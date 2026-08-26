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Олег Винник прокоментував свій статус небажаного артиста у Молдові

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Олег Винник: «Я цього не очікував»
фото: Telegram-канал Олега Винника

Винник не розуміє, чому його внесли в один список з російськими артистами

Співак Олег Винник прокоментував рішення Міністерства культури Молдови, що внесло його до списку артистів, яким не рекомендується виступати на території країни. Артист зізнався як відреагував на новий статус та що йому відповіли у відомстві. Про це пише «Главком» із посиланням на інтервʼю виконавця каналу «Агент Провокатор».

За словами Олега Винника, йому було образливо. Він зізнався, що був шокований цією новиною. «Це було смішним шоком. Я цього не очікував. Я виступав у Молдові, мабуть, у 2011–2012 роках. У російській пресі прочитав, що я разом із росіянами в списку «небажаних» артистів у Молдові. Я не зрозумів, у чому небажання мене бачити. Хоча тих артистів, з якими я виступав, не було в списку. Мені якось образливо, бо це неправильно», – зазначив співак.

Зрештою менеджмент Винника звернувся до Міністерства культури Молдови із запитом пояснити їхнє рішення. «Наскільки я сьогодні розумію, у Мінкульті нам відписали, що вони підпорядковуються службами розвідки й безпеки», – пояснив артист.

Співак зауважив, що йому не заборонено влаштовувати концерти, однак до країни можуть не пустити. Водночас Олег Винник усе ж не розуміє, чому його не хочуть бачити в Молдові та хотів би дізнатися. «Хочу зрозуміти, чому мене можуть не впустити до Молдови. Чому я в списку з російськими артистами, кремлівськими?», – сказав він.

Олег Винник припустив, що причина може полягати в тому, що він співає російською мовою. «Може, це недоброзичливці. Але я навіть не можу собі це представити. Що я комусь зробив у Молдові? І взагалі, кому я щось зробив? Зрозуміло, що є скрізь ці недоброзичливці. Мені здається, що Міністерство культури не повинно реагувати. Завтра мільйон якихось пліток будуть залітати в адміністрацію, і що? Без причини прибирати людину, бо хтось щось придумав? Я вважаю, так не можна», – резюмував виконавець.

Зазначимо, Міністерство культури Молдови опублікувало перелік артистів із країн пострадянського простору, чиї концерти та виступи не рекомендується проводити на молдовській території. Серед них – український співак Олег Винник та ще 25 артистів та гуртів з Росії. 

Нагадаємо, український співак Олег Винник, який виїхав до Німеччини на початку повномасштабного вторгнення, розглядає можливість отримання нового громадянства. Артист є резидентом Німеччини вже 20 років. За його словами, він більшість свого життя прожив у Німеччині, тож вважає отримання громадянства цієї країни цілком логічним.

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Теги: Олег Винник співак Молдова росіяни

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