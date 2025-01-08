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Епатажний «стильний чувачок» Костя Гнатенко розповів, чим займається тепер

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Гнатенко: Поет не може в Україні заробити, тому що не працює авторське право
фото: glavcom.ua

«Я – пенсіонер, який займається клубною діяльністю»

Поет, шоумен, журналіст та телеведучий Костянтин Гнатенко – яскравий представник шоубізнесу 90-х. 30 років тому вийшов його гучний альбом «Стильний чувачок», який приніс йому велику славу. В інтерв'ю «Главкому» шоумен розповів, чим сьогодні займається та що приносить йому дохід.

Гнатенко каже, що він пенсіонер, який повинен заробляти гроші, бо має смішну пенсію, трохи більше мінімальної. Тож шоумен займається клубною діяльністю. Також заробляє поезією, дитячою і дорослою, і музикою.

Шоумен зазначає, що війна в Україні не стала на заваді діяльності клубних проєктів.

«Клуби працюють, ми намагаємося працювати. Ще до війни ми перейшли на український формат. Наприклад, у нас є клуб караоке, і у нас ніколи не вітався спів російських пісень. Зараз – категорично», – розповів Гнатенко.

Гнатенко уточнив: йдеться не тільки про тематичні клуби для ЛГБТ-спільноти, до «нас люблять ходити всі, тому що там безпечно».

«У нас добре, у нас будь-яка людина почувається вільною. Це караоке клуб «Ліфт», клуб «Портум». Я дуже втішений тим, що публіка в нас толерантна, що і люди ЛГБТ приходять, і звичайні. Всі разом можуть відпочивати абсолютно легко. Клуби працюють до 22 години. Ми ніколи нічого не порушуємо. Напевне, це взірцеві клуби», – наголосив шоумен.

Костянтин Гнатенко також розповів, чи зміг би в Україні жити поет, заробляючи тільки на поезії. Каже, що за радянського часу прожити можна було: «Якщо виходила книжка віршів, скажімо, накладом навіть тисяч 5-10, поет спокійно міг піти купити собі «Волгу». Якщо інші громадяни країни стояли в чергах, то поет цю чергу (за «Волгою», – ред.) дуже швидко проходив».

Сам шоумен зазначив, що ніколи не прагнув мати автомобіль, але транспорт, який його возив, завжди мав. Та чи заробив він на транспорт саме поетичною творчістю, Гнатенко не відповів. Тільки додав, що не бідує і заробив все, що міг заробити.

«Дай Боже, щоби всі люди творчі, особливо на периферії, могли так само заробляти. Мені дуже шкода митців у провінції, поетів, адже в Києві більше шансів реалізувати себе», – додав Гнатенко.

Також шоумен підкреслив, що поет не може в Україні заробити, тому що не працює авторське право.  

Нагадаємо, що на зорі Незалежності Гнатенко написав десятки хітів для зірок першого ешелону. 

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Теги: гроші авторське право пісня артист

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