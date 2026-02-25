Головна Скотч Шоу-біз
«Закликаю не соромитися». Ольга Сумська емоційно прокоментувала свій вік (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Напередодні 60-річчя Ольга Сумська почувається щасливою
фото: скриншотот Іnstagram/olgasumska

Ольга Сумська розповіла, як вона почувається напередодні 60-річчя

Народна артистка України Ольга Сумська, якій цьогоріч виповниться 60 років, зробила заяву. Українська акторка заявила, що не соромиться свого віку. Про це пише «Главком» із посиланням на коментар артистки блогеру Ніколасу Кармі.

Ольга Сумська розповіла, скільки коштує її образ, у якому вона з'явилася на прем'єрі фільму «Мавка. Справжній міф». Також блогер запитав у акторки, скільки їй років. На це Сумська відповіла, що цього року вона святкуватиме ювілей, їй виповнюється 60 років. Від цієї відповіді Ніколас Карма був приємно здивований.

Ольга Сумська розповіла, скільки коштує її образ блогеру Ніколасу Кармі
фото: скриншот Іnstagram/olgasumska

«Ювілей цього року. Ну, 60… Oh my god», – відреагувала Сумська на свій вік. До того ж Ольга Сумська заявила, що вона пишається своїм віком. «Закликаю не соромитися свого віку. Ось тому що за кордоном людина у віці в нашій професії – це the best. А в нас…», – додала акторка.

У свої 59 років Ольга Сумська почувається щасливою «Так, я на своєму місці, я займаюся улюбленою справою, а це – найголовніше. Я знайшла себе. Нічого не потрібно боятися, нікого не слухайте!».

59-річна Ольга Сумська висловилася про свій вік
фото: скриншот Іnstagram/olgasumska

Ольга Сумська народилася 1966 року у Львові. Народна артистка України вже цього року 22 серпня відсвяткує 60-річчя.

Нагадаємо, Ольга Сумська відверто розповіла, як зрадила свого першого чоловіка, народного артиста Євгена Паперного, з колегою Віталієм Борисюком, з яким зараз у шлюбі. Сумська розповіла про свій роман із Віталієм Борисюком, що спалахнув під час роботи над виставою «Криваве весілля» Гарсія Лорки в театрі ім. Лесі Українки. Тоді акторка ще була одружена з Євгеном Паперним.

До слова, старша дочка української акторки Ольги Сумської Антоніна Паперна знялася у серіалі в Росії. Акторка показала кадри з серіалу. Антоніна Паперна продовжує підтримувати країну-агросорку та працювати в Росії. Акторка повідомила, що вона знялася у російському серіалі «Твій дім».

