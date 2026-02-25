Головна Скотч Шоу-біз
Ірина Білик взялася за розкрутку доньки власника АТБ

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Анна Буткевич заспівала з Іриною Білик у Відні
фото: Іnstagram/annabutkevych.official

Анна Буткевич вирушила в європейський тур з найпопулярнішою українською співачкою

Донька бізнесмена та власника мережі магазинів АТБ Геннадія Буткевича, співачка Анна Буткевич, вирушила в тур Європою з народною артисткою Іриною Білик. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Анни Буткевич в Іnstagram.

Анна Буткевич виступила у Відні на концерті Ірини Білик, а також виконала дует з примадонною. Співачки виконали на сцені спільну пісню «Не ти, а я». Білик та Буткевич також анонсували прем’єру цієї пісні 5 березня. 

Анна Буткевич виступила у Відні в дуеті з Іриною Білик
Анна Буткевич виступила у Відні в дуеті з Іриною Білик
фото: Іnstagram/annabutkevych

«Відень, дякуємо за цей вечір! Виступати на одній сцені з Іриною Білик це чисте натхнення. Дякую кожному за теплий прийом! Глядачі у Відні стали першими, хто почув наш сюрприз. Мій перший у житті дует, і я щаслива, що ми створили його разом», – написала Буткевич під дописом.

На фото, яке опублікувала Анна Буткевич спільно з Іриною Білик, співачки позують з купою квітів у руках після концерту.

Анна Буткевич заспівала з Іриною Білик пісню «Не ти, а я»
Анна Буткевич заспівала з Іриною Білик пісню «Не ти, а я»
фото: Іnstagram/annabutkevych

Кадрами з концерту з Іриною Білик Буткевич поділилася у сторіс. Вона вийшла на сцену у довгій чорній сукні, а Ірина Білик була у більш стриманому образі: у чорному піджаку, лосинах та взутті на високій платформі.

Анна Буткевич вирушила в європейський тур з Іриною Білик
Анна Буткевич вирушила в європейський тур з Іриною Білик
фото: Іnstagram/annabutkevych

Також Анна Буткевич вийшла на сцену та сольно заспівала у Відні пісню «Ой, у вишневому саду». 40-річна ведуча, модель, акторка та співачка Анна Буткевич народилася у Дніпрі. Вона є донька бізнесмена Геннадія Буткевича, який відомий, як власник АТБ-Маркета. До слова, на своїй сторінці в Іnstagram в описі профілю Анна Буткевич зазначила, що вона принцеса АТБ, відмітивши офіційний акаунт мережі магазинів свого батька.

25 лютого Ірина Білик та Анна Буткевич вийдуть на сцену у Цюриху. А 27 лютого народна артистка відправиться з Буткевич до Мілану. Квитки на концерт співачок коштують від €59 до €89.

Ірина Білик та Анна Буткевич виступатимуть у Цюриху
Ірина Білик та Анна Буткевич виступатимуть у Цюриху
фото: karabas.com

Нагадаємо, раніше Ірина Білик вже сприяла розвитку кар'єр багатьох заможних співаків і співачок. Зокрема, своїй похресниці Аліні Гросу, дружині футболіста «Шахтаря» Ользі Ракіцькій, співачці Есфір тощо.

Як повідомляв «Главком», 31 грудня минулого року, Ірина Білик повідомила про тривалу паузу для концертів у Києві. У 2025 році співачка дала вісім сольних концертів у столиці. За словами глядачів, які відвідали концерт співачки, Білик зі сцени заявила, що наступний її великий концерт у столиці відбудеться у 2027 році. 

До слова, народна артистка України Ірина Білик вразила мережу своїм перевтіленням. Співачка показалася у непритаманному їй образі. До того ж користувачі помітили схожість між Іриною Білик та її похресницею Аліною Гросу через новий образ артистки. Новий образ для Ірини Білик створив український візажист Єгор Андрюшин, який з'явився із зіркою у кадрі.

