«Я поки що українець». Олег Винник заговорив про зміну громадянства

Олег Винник: «Було б правильно стати німцем»

Український співак Олег Винник, який виїхав до Німеччини на початку повномасштабного вторгнення, розглядає можливість отримання нового громадянства. Про це він висловився в інтервʼю каналу «Агент Провокатор», пише «Главком».

Олег Винник є резидентом Німеччини вже 20 років. За його словами, він більшість свого життя прожив у Німеччині, тож вважає отримання громадянства цієї країни цілком логічним. «Зараз у мене немає німецького громадянства. Я резидент Німеччини. 26 років я живу тут, понад 20 з яких я є резидентом цієї країни. Напевно, було б правильно стати німцем, – сказав співак.

Він також зауважив, що у Німеччині він краще «розуміється», ніж в Україні. Виконавець вважає, що стати німцем – буде правильним рішенням, але «поки він українець». «Моє життя тут. Я тут усе розумію краще, ніж на батьківщині. В Україні я навчався, приїжджав туди на роботу, у гості. Там я був «на валізах». 26 років ти перебуваєш у цьому середовищі, тому, напевно, було б правильно сьогодні стати німцем. Але так склалася доля, що я поки що українець», – заявив артист.

Водночас Олег Винник не відкидає того, що після отримання нового громадянства він може зіштовхнутися з осудом. Проте поки в Україні триває війна, співак називає цю тему «складною». «Мене можна засуджувати, але я знаю, що більшість нормальних людей у світі хотіла б жити так, як я в Німеччині – цивілізовано. До речі, зараз можна мати два громадянства. Поки у нас війна, це все складна тема», – вважає Винник.

Нагадаємо, співак Олег Винник назвав причину, чому він не приїздить до України під час війни. Артист заявив про погрози, що стоять на заваді його повернення. За його словами, він отримує багато погроз, тож повертатися він не планує.

Також повідомлялося, співак Олег Винник розповів, чому не збирається відмовлятися від своїх російськомовних пісень, попри підвищену увагу до мовного питання в Україні. Співак пояснив, що не має наміру відмовлятися від виконання цих пісень на концертах.

Раніше «Главком» розповідав, співак Олег Винник, який виїхав за кордон на початку повномасштабного вторгнення у Німеччину та потрапив через це під хвилю критики та обурення українців, прокоментував свій нинішній статус і розповів, громадянство якої країни має.