Відомий український гуморист розкрив секрет схуднення на 65 кілограм

Володимир Жогло назвав вартість свого схуднення

Гуморист Володимир Жогло схуд на 65 кілограмів. Артист поділився деталями свого перевтілення та зізнався, що допомогло йому позбутися зайвої ваги. Про це пише «Главком» із посиланням на коментар коміка на подкасті «Кажуть! Брешуть?».

Вага Володимира Жогло складала 164 кілограми, що впливало на його здоровʼя. Дієти не давали бажаного результату, а підтримувати форму за допомогою спорту артист не міг через протипоказання. Дружина гумориста переймалася за нього через ризики для здоровʼя, тож запропонувала інше рішення для схуднення.

Так, Володимир Жогло наважився зробити резекцію шлунка. «Я знаю, як важко скинути зайву вагу. Я розуміла, як йому важко. Я казала, що нам потрібно, щоб ти схуд. Ми сідали на дієту, він ішов на роботу, а після роботи трохи перекушував, і дієта вже йшла нанівець. Колись я йому сказала: «Давай зробимо баріатричну операцію». Я знала, що йому складно, просто спорт йому не підходить. Адже це й здоров’я, і хропіння, і цукор. У нас маленька дитина, а я залишуся з дитиною», – розповіла дружина гумориста.

Володимир Жогло до і після схуднення на 65 кг фото: Іnstagram.com/zhohlovolodymyr

Однак перешкодою перед операцією стала її вартість та переживання гумориста. Врешті він зробив операцію, вона коштувала $4 тис., частину суми коміку довелося взяти у борг. «Чому я це відтягував, тому що був психологічний бар’єр, що це треба витратити на себе. Операція насправді коштувала близько 4 тисяч доларів на той час. Я взявся за роботу, бо позичав гроші. Мені треба було повертати гроші. А люди сміються: «4 тисячі доларів, а він позичав гроші, не смішіть нас», – поділився комік.

Після операції чоловік відновлювався протягом двох місяців, але вже незабаром повернувся на сцену.

Нагадаємо, дружина відомого гумориста й актора Юрія Ткача Вікторія схудла на 30 кг. Жінка розповіла, як їй вдалося досягти такого результату та розкрила секрет своєї стрункості та зізналася, що раніше вела «безвідповідальний спосіб життя по відношенню до свого організму».