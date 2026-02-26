Головна Скотч Шоу-біз
Помер легендарний диригент української філармонії Роман Кофман

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Помер народний артист України Роман Кофман
фото: philarmonia.ua

Роман Кофман: «Музика – це спосіб вижити в цьому світі»

Стало відомо про смерть народного артиста України, диригента та композитора Романа Кофмана. Митець помер у віці 89 років. Про це повідомили у Національній філармонії України, передає «Главком».

У Національній філармонії України Романа Кофмана згадають, як геніального музиканта, великого гуманіста, письменника та педагога. «Національна філармонія України з глибоким сумом сповіщає про непоправну втрату – завершився земний шлях видатного українського диригента, народного артиста України, багаторічного головного диригента Академічного симфонічного оркестру Національної філармонії України та Київського камерного оркестру Романа Ісааковича Кофмана», – йдеться у повідомленні філармонії.

Роман Кофман за життя мав улюблену фразу, яку постійно повторював: «Музика – це спосіб вижити в цьому світі». Своє життя Роман Кофман присвятив музиці.

Роман Кофмане був заслуженим діячем мистецтв
Роман Кофмане був заслуженим діячем мистецтв
фото: Національна філармонія України/Facebook

Що відомо про народного артиста України Романп Кофмана

Роман Кофман народився у Києві, він був заслуженим діячем мистецтв та народним артистом України. Його шлях, як диригента почався після навчання у Київській консерваторії, де він опанував клас скрипки та диригування. Після здобуття освіти легенда української філармонії став одним із найбільш різнобічних диригентів у СРСР.

Свого часу Роман Кофман виступав із понад 70 оркестрами Європи, Америки та інших країн й континентів. У 1990 році став головним диригентом Київського камерного оркестру. Крім цього, в період з 2003 по 2008 рік Кофман був генеральним музичним директором Боннської опери у Німеччині та керував Бетговенським симфонічним оркестром.

Помер український диригент та композитор Роман Кофман
Помер український диригент та композитор Роман Кофман
фото з відкритих джерел

До 2016 року Роман Кофман очолював симфонічний оркестр Національної філармонії України. Роман Кофман ще відомий, як письменник, у 2011 році він видав художню книжку «Пасторальная симфония, или как я жил при немцах». А також писав музику до фільмів, як «Лише три тижні» (1971, т/ф), «Лаври» (1972).

Роман Кофман мав низку нагород. Диригент був нагороджений офіцерським хрестом першого класу ордена «За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина» та державним орденом «За заслуги» III ступеня. У 2011 році композитор був номінантом та увійшов до шортлиста Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Нагадаємо,15 лютого з життя пішла народна артистка України Людмила Володимирівна Юрченко. Легендарна оперна співачка померла на 83 році життя. Людмила Юрченко приклад справжнього та професійного вокального мистецтва. Співачка була зіркою Національної опери України імені Тараса Шевченка. 

Теги: смерть письменник народний артист музикант

