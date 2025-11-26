Публіка скупала в оваціях колишню зірку «Кварталу 95» Олену Кравець, яка вийшла на сцену Театру Франка

Головний драматичний театр країни регулярно надає свою сцену для приватного проєкту куми родини президента

Колишня зірка «Студії Квартал-95» Олена Кравець 24 листопада 2025 року знову вийшла на сцену Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка у Києві з виставою «Можна я просто посиджу?». Актриса отримала овації глядачів за виконання п’яти жіночих ролей та драматичні історії, що торкаються життєвих проблем сучасних українок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікацію Кравець у Facebook.

Кума президента Володимира Зеленського отримала бурхливі оплески від глядачів, які прийшли на її виставу. Глядачі тепло зустріли постановку режисерки Олена Коляденко, висловлюючи захоплення грою акторки та глибиною історій, які піднімають вічні теми і проблеми, з якими стикаються жінки у житті.

Кравець відреагувала на повідомлення однієї з глядачок, яка після обстрілу, коли бракувало сил на буденні справи, згадала про емоції від перегляду вистави. «На ранок, після обстрілу, коли немає сил на прості справи, я згадую, як класно було вчора на виставі Олени Кравець. Дякую за ці терапевтичні історії, які зближують жінок-українок», – написала одна з глядачок, відзначивши, що такі моменти допомагають пережити важкі часи.

«Як же я вдячна вам за такі повідомлення», – відповіла Кравець.

Нагадаємо, що прем’єра моновистави ексакторки «Студії Квартал-95» Олени Кравець «Можна я просто посиджу?» відбулася 28 квітня на сцені Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Прем’єра викликала бурхливе обговорення в соцмережі. Зокрема деяких українців не влаштовує вартість квитків на моновиставу, вона не по кишені багатьом любителям театру. Так, квитки на виставу Кравець ккоштували до 2990 грн.

Соцмережі також обурені, що популярний театр здає сцену в оренду для комерційних заходів сторонніх організаторів, у той час, як на вистави театру Франка не можна купити квитків, а деякі з нових вистав взагалі були зняті з репертуару.