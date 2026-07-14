Олег Винник назвав імена зірок, які підтримали його після від'їзду до Німеччини

Олег Винник зізнався, з ким він дружить з українських зірок

Винник розповів про репера, з яким він спілкувався після початку повномасштабного вторгнення

Співак Олег Винник, який на початку повномасштабного вторгнення виїхав до Німеччини та натрапив на хейт, зізнався, хто з колег його підтримав. Артист назвав імена представників українського шоу-бізнесу, з якими він підтримує зв'язок. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю співака Артему Безкровному.

За словами Олега Винника, є два артисти, які його підтримали попри суспільну думку. Зокрема, артист спілкується з акторкою Ольгою Сумською та співаком Анатолієм Матвійчуком. «У мене, наприклад, залишаються дуже добрі стосунки з Олею Сумською. Анатолій Матвійчук висловив дуже добрі слова», – сказав Олег Винник.

Ольга Сумська, яка знялася у кліпіп Олега Винника, підтримала його фото: Instagram / @olegg.vynnyk

Артист зізнався, що цінує цю дружбу та памʼятає слова підтримки колег. На його думку, Сумська та Матвійчук проявили людяність та не піддалися впливу думки громадськості.

«І воно не забувається. Реально приємно, коли людина пише. Ти читаєш і розумієш, як влучно людина висловлює думки, як тверезо оцінює ситуацію, а не просто спрацьовує стадний рефлекс: його гноблять – давайте ще й ми накидаємо камінців в його город», – поділився співак.

Крім того, артист спілкувався з репером та продюсером Потапом (Олексієм Потапенком). На початку повномасштабного вторгнення вони підтримували зв'язок. До слова, Потап також піддається критиці через свій виїзд за кордон.

До слова, Олег Винник назвав причину, чому він не приїздить до України під час війни. Артист заявив про погрози, що стоять на заваді його повернення. За словами артиста, він отримує багато погроз, тож повертатися він не планує. Як пояснив співак, він не приїздить до України, аби убезпечити свою родину.