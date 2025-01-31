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Фіналісти Нацвідбору Євробачення. Що відомо про фаворитів конкурсу – гурт Ziferblat

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Брати Данило і Валентин Лещинські заснували гурт Ziferblat у 2015 році
фото з відкритих джерел

Свій дебютний альбом «Кіносеанс» гурт Ziferblat випустив у 2017 році

Гурт Ziferblat, заснований у 2015 році, впевнено увійшов до числа фаворитів фіналу Нацвідбору-2025. Колектив, який об’єднав у собі унікальне звучання та яскравий стиль, вже здобув популярність серед шанувальників сучасної української музики.

«Главком» детально розповідає про творчість гурту та їх конкурсну пісню.

Що відомо про гурт Ziferblat

Гурт Ziferblat на Нацвідборі виступатиме під номером дев'ять
Гурт Ziferblat на Нацвідборі виступатиме під номером дев'ять
фото: ziferblat_band/Instagram

Київський гурт Ziferblat заснували брати-близнюки Данило Лещинський (соліст) і Валентин Лещинський (гітарист). Пізніше до складу колективу приєднався барабанщик Федір Ходаков.

Свій дебютний альбом «Кіносеанс» гурт Ziferblat випустив у 2017 році, а вже за два роки представив власний сингл «Вночі» на сцені талант-шоу «Х-Фактор».

«Подібний досвід дає великий буст для розвитку, а також змогу проявити себе. А ще це зовсім інший рівень, адже знімання на телебаченні – завжди про впевненість у кадрі, що надзвичайно важливо для музиканта», – Федір Ходаков оцінив в інтерв'ю РБК-Україна досвід участі гурту в талант-шоу.

Ziferblat на талант-шоу «Х-Фактор»

Вперше спробувати сили у Нацвідборі музиканти наважилися у 2022 році. Тоді вони увійшли до лонглиста, але не пробилися до фінальної десятки. Проте це не зупинило артистів – вони продовжили активно розвивати творчість. У квітні 2023-го гурт випустив сингл-альбом «Диско-Фанко Терапія», який містив 13 треків. А вже у вересні Ziferblat здобув перемогу в премії Muzvar Awards у номінації «Найкращі нові імена альтернативної музики».

Вже у 2024 році гурт потрапив до фіналу Нацвідбору на Євробачення. Їхня конкурсна пісня Place I Call Home, присвячена всім українцям, які через війну були змушені покинути свої домівки, принесла їм друге місце у загальному рейтингу.

Ziferblat на Нацвідборі-2024 із піснею Place I Call Home

«Чому прагнемо потрапити (на Євробачення, – «Главком»)? Це передусім дитяча мрія. А ще хотілося б донести тему України через серйозніший мотив. Більше, наприклад, в стилі, в якому це свого часу зробила Джамала», – зауважив Валентин Лещинський про Євробачення-2025.

Нацвідбір на Євробачення-2025

Для цьогорічного Нацвідбору гурт Ziferblat підготував пісню Bird of Pray. За прогнозами букмекерів, саме цей колектив має найбільші шанси на перемогу: їхній коефіцієнт становить 1,95.

Фіналісти Нацвідбору Євробачення. Що відомо про фаворитів конкурсу – гурт Ziferblat фото 1
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Як зазначає Валентин Лещинський, пісня Bird of Pray передає ідею свободи, розкриваючи тему життєвого циклу та надії на світле майбутнє.

«Пісня Bird of Pray – перш за все про свободу. Про цикл життя й надію на щасливе майбутнє. Це пісня-рефлексія, назву якої буквально можна перекласти як «Птах молитви» чи «Молитовний птах». Це така собі подорож-сповідь. Я намагався вкласти в неї весь той хаос, тривогу, переживання і надії, що живуть в моєму серці з 2022 року», – додав Валентин Лещинський.

Ziferblat із піснею Bird of Pray виступить на фіналі Нацвідбору

Меседж пісні доволі простий, як повідомляє Валентин Лещинський. Основна думка передає ідею незламності та любові до рідної землі, яку неможливо відібрати. Також у меседжі йдеться про те, що після темних часів завжди настає світло.

Валентин Лещинський додає, що режисером кліпу став Ілля Дуцик: «Його візуальне бачення занурює глядача у дві паралельні площини. Перша – це спогад про дім, що живе лише в людській пам’яті, викликаючи змішані почуття радості й смутку. А друга – пошук дому, його усвідомлення та прийняття через символічний рух у просторі. Для того, аби знайти, полюбити, побачити дім, ми проходимо шлях. І от такий шлях – важлива частина нашої візуальної історії. Це рух по колу, який постійно змінюється в діаметрі, кольорі та текстурі».

Гурт Ziferblat заснували брати-близнюки Данило Лещинський (соліст) і Валентин Лещинський (гітарист)
Гурт Ziferblat заснували брати-близнюки Данило Лещинський (соліст) і Валентин Лещинський (гітарист)
фото: ziferblat_band/Instagram

Данило Лещинський зауважує, що якщо гурт переможе у Нацвідборі, то здійсниться їхня мрія:

«Це буде здійснення дитячої мрії. Маленький хлопчик перед стареньким запилюженим телевізором десь у Клавдієво під Києвом, дивлячись виступ Тіни Кароль на Євробаченні, мріяв і сам спробувати».

На запитання про те, чи братиме гурт участь у наступному Нацвідборі, якщо програє цьогоріч Данило Лещинський відповів: «Давайте для початку переможемо цьогоріч, а потім поговоримо про наступний рік».

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Допис, поширений Ziferblat (@ziferblat_band)

Нагадаємо, фінал Національного відбору відбудеться 8 лютого 2025 року, де глядачі та журі оберуть артиста чи артистку, що представить Україну на Євробаченні-2025 у Швейцарії. Гурт Ziferblat виступатиме під номером дев'ять.

Як повідомлялося, 23 січня було презентовано пісні учасників Національного відбору на Євробачення-2025 та проведено жеребкування порядку виступів у фіналі. Водночас фінал національного відбору на Євробачення-2025 вестимуть телеведуча Марія Єфросиніна, офіційний голос пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак.

Раніше конкурсну пісню фіналістки Нацвідбору Fiїnka, справжнє імʼя якої Ірина Вихованець, «Культура» звинуватили у плагіаті на композицію Con Altura іспанської співачки Rosalía. Музична продюсерка національного відбору на «Євробачення-2025» Тіна Кароль відреагувала на закиди.

До слова, цьогоріч проголосувати за фіналіста Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2025 можна буде в «Дії» та за допомогою СМС. Організатори вирішили вдосконалити систему, аби уникнути проблем, які виникли під час голосування торік.

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Теги: музикант пісня співак музика Євробачення

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