:56
27 січня РФ атакувала Дніпро
Нічна атака РФ на Дніпро: влада показала наслідки
27 сiчня, 08:50

Політика

Білий дім скасовує замороження програм допомоги – ЗМІ
Білий дім скасовує замороження програм допомоги – ЗМІ
Депутат Європарламенту раптово покликав Гренландію в ЄС: причина
Депутат Європарламенту раптово покликав Гренландію в ЄС: причина
Дипломат назвав двох жінок, які покращують відносини України та Сербії
Дипломат назвав двох жінок, які покращують відносини України та Сербії
Словаччина викликала посла України. Причина нібито у Фіцо
Словаччина викликала посла України. Причина нібито у Фіцо
Українські дрони уразили нафтоперекачувальну станцію та ракетний арсенал у РФ
Українські дрони уразили нафтоперекачувальну станцію та ракетний арсенал у РФ
Видати Асада та виплатити компенсації. Сирія звернулася до Росії з вимогами – Reuters
Видати Асада та виплатити компенсації. Сирія звернулася до Росії з вимогами – Reuters

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 січня: ситуація на фронті
100K
Переворот у Києві. Кличко екстрено звернувся до президента
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 січня 2025
30K
Одіозний голова львівського МСЕК позбувся квартири, яка дісталася йому за цікавою схемою
19K
Легендарна Ада Роговцева відреагувала на скандал в університеті Карпенка-Карого
14K
Що чекає на українських біженців після виборів у Німеччині: прогноз невтішний

Новини

«Переворот» у столиці, США скасували заморожування програм допомоги. Головне за 29 січня
Сьогодні, 21:00
Дрони атакували стратегічні об'єкти в Росії, на Алясці розбився винищувач F-35: головне за ніч
Сьогодні, 05:58
Температура підніметься до +10°: прогноз погоди на 29 січня
Сьогодні, 05:55
29 січня: яке сьогодні свято, традиції, заборони
Сьогодні, 00:05
Створення поштового банку та відкриття культурного хабу ЮНЕСКО у Львові. Головне за 28 січня
Вчора, 21:00
Хмарно з проясненнями, без опадів: прогноз погоди на 28 січня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua