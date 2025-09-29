Головна Скотч Шоу-біз
Ольга Сумська розповіла про найбільшу проблему соцмереж

Рома Семікін
Лише за Instagram артистки стежать понад 720 тис. фолловерів
фото: Instagram/olgasumska

Акторка розкрила тематику в новому фільмі і поділилась власним досвідом

Реп-виконавиця Alyona Alyona презентувала саундтрек «А хто хейтить» до української комедії «10 блогерят». Пісня і відео присвячені темі суспільного осуду та хейту в соцмережах. Одну з головних ролей зіграла акторка Ольга Сумська. «Главком» поспілкувався з народною артисткою України та дізнався, як вона ставиться до хейтерів.

«В нас суспільство вже потонуло в цьому хейтерському л**ні, ніхто не вживає ніяких мір. Не знаю як з цим боротися. Звісно, це ганьба писати про людей абсолютно не знаючи нюансів. Тим паче про приватне життя. Сидять люди, які нічого не роблять, десь навіть за кордоном, це все закриті сторінки. І пишуть абсолютно страшні речі. Я навіть не знаю, як це може народжуватися в голові такий жах», – розповіла Сумська.

Акторка наголосила, що новий фільм має на меті донести глядачеві – хейт вбиває. За словами Ольги Сумської, в Європі не має подібного рівня негативу, погроз в соцмережах, як в Україні.

«В нас це вже якась національна риса, мені здається. Зганьбити, понівечити, зробити боляче своєму сусіду, співвітчизнику. Ми ж маємо об'єднуватися… Сьогодні ми з хейтерами намагаємося не боротися, не долати ці перепони. Намагаємося не реагувати. Я коли заглядаю на сторінки наших політиків, Боже, і там ніхто нічого не чистить А воно все глибше і глибше поглинає… А я кажу так: хейтери, я вас не помічаю, всього вам найкращого. Пишіть все що завгодно. Всі ці ваші коментарі виводять мої пости в рекомендації», – підсумувала Сумська.

Окрім Ольги Сумської та Alyona Alyona в фільмі «10 блогерят» глядачі побачать акторів Тараса Цимбалюка, Арама Арзуманяна, Олексія Вертинського, В’ячеслава Довженка, ветерана Олександра Терена, блогерок Кенді Суперстар, Olya Shelby та порноакторку Джозефіну Джексон.

За сюжетом фільму герої опиняються замкненими на знімальному майданчику, де невідомий запускає небезпечну гру: кожні 10 хвилин онлайн-аудиторія голосує, хто стане наступною жертвою. Спершу це здається черговим скандалом в шоу-бізнесі. Однак події швидко набувають загрозливого масштабу. В український прокат стрічка вийде 16 жовтня.

Раніше «Главком» розповідав, що співачка Злата Огнєвіч відповіла хейтерам, які писали нетактовні коментарі. Водночас оголошено фільм, який представлятиме Україну на кінопремії «Оскар-2026».

