«Моя маленька курочка». Олена Кравець привітала найближчу людину з днем народження

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Марії Кравець виповнилося 23 роки
фото: Олена Кравець/Facebook

Олена Кравець показала фото з різних періодів життя доньки

Акторка Олена Кравець привітала свою старшу доньку Марію Кравець з днем народження. Артистка показала сімейні фото з донькою. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Олени Кравець.

24 лютого Марії Кравець виповнилося 23 роки. «Цей день для мене завжди – спочатку твій день народження, моя маленька курочка! 23!», – звернулася до доньки Олена Кравець.

24 лютого Марії Кравець виповнилося 23 роки
24 лютого Марії Кравець виповнилося 23 роки
фото: Олена Кравець/Facebook

Зіркова мама поділилася дитячими фото доньки в день її народження. «Переглядаю твої фото і не вірю, що ти моя! Дякую, що вибрала нас з татом! Люблю безмежно! Я завжди поруч і завжди за тебе», – написала Олена Кравець.

Кравець показала фото з різних періодів життя доньки
Кравець показала фото з різних періодів життя доньки
фото: Олена Кравець/Facebook
«Моя маленька курочка». Олена Кравець привітала найближчу людину з днем народження фото 1
фото: Олена Кравець/Facebook

На фото акторка показалася із донькою в її підлітковому та дорослому віці. А також показала фото доньки у дитинстві з сімейного архіву. У коментарях під дописом шанувальники Олени Кравець також привітали Марію зі святом та писали компліменти молодій дівчині, підкресливши її красу.

Олена Кравець показала фото з донькою
Олена Кравець показала фото з донькою
фото: Олена Кравець/Facebook
Акторка показала доньку в її підлітковому та дорослому віці
Акторка показала доньку в її підлітковому та дорослому віці
фото: Олена Кравець/Facebook

Нагадаємо, Марія Кравець, донька телеведучої та акторки Олени Кравець, розповіла, чим зараз займається. Дівчина працює стилістом, продає речі українського бренду та консультує людей з приводу стилю. Також дівчина додала, що не планує поки що весілля зі своїм коханим Ростиславом.

До слова, раніше Марія Кравець зізнавалася у своєму подкасті, який вона вела разом з мамою, що залишила університет після першого курсу, оскільки зрозуміла, що журналістика і піар їй не підходять. Олена Кравець підтримала таке рішення доньки.

Також повідомлялося, Олена Кравець розповіла про те, як дізналась про вагітність старшою донькою Марією. Акторка згадала, як повідомила про це коханому чоловікові та своїй мамі. Акторка одружена з Сергієм Кравцем, який також працював в проєкті студії «Квартал 95». У подружжя троє дітей: старша донька Марія (2003 р.н.) і двійнята – Катерина та Іван (2016 р.н.)

Шоу-біз

«Моя маленька курочка». Олена Кравець привітала найближчу людину з днем народження
«Моя маленька курочка». Олена Кравець привітала найближчу людину з днем народження
