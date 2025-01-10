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Лукашенко відмовився запросити спостерігачів ОБСЄ на президентські вибори в Білорусі

Ірина Бура
glavcom.ua
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Лукашенко відмовився запросити спостерігачів ОБСЄ на президентські вибори в Білорусі
Протягом останніх місяців БДІПЛ докладало зусиль для взаємодії з білоруською владою щодо запрошення спостерігачів, однак безрезультатно
фото з відкритих джерел

У спільній заяві Бюро з демократичних інститутів і прав людини та Парламентської асамблеї ОБСЄ зазначається, що рішення білоруської влади не запрошувати спостерігачів перешкоджає неупередженій та незалежній оцінці виборчого процесу

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовився запрошувати місію ОБСЄ для спостереження за президентськими виборами, запланованими на 26 січня, що є порушенням міжнародних зобов’язань країни. Про це інформує ОБСЄ.

Так, у спільній заяві Бюро з демократичних інститутів і прав людини та Парламентської асамблеї ОБСЄ зазначається, що рішення білоруської влади не запрошувати спостерігачів перешкоджає неупередженій та незалежній оцінці виборчого процесу.

«Я глибоко шкодую про рішення білоруської влади не запрошувати держави ОБСЄ через БДІПЛ для спостереження за майбутніми президентськими виборами, що позбавляє громадян країни прозорої та повної оцінки всього процесу», – сказала директорка БДІПЛ Марія Телалян.

Як зазначається, протягом останніх місяців БДІПЛ докладало зусиль для взаємодії з білоруською владою щодо запрошення спостерігачів. Однак, з огляду на те, що до дня виборів залишилося менш ніж три тижні, БДІПЛ не змогло здійснити моніторинг ключових етапів процесу.

«Білоруський уряд знову вирішив проігнорувати своє зобов'язання як підписанта Копенгагенського документа 1990 року запросити спостерігачів з інших держав-учасниць ОБСЄ на свої вибори. Це рішення викликає глибокий жаль. Відсутність співпраці з боку Білорусі ще більше послаблює дух довіри, який лежить в основі ОБСЄ, а відсутність прозорості ще більше підриває довіру до виборчої системи Білорусі», – зазначила президентка Парламентської асамблеї ОБСЄ Піа Каума. 

Нагадаємо, президентські вибори у Білорусі мають бути «святом», а не «американським шоу». Про це самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив 3 січня на зустрічі з головами облвиконкомів та Мінського міськвиконкому. Він нагадав, що з 1 січня розпочалася передвиборча агітація, наголосивши, що це «час непростий». За його словами, «у жодному разі не можна порушувати законодавство щодо виборів», щоб на білоруську владу «не валилася всяка погань з-за кордону».

До слова, центральна виборча комісія Білорусі оприлюднила список кандидатів на виборах президента. Так, у списку: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Сергій Сиранков, Анна Канапацька та Олександр Хижняк

За даними ЦВК, кандидатуру Лукашенка підтримали 2 518 145 громадян, голову Ліберально-демократичної партії Олега Гайдукевича – 134 472, першого секретаря Центрального комітету Комуністичної партії Сергія Сиранкова – 125 577, фізичну особу – підприємницю Анну Канапацьку – 121 077, голову Республіканської партії праці і справедливості Олександра Хижняка – 112 779.

Також Олександр Лукашенко заявив, що у разі протестів на президентських виборах взимку 2025 року в країні відключать інтернет.

Окрім того, Лукашенко відправив колишнього білоруського опозиціонера Протасевича на завод.

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Теги: Білорусь Олександр Хижняк президент інтернет завод партії Олександр Лукашенко вибори ОБСЄ запрошення

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