«Мавка» за мільйон доларів та сьомий «Крик». Кінопрем'єри тижня

Останній тиждень лютого видався урожайним: в прокат виходять дев'ять стрічок

26 лютого 2026 року в український кінопрокат виходять дев'ять стрічок, з яких три – документальні. Така кількість прем'єр трапляється вкрай рідко. Глядачі зможуть подивитися на великих екранах, зокрема, довгоочікуване українське романтичне фентезі «Мавка. Справжній міф», документальний фільм «Простий солдат» та музичний фільм «Twenty One Pilots: Більше, ніж ми могли собі уявити». «Главком» детально розказує про ці та інші прем'єри цього тижня.

Мавка. Справжній міф

Країна: Україна

Україна Режисер: Катя Царик

Катя Царик Актори: Аріна Бочарова, Іван Довженко, В'ячеслав Довженко, Едуард Поляков, Поліна Зеленська, Анастасія Янкова, Алеся Романова, Аліна Коваленко, Олександр Соколов та інші

«Мавка. Справжній міф». Офіційний трейлер

Романтичне фентезі «Мавка. Справжній міф» створила команда Film.ua Group. До цього компанія працювала над анімаційним хітом «Мавка. Лісова пісня». А тепер розвиває всесвіт легендарної Мавки в живому, повнометражному форматі художнього кіно. Гучна гала-прем'єра відбулася 22 лютого в столичному Палаці «Україна», зібравши майже 4000 гостей. Допрем'єрні покази стрічки стартують в четвер, 26 лютого. У всеукраїнський прокат фільм вийде в неділю, 1 березня.

Сюжет розгортається в древніх лісах України, але не в минулому – події відбуваються в сучасності: під час Русального тижня з Темного озера виходять на полювання містичні істоти: мавки, русалки та інші німфи. Вони відомі тим, що полюють на людські душі. Головна героїня – Мавка, лісова німфа, створіння, яке за легендою мало б знищити незнайомця, що потрапив до її світу. Та коли вона зустрічає Лук'яна, молодого біолога, її серце змінює все: замість того, щоб погубити його, Мавка закохується. Це почуття стає випробуванням – їй доводиться обирати між власною природою та тим, що відкриває кохання.

Режисеркою фільму, бюджет якого (без промокампанії) склав $1 млн, виступила Катя Царик. Вона зробила ставку на молодих і ще не дуже медійних акторів. Сценарій написав Ярослав Войцешек. За візуальний стиль відповідав оператор Юрій Король, художнє оформлення створив Максим Німенко. Головну роль Мавки виконала Аріна Бочарова – акторка Львівського академічного театру імені Леся Курбаса. Вона також навчається у Львівському національному університеті імені Івана Франка на акторському курсі Володимира Кучинського. До зйомок у фільмі «Мавка. Лісова пісня» актриса не була відома широкому глядачеві.

Роль Лук'яна відіграв 22-річний Іван Довженко, представник відомої династії акторів. Його батько, В'ячеслав Довженко, виконав одну з головних ролей у фільмі «Мавка. Лісова пісня» – керівника експедиції Бориса Олександровича. Зйомки проходили влітку 2025 року переважно на природних локаціях, які створюють відчуття живого, древнього лісу та магії. Продюсери Ірина Костюк та Анна Єлісєєва разом із Green Light Films і Film.ua Distribution дбали, щоб передати автентичність легенд і водночас сучасний естетичний підхід до фентезі.

Крик 7

Країна: США

США Режисер: Кевін Вільямсон

Кевін Вільямсон Актори: Нів Кемпбелл, Ізабель Мей, Кортні Кокс, Джасмін Савой Браун, Мейсон Гудінг, Анна Кемп, Джоел МакГейл

«Крик 7». Офіційний трейлер

У режисерське крісло нового горор-фільму повернувся творець франшизи «Крик» Кевін Вільямсон. Саме він відзняв перший фільм, який вийшов у прокат в 1996 році. Творці «Крик 7» зазначають, що це символічно до 30-річчя історії франшизи. До цього Вільямсон працював в проєкті сценаристом та продюсером. На знімальний майданчик повернулась і Нів Кемпбелл, якої не було в кадрі у попередній частині. На відміну від неї, зірка серіалу «Друзі», Кортні Кокс, з'являється в кожній частині франшизи. Не виключенням стала й стрічка «Крик 7».

За сюжетом, у тихому містечку, де Сідні Прескотт (її грає Нів Кемпбелл) зуміла почати нове життя, з'являється новий убивця в масці Примари. Давні страхи героїні знову оживають – цього разу небезпека нависла над її донькою. Щоб урятувати близьких і остаточно зупинити кривавий цикл, Сідні доведеться знову зіткнутися з тінями минулого. Детальні подробиці сюжету нової частини тримаються у таємниці.

Бюджет «Крику 7» склав $45 млн – це рекорд для всієї серії. Для порівняння, попередній фільм «Крик 6» мав бюджет $35 млн і зібрав у прокаті понад $168 млн, ставши однією з найуспішніших частин франшизи. Саме цей фінансовий успіх відкрив можливість масштабнішого виробництва сьомої частини. Зйомки проходили у канадських містах Торонто й Гамільтоні. Понад половину сцен переслідувань знімали без комп'ютерної графіки – з «живою» камерою та трюками. Актори розповідали, що Вільямсон інколи особисто демонстрував манеру рухів Гоустфейса в масці. Також у новому фільмі є кілька імпровізованих реплік, які грайливо відсилають до скандалів навколо касту та фанатських теорій.

Останній Прометей Донбасу

Країна: Україна

Україна Режисер: Антон Штука

«Останній Прометей Донбасу». Офіційний трейлер

Документальний фільм «Останній Прометей Донбасу» режисера Антона Штуки показує будні українських енергетиків, які працювали на Курахівській ТЕС, зокрема, під час війни. Зруйнована росіянами електростанція розташована всього за декілька кілометрів від лінії фронту (на момент зйомок стрічки).

Фільм занурює у реальність енергетиків, де запуск котлів, наприклад, – це сигнал для російської артилерії. Бо кожен клуб диму над горизонтом може стати приводом для нового обстрілу. Попри це, енергетики продовжують працювати: виходять на зміну під сирени, лагодять обладнання вночі, ховаються в укриттях і знову повертаються до щитів керування навіть тоді, коли власні домівки давно перебувають у зоні ризику.

Кульмінацією документального фільму стає момент, коли електростанція вже не може витримати постійних ударів. Основні елементи знищені, і команда мусить провести безпрецедентну евакуацію. Релокація людей, техніки, документації та критичних вузлів перетворюється на спецоперацію, яку в мирний час неможливо навіть уявити. Сюжетна лінія проводить паралель з 1941 роком, коли станцію вже колись евакуйовували від нацистів. Тільки тепер шлях іде у зворотному напрямку, геть від інших загарбників – росіян.

Стрічку створено компанією Attention Films за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Українського культурного фонду та Київстар ТБ Originals.

Простий солдат

Країна: Україна, США, Велика Британія

Україна, США, Велика Британія Режисери: Артем Рижиков, Хуан Каміло Крус

«Простий солдат». Офіційний трейлер

Документальний фільм «Простий солдат» – це багаторічний щоденник війни, який режисер Артем Рижиков знімав із перших днів повномасштабного вторгнення, на великі екрани. Разом зі співрежисером Хуаном Каміло Крусом, Рижиков показав свій погляд на війну. Стрічка вже відзначена на різних фестивалях.

Головний герой, Артем Рижиков, київський режисер, який після 24 лютого 2022-го вирішив не відкладати камеру, а взяти її із собою на війну фото: Одеський міжнародний кінофестиваль, OIFF

Цей щоденник – це мозаїка з іронічних розмов у бліндажах, ночей під обстрілами, втрат, внутрішніх монологів і пошуку сенсу, коли навколо суцільний хаос. У тилу головного героя чекає дружина Ірина, і це очікування створює паралельну емоційну лінію: війна як розлука, яка не дає гарантії повернення. У фільмі багато особистого, бо Рижиков – не просто спостерігач, а учасник подій.

Досвід війни режисера почався задовго до 2022-го: він документував Революцію Гідності й тоді отримав поранення. Постріл снайпера влучив прямо в камеру, розніс техніку на шматки, що фактично врятувало йому життя. Після Майдану колеги та режисер Чад Ґрасія збирали кошти на нову камеру. І саме вона через роки знову опинилася на передовій – вже під час повномасштабної війни.

Стрічка стала тріумфатором на українських та міжнародних фестивалях, зокрема на Одеському міжнародному кінофестивалі, де отримала нагороди «Найкращий документальний фільм» та приз Fipresci. Фільм також відзначили у Німеччині на DOK Leipzig. Прем'єра фільму «Простий солдат» за кордоном відбулася на престижному Toronto International Film Festival (Канада).

Знову і знову

Країна: США

США Режисерки: Кевін та Метью Макманус

Кевін та Метью Макманус Актори: Мікаела Макманус, Стелла Маркус, Джеремі С. Холм, Джим Каммінгс, Тейлор Місяк

«Знову і знову». Офіційний трейлер

Фільм «Знову і знову» – це психологічний трилер від режисерського дуету Кевіна та Метью Макманусів. У своїй новій роботі вони досліджують те, як минулі травми можуть переслідувати людину роками. У центрі історії – героїня у виконанні Мікаели Макманус, яка намагається вибудувати нове життя разом із донькою після складного розлучення. Їхнє тихе передмістя виглядає безпечним. Але лише до тієї миті, коли в будинку починають відбуватися дивні дрібниці, які стають дедалі настирливішими й загрозливішими.

«Знову і знову» вирізняється «макманусівським» підходом до побудови напруги – відсутній класичний «крикливий» горор. Натомість акценти зроблені на повільному заглибленні у психологічний стан головної героїні, яка перестає розуміти, де межа між реальністю та її власними страхами. З кожною сценою стає очевидніше: те, від чого вона тікає, давно живе в ній самій – і повертається знову і знову.

Режисери працювали з невеликим бюджетом, який продюсери не стали розкривати. Тому Макмануси зосередилися на роботі з простором: камерні локації, приглушене світло, холодний саунд-дизайн і мінімалістична постановка. Все це, за задумом творців, створило, зокрема, ефект клаустрофобії.

Зустріч однокласників

Країна: Франція

Франція Режисер: Жером Коммандер

Жером Коммандер Актори: Лоран Лафітт, Франсуа Дам'єн, Ванесса Параді, Жером Коммандер, Дельфін Баріль, Зінеб Трікі, Олівія Коте

«Зустріч однокласників». Офіційний трейлер

Нова режисерська робота актора й коміка Жерома Коммандера зібрала довкола себе справжню зіркову команду. На екрані – Лоран Лафітт, Франсуа Дам'єн, колишня цивільна дружина Джонні Деппа, акторка та співачка Ванесса Параді. А також Дельфін Баріль, Зінеб Трікі та Олівія Коте. Це класична, але по-французьки витончена історія про шкільних друзів, які зустрічаються після років розлуки й раптом усвідомлюють: кожен прожив життя зовсім не так, як колись мріяв.

Бюджет стрічки склав близько €10 млн. Жером Коммандер знімав частину сцен у справжній школі, яку він закінчував. Режисер спеціально повернувся до своєї альма-матер, щоб передати атмосферу локації, де свого часу вирішувалися його маленькі драми. Команда також зізнавалася, що сцени колективних зборів давалися актором нелегко: імпровізація займала до 40% матеріалу. Дам'єн і Лафітт часто зривали дублі, бо багато сміялися на знімальному майданчику не за сценарієм.

Для 53-річної Ванесси Параді фільм «Зустріч однокласників» – один із небагатьох комедійних проєктів за останній час. За словами Коммандера, вона сама погодилася додати до свого персонажа більше драматизму та тонкої іронії. Саме завдяки цьому фільм балансує між веселими ситуаціями та зрілим поглядом на життя, яке не завжди складається за планом.

Батько, мати, сестра, брат

Країна: США, Франція, Німеччина, Італія, Ірландія

США, Франція, Німеччина, Італія, Ірландія Режисер: Джим Джармуш

Джим Джармуш Актори: Том Вейтс, Адам Драйвер, Маїм Б'ялік, Шарлотта Ремплінґ, Кейт Бланшетт, Вікі Кріпс, Індія Мур, Люка Сабба

«Батько, мати, сестра, брат». Офіційний трейлер

«Батько, мати, сестра, брат» – новий драматичний фільм культового незалежного режисера Джима Джармуша. Стрічка побудована як антологія з різних розділів, кожен з яких розкриває тему сім'ї й відносин між поколіннями в різних куточках світу. У центрі уваги – три окремі історії, що знімалися в Нью-Джерсі (США), Дубліні (Ірландія) та Парижі (Франція).

У першій частині брат зі сестрою (у виконанні Адама Драйвера і Маїм Б'ялік) їдуть відвідати свого усамітненого батька, борючись з труднощами спілкування та спільного минулого. У другому розділі дві сестри (в них на великих екранах перевтілилися Вікі Кріпс і Кейт Бланшетт) збираються на традиційну зустріч з матір'ю. Кожна з них приховує свою реальність за ввічливою розмовою. Третя історія показує столицю Франції, де брат і сестра (їх зіграли Індія Мур і Люка Саббат) вирішують справи після смерті батьків.

Стрічка «Батько, мати, сестра, брат» була високо оцінена критиками й стала знаковою подією фестивального сезону 2025 року. На 82‑му Венеційському кінофестивалі фільм здобув «Золотого лева» – головну нагороду конкурсу. Хоча точні дані про бюджет продюсери офіційно не розголошували, стрічка «Батько, мати, сестра, брат» зібрала у світовому прокаті близько $7 млн.

Зазначимо, що під час зйомок у листопаді 2023 року у Нью-Джерсі Джармуш зіткнувся з проблемами під час співпраці з місцевою профспілкою кіноіндустрії (IATSE). Через це частину роботи довелося перенести в Ірландію та Париж. Це спричинило додаткові логістичні витрати та відходи, про що режисер пізніше відкрито говорив на пресконференціях.

Робін Гуд та охоронці лісу

Країна: Велика Британія, Ірландія

Велика Британія, Ірландія Режисер: Філ Говкінс

Філ Говкінс Актори: Дарсі Еварт, Наомі Гарріс, Гвендолін Крісті, Декстер Сол Анселл, Том Гудман-Гілл, Морґана Робінсон

«Робін Гуд та охоронці лісу». Офіційний трейлер

Британська сімейна пригодницька комедія «Робін Гуд та охоронці лісу» вийшла в широкий прокат ще у 2024 році. Зараз її можуть побачити на великих кіноекранах і українці. Сюжетна лінія переосмислює легенду про Робін Гуда через призму дитячої уяви. Стрічку зняв режисер Філ Говкінс, відомий своїм умінням поєднувати легке сімейне кіно з елементами фентезі та пригод. У новому фільмі перед глядачами постає історія, у якій сучасний Робін – не стрілами та луком, а фантазією і дружбою бореться за своє «королівство».

У центрі сюжету – 11‑річна Робін, яку грає Дарсі Еварт. Вона очолює власну «банду» друзів. Ці діти не лише грають у середньовічні пригоди, а й справді захищають улюблену покинуту ділянку, де вони уявляють себе героями та лицарями. Коли бізнесвумен погрожує забудувати цю ділянку та знищити їхній «королівський» куточок, Робін та її команда вирішують діяти й будь‑що зберегти свій світ. Роль бізнесвумен дісталась титулованій Наомі Гарріс, яка відома роллю Ів Маніпенні в декількох стрічках про Джеймса Бонда.

Зйомки фільму «Робін Гуд та охоронці лісу» проходили літом 2023 року в Англії, зокрема на природних локаціях. Одна з них – мальовниче водосховище Carr Mill Dam. Однією з візитівок промокампаній комедії став акцент на екологічність виробництва стрічки. Половина костюмів брали напрокат або купували в благодійних магазинах. А реквізит та матеріали повторно використовували, щоб мінімізувати відходи.

Twenty One Pilots: Більше, ніж ми могли собі уявити

Країна: Велика Британія

Велика Британія Режисер: Марк К. Ешлеман

«Twenty One Pilots: Більше, ніж ми могли собі уявити» . Офіційний трейлер

Документальний концертний фільм «Twenty One Pilots: Більше, ніж ми могли собі уявити» переносить глядачів за лаштунки і на сцену одного з найбільших концертів у кар'єрі популярного американського дуету Twenty One Pilots. Режисером стрічки став Марк К. Ешлеман – давній співробітник та креативний директор гурту, який повністю зняв виступ артистів під час стадіонного шоу у Мехіко. Тоді на концерт прийшли понад 65 тисяч глядачів.

У стрічці показують не лише сам виступ, а й хронологію приїзду гурту в місто, репетиції, логістику та емоції перед виходом на сцену. Окрім цього глядачі можуть почути коментарі фронтмена Тайлера Джозефа й барабанщика Джоша Дана. Вони діляться своїми думками про шлях до такого грандіозного шоу.

Гурт Twenty One Pilots – американський музичний дует Тайлера Джозефа і Джоша Дана з Колумбуса (штат Огайо). Вони відомі своєю здатністю поєднувати альтернативний рок, хіп‑хоп, електроніку та експериментальні елементи в одному саунді. Їхні пісні Stressed Out, Heathens стали світовими хітами і принесли колективу престижні нагороди, зокрема, й «Греммі». Twenty One Pilots також відзначився тим, що реліз альбому Breach дебютував стартував з першого місця чарту Billboard 200.