Залужний опублікував перший допис у 2025 році

Як зауважив Залужний, у складні часи Велика Британія показала, що таке бути справжнім другом, бути поряд у найважчі моменти

10 січня Україна та Велика Британія відзначили важливу річницю

Колишній головнокомандувач Збройних сил, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний опублікував перший у 2025 році пост. Він розповів, що 10 січня минає 33 роки з того часу, як Україна та Велика Британія офіційно встановили дипломатичні відносини.

«10 січня ми відзначаємо важливу річницю – 1992 року Україна та Велика Британія офіційно встановили дипломатичні відносини. Це важлива дата для наших двосторонніх стосунків, але якщо поглянути глибше, історія наших зв’язків розпочалась набагато раніше.

Ще в 1893 році, коли 150 українських робітників із сіл Білий Камінь та Хильчичі на Львівщині осіли в Манчестері, почалась історія української діаспори у Великій Британії. Ці люди, спочатку прямуючи до Північної Америки, зупинилися тут і стали першими, хто створив у Сполученому Королівстві українську громаду. Вони заснували «Український клуб» – першу організацію, яка зберігала нашу культуру, мову та традиції в цій країні. Це був початок багатої історії наших зв’язків.

Цей перший крок став основою для розвитку багатьох поколінь українців, які через еміграцію, навчання чи роботу, через війну знайшли на Британському острові свою другу домівку.

Уже понад 30 років, ми маємо можливість працювати на офіційному дипломатичному рівні, зміцнюючи двосторонні відносини у всіх сферах – від політики до культури, економіки та безпеки», – ідеться у дописі дипломата.

Як зауважив Залужний, у складні часи Велика Британія показала, що таке бути справжнім другом, бути поряд у найважчі моменти.

«Коли війна вдерлася в наші домівки, ця країна була серед перших, хто подав руку допомоги – не лише на словах, а й через реальні дії. Я хочу подякувати всім британцям, які не лише підтримують Україну, але й активно долучаються до розвитку нашої співпраці. Ви – важлива частина нашої боротьби за Незалежність, невідʼємна складова нашої майбутньої Перемоги. І ми довіку вдячні за це», – написав Валерій Залужний.

До слова, екскомандувач ЗСУ, а нині посол України в Лондоні Валерій Залужний випустив свою першу книгу під назвою «Моя війна». Зазначається, що «Моя війна» – це перша частина трилогії, над якою Залужний почав працювати ще у березні 2023 року. Рукописи «збирала до купи» та редагувала дружина генерала, зауважив він.