Німеччина створить перший полк безпілотників: врахують досвід України

Підрозділ працюватиме з повітряними й наземними безпілотними системами

Бундесвер протягом 2027 року сформує перший в Німеччині окремий полк безпілотних систем. Підрозділ налічуватиме до 600 військовослужбовців і працюватиме на відстанях до 500 км. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DPA та tagesschau.

Про створення підрозділу Пісторіус оголосив під час відвідування військового полігону Берген у Нижній Саксонії. За повідомленням DPA, Берлін спирається на уроки війни в Україні.

«Той, хто хоче досягти успіху на суші, просто має опанувати використання безпілотних систем», – сказав міністр.

Спочатку в полку служитимуть близько 300 військових, згодом їх кількість зросте до 600. Де саме дислокуватиметься частина, поки не визначили.

Які системи використовуватиме полк

Полк працюватиме не лише з літальними апаратами, а й з наземними роботизованими платформами. Передбачили також окрему роту радіоелектронної боротьби. У Бундесвері вважають, що частина має об'єднати різні напрями роботи з дронами та пришвидшити їх впровадження у війська.

На озброєнні полку можуть бути й баражувальні боєприпаси – так звані дрони-камікадзе. Бундесвер нині випробовує такі системи, а поставки очікує у 2027 році. Німецька компанія Rheinmetall 22 квітня отримала рамковий контракт на баражувальні боєприпаси FV-014, повідомила сама компанія. Перше замовлення – приблизно на 300 млн євро. Дальність такого дрона – до 100 км, у повітрі він може перебувати до 70 хвилин, спостерігаючи за ціллю до удару. Поставки почнуться в першій половині 2027 року.

Де служитиме новий полк

Частину включать до складу 10-ї танкової дивізії Бундесверу. До неї належить, зокрема, 45-та танкова бригада, що дислокується в Литві в межах посилення східного флангу НАТО.

Водночас дрони та засоби боротьби з ними дедалі ширше впроваджують у піхотні, розвідувальні й танкові підрозділи. Нову техніку німецькі військові випробовують просто на полігонах разом із розробниками: під час одного з таких заходів у Бергені показали понад 40 зразків озброєння.

Україна ще 2024 року першою у світі виділила дрони в окремий рід військ – Сили безпілотних систем.

Нагадаємо, у вересні 2025 року «Главком» писав, що Німеччина започатковує нову ініціативу «глибоких ударів»: за словами Пісторіуса, контракти передбачають постачання кількох тисяч безпілотників дальнього радіуса дії різних типів.