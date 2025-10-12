Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Зустріч Олени Кравець з батьком довела акторку до сліз (відео)

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
google social img telegram social img facebook social img
Олена Кравець з батьками
фото: Instagram/lennykravets

В ексзірки «Кварталу 95» був план щодо стримування емоцій, і він майже спрацював

Колишня учасниця студії «Квартал 95», акторка Олена Кравець виступила з моновиставою «Можна я просто посиджу?» в Кривому Розі. Саме з цього міста вона родом. На захід прийшов батько Олени Кравець, 86-річний Юрій Маляшенко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі акторки.

В моновиставі Кравець відкриває особисту сторону свого життя. Вона сама виступає на сцені без партнерів, поєднуючи гумор, драму та емоційну відвертість. В одній зі сцен вона звертається до батька. В залі був Юрій Маляшенко, інші родичі та друзі Олени Кравець. Матір акторки два роки тому перенесла інсульт. За словами Кравець їй було непросто налаштуватися на ту сцену. Втім, акторка знайшла вихід.

«Думала, що через ком у горлі, через океан сліз я її не промовлю. А потім подумала, ні, так вистава буде під ризиком зриву. Думаю, буду уявляти собі, в саме цей момент, коли про тата розповідаю, що я не в Кривому Розі… Ви знаєте, в мене вийшло», – розповіла Кравець.

Втім, стримати емоції акторці на сцені все ж не вийшло. Кравець розплакалась на сцені, коли її батько піднявся на сцену та вручив квіти доньці. «І ось там мені прийшов капець. Я попросила тата взяти дві хустинки, зателефонувала заздалегідь. Він взяв», – зауважила Олена Кравець.

Під зворушливим відео з Кривого Рогу свої коментарі та лайки залишили, зокрема, представники українського шоу-бізнесу. «Це найщасливіші миті. А я свого тата минулої ночі уві сні обіймала. Наче ми в рідному Запоріжжі, як колись в дитинстві, біля театру Магара. Бережи Боже батьків, Оленко», – написала акторка Ольга Сумська.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Олена Кравець (@lennykravets)

Раніше «Главком» писав про першу вагітність Олени Кравець та її дзвінки своїй матері.

Читайте також:

Теги: Олена Кравець акторка батьки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін у Простоквашино. Нова гібридна атака на українських дітей
Путін у Простоквашино. Нова гібридна атака на українських дітей Анатомія пропаганди
3 жовтня, 21:30
Померла акторка Даян Кітон: зірка фільмів «Хрещений батько» та «Енні Голл»
Померла акторка Даян Кітон: зірка фільмів «Хрещений батько» та «Енні Голл»
Сьогодні, 00:15
Майбутній диктатор РФ із батьками у 1985 році
Журналісти дізналися химерний факт про батьків Путіна
20 вересня, 19:36
Судячи з коментарем Тараса Цимбалюка, компанію акторка створила не одна
Відкриття власного бізнесу довело Наталку Денисенко до сліз
22 вересня, 14:05
Артистка не приховує свої заробітки
Жити за 500 грн в місяць? Риммі Зюбіній довелося пояснювати свої слова, які спровокували хейт
25 вересня, 12:13
Лише за Instagram артистки стежать понад 720 тис. фолловерів
Ольга Сумська розповіла про найбільшу проблему соцмереж
29 вересня, 18:17
Ніколь Кідман вийшла заміж за Кіта Урбана у 2006 році
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розлучилися після 19 років шлюбу
30 вересня, 08:44
Швейцарія змінила закон про виховання
Швейцарія офіційно заборонила бити дітей: ухвалено поправку до кодексу
25 вересня, 11:07
Скандал із Оленою Рєпіною: поліція відреагувала на заяву актриси про «викрадення чоловіка»
Скандал із Оленою Рєпіною: поліція відреагувала на заяву актриси про «викрадення чоловіка»
7 жовтня, 16:02

Шоу-біз

Зустріч Олени Кравець з батьком довела акторку до сліз (відео)
Зустріч Олени Кравець з батьком довела акторку до сліз (відео)
Легендарний музичний телеканал припинить трансляцію у низці країн ЄС після майже 40 років роботи
Легендарний музичний телеканал припинить трансляцію у низці країн ЄС після майже 40 років роботи
Потрійне свято в родині Ротару. В один день народились троє хлопчиків (ексклюзив)
Потрійне свято в родині Ротару. В один день народились троє хлопчиків (ексклюзив)
Міла Нітіч розповіла про останні зустрічі з продюсером Бебешком та його слова про покарання
Міла Нітіч розповіла про останні зустрічі з продюсером Бебешком та його слова про покарання
Гарік Корогодський показав свою вчительку української мови
Гарік Корогодський показав свою вчительку української мови
Ведучий шоу «Холостяк» зустрів річницю весілля з сім'єю в укритті та показав архівні фото
Ведучий шоу «Холостяк» зустрів річницю весілля з сім'єю в укритті та показав архівні фото

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
Сьогодні, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
Сьогодні, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua