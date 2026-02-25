Козловський зізнався, що служба в ЗСУ була для нього покаранням за виступ у Москві

Козловський не уявляв, що Росія здатна на «жорстоку агресію»

Український співак Віталій Козловський зізнався, що пішов на службу до ЗСУ через провину після виступу у Москві. Про це співак заявив в інтерв'ю Оboz.ua, розповідає «Главком».

Віталій Козловський розповів, як він поставився після початку повномасштабного вторгнення до свого виступу на 9 травня у Москві у 2018 році. За його словами, він не неодноразово перпрошував за свій вчинок.

Артист пояснив, що відчував провину перед собою за той виступ, це стало однією з причин, чому він пішов до ЗСУ. «Перепрошував багато разів. І, можливо, саме через це у мене з’явилося відчуття, що треба йти й захищати країну, стати добровольцем. Це була одна з причин. Бо я відчував провину – не перед кимось конкретно, а перед собою», – заявив співак.

Віталій Козловський зауважив, що він не уявляв, що Росія здатна на таку «жорстоку агресію». Співак вважає, що всі раніше були «наївними» стосовно можливостей РФ. «А війна показала зовсім інші реалії: розчарування, біль, несподівані виклики. Мені була потрібна якась сатисфакція, відчуття, що я корисний, що можу робити щось для людей і для країни», – висловився артист.

До служби в ЗСУ Козловський гастролював з концертами на фронт до військових. Після цього він й сам долучився до лав ЗСУ. Також співак зауважив, що на початку повномасштабного вторгнення він почав говорити українською мовою «Я повністю відмовився від російської. У нашій родині зараз її взагалі немає. Мій син навіть не знає жодного слова російською – для нього ця мова незрозуміла», – додав Козловський.

До слова, 9 травня 2018 року Віталій Козловський виступав до «Дня перемоги» у Москві. На одній сцені з українцем виступали російські артисти, як Надежда Бабкіна та Діана Гурцкая. У той час Козловський не анонсував свій візит до РФ, це стало відомо із соцмереж.

Нагадаємо, у вересні Віталій Козловський у травні 2024 року був переведений до 22 окремої механізованої бригади (військова частина А4718) на посаду солдата резерву, однак фактично він там прослужив менш як місяць і був звільнений у запас.

Також повідомлялося, Віталій Козловський розповів про свою службу у ЗСУ. Артист зізнався, що йому довелося зіткнутися з дідівщиною. За словами співака, пів року служби в президентському оркестрі були найбезглуздішим часом у його житті.