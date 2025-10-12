Зустріч Олени Кравець з батьком довела акторку до сліз (відео)

В ексзірки «Кварталу 95» був план щодо стримування емоцій, і він майже спрацював

Колишня учасниця студії «Квартал 95», акторка Олена Кравець виступила з моновиставою «Можна я просто посиджу?» в Кривому Розі. Саме з цього міста вона родом. На захід прийшов батько Олени Кравець, 86-річний Юрій Маляшенко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі акторки.

В моновиставі Кравець відкриває особисту сторону свого життя. Вона сама виступає на сцені без партнерів, поєднуючи гумор, драму та емоційну відвертість. В одній зі сцен вона звертається до батька. В залі був Юрій Маляшенко, інші родичі та друзі Олени Кравець. Матір акторки два роки тому перенесла інсульт. За словами Кравець їй було непросто налаштуватися на ту сцену. Втім, акторка знайшла вихід.

«Думала, що через ком у горлі, через океан сліз я її не промовлю. А потім подумала, ні, так вистава буде під ризиком зриву. Думаю, буду уявляти собі, в саме цей момент, коли про тата розповідаю, що я не в Кривому Розі… Ви знаєте, в мене вийшло», – розповіла Кравець.

Втім, стримати емоції акторці на сцені все ж не вийшло. Кравець розплакалась на сцені, коли її батько піднявся на сцену та вручив квіти доньці. «І ось там мені прийшов капець. Я попросила тата взяти дві хустинки, зателефонувала заздалегідь. Він взяв», – зауважила Олена Кравець.

Під зворушливим відео з Кривого Рогу свої коментарі та лайки залишили, зокрема, представники українського шоу-бізнесу. «Це найщасливіші миті. А я свого тата минулої ночі уві сні обіймала. Наче ми в рідному Запоріжжі, як колись в дитинстві, біля театру Магара. Бережи Боже батьків, Оленко», – написала акторка Ольга Сумська.

