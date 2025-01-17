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Євробачення. Названо 10-го фіналіста Нацвідбору-2025

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Fiїnka пройшла у фінал Нацвідбору-2025
фото: instagram/fiinka_official

Фінал Нацвідбору відбудеться 8 лютого

Понад 260 тис. українців обрали десяту фіналістку Нацвідбору-2025 в «Дії». Нею стала співачка Fiїnka, справжнє імʼя якої Ірина Вихованець. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Найбільше голосів ви віддали за виконавицю Fiїnka, тож саме вона закриває десятку фіналістів цьогорічного Нацвідбору. Дякую кожному, хто долучається до опитувань у «Дії», – ви допомагаєте будувати цифрову державу», – йдеться у повідомленні.

Фінал Нацвідбору відбудеться 8 лютого у форматі телевізійного концерту. Тоді у «Дії» можна буде обрати представника України на Євробачення-2025.

Зауважимо, що Fiїnka підготувала пісню «Культура» на Нацвідбір.

Нагадаємо, що конкурсну пісню Fiїnka, справжнє імʼя якої Ірина Вихованець, «Культура» звинуватили у плагіаті на композицію Con Altura іспанської співачки Rosalía. Музична продюсерка національного відбору на «Євробачення-2025» Тіна Кароль відреагувала на закиди.

До слова, наприкінці грудня 2024 року організатори національного відбору на Євробачення-2025 оприлюднили імена дев’яти фіналістів конкурсу

Як повідомлялося, на музичному конкурсі Євробачення-2025 запровадили нові правила. 69-й пісенний конкурс, що відбудеться у шведському місті Базель, проходитиме за оновленими вимогами. Для учасників і представників медіа буде обов’язковим дотримання Кодексу поведінки, порушення якого позбавить права на акредитацію.

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Теги: Дія пісня музика Михайло Федоров конкурс співачка Євробачення

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Євробачення. Названо 10-го фіналіста Нацвідбору-2025
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