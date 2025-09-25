Жити за 500 грн в місяць? Риммі Зюбіній довелося пояснювати свої слова, які спровокували хейт

Володарка премії «Золота дзиґа» опинилась в ситуації, яку не зрозуміли чимало користувачі соцмереж

Акторка Римма Зюбіна опинилася в центрі обговорень після інтерв’ю блогерці Ангеліні Пичик, де сказала, що теоретично могла б жити на 500 гривень на місяць. Артистка дала розгорнутий коментар з цього приводу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Зюбіної.

За словами артистки, для неї «комфортне життя» – поняття індивідуальне. Водночас її зарплата в театрі становить трохи більше ніж 10 тис. грн, а основним джерелом додаткового, хоч і нестабільного, доходу залишаються зйомки. Проте вислів про 500 грн викликав хвилю критики, адже деякі користувачі соцмереж наголосили в коментарях, що прожити на таку суму в Києві неможливо.

Зюбіна у відповідь заявила, що її слова вирвали з контексту і змонтували так, аби звести розмову лише до грошей. Хоча насправді вона мала на увазі не матеріальне, а пріоритети й ставлення до життя.

«Отже, перше питання: «Скільки треба для комфортного життя в Україні?». Відповідаю: «Я постійно дивлюся це, і хочу сказати вам, що взагалі вважаю аморальним зараз, коли люди залишилися без домівок, без можливості працювати, показувати в кадрі людей, які говорять про свої 300 тис. – 500 тис. грн на місяць. В пристойних домах за столом ніколи не говорили про гроші». Сподівалась, що після такої моєї відповіді запитання про гроші припиняться. В моєму оточенні, родині, завжди є про що поговорити, і от зовсім не про гроші. Все це, звісно, вирізано», – написала Римма Зюбіна.

Акторка зазначила, що вона не виправдовується і не засуджує, хто заробляє сотні тисяч гривень на місяць, бо і сама так може. Втім Зюбіна не розуміє тих, хто показує та розповідає про свої витрати на брендові речі, машини та інший люкс. Особливо в час повномасштабної війни.

«Мене з дитинства навчали, що багатство не в гаманці. На початку великої війни, єдине що було – це виплати за ФОП від держави, бо я з 2017 працюю, як «вільний митець» і в жодному театрі не працюю на «повну ставку». Вижила. Про мої заробітки – я їх не приховую, адже плачу податки і здаю декларації. Слово «комфортне життя» у всіх різне… Але й за 500 грн я теж вмію жити. Є кілька аскетичних програм і дієт – і для духу, і для тіла корисних», – підсумувала Римма Зюбіна.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений АНГЕЛІНА ПИЧИК 🇺🇦 (@angelina_pichik)

Раніше «Главком» розповідав, що співак Святослав Вакарчук назвав перший гонорар гурту «Океан Ельзи». Водночас в соцмережах обурені стилем пам’ятника співаку Андрію Кузьменку на Житомирщині.