Помер легендарний диригент української філармонії Роман Кофман

Роман Кофман: «Музика – це спосіб вижити в цьому світі»

Стало відомо про смерть народного артиста України, диригента та композитора Романа Кофмана. Митець помер у віці 89 років. Про це повідомили у Національній філармонії України, передає «Главком».

У Національній філармонії України Романа Кофмана згадають, як геніального музиканта, великого гуманіста, письменника та педагога. «Національна філармонія України з глибоким сумом сповіщає про непоправну втрату – завершився земний шлях видатного українського диригента, народного артиста України, багаторічного головного диригента Академічного симфонічного оркестру Національної філармонії України та Київського камерного оркестру Романа Ісааковича Кофмана», – йдеться у повідомленні філармонії.

Роман Кофман за життя мав улюблену фразу, яку постійно повторював: «Музика – це спосіб вижити в цьому світі». Своє життя Роман Кофман присвятив музиці.

Роман Кофмане був заслуженим діячем мистецтв фото: Національна філармонія України/Facebook

Що відомо про народного артиста України Романп Кофмана

Роман Кофман народився у Києві, він був заслуженим діячем мистецтв та народним артистом України. Його шлях, як диригента почався після навчання у Київській консерваторії, де він опанував клас скрипки та диригування. Після здобуття освіти легенда української філармонії став одним із найбільш різнобічних диригентів у СРСР.

Свого часу Роман Кофман виступав із понад 70 оркестрами Європи, Америки та інших країн й континентів. У 1990 році став головним диригентом Київського камерного оркестру. Крім цього, в період з 2003 по 2008 рік Кофман був генеральним музичним директором Боннської опери у Німеччині та керував Бетговенським симфонічним оркестром.

Помер український диригент та композитор Роман Кофман фото з відкритих джерел

До 2016 року Роман Кофман очолював симфонічний оркестр Національної філармонії України. Роман Кофман ще відомий, як письменник, у 2011 році він видав художню книжку «Пасторальная симфония, или как я жил при немцах». А також писав музику до фільмів, як «Лише три тижні» (1971, т/ф), «Лаври» (1972).

Роман Кофман мав низку нагород. Диригент був нагороджений офіцерським хрестом першого класу ордена «За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина» та державним орденом «За заслуги» III ступеня. У 2011 році композитор був номінантом та увійшов до шортлиста Національної премії України імені Тараса Шевченка.

