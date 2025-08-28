Оголошено фільм, який представлятиме Україну на кінопремії «Оскар-2026»

Український Оскарівський Комітет обрав переможця серед восьми заявок

Стрічка «2000 метрів до Андріївки» режисера Мстислава Чернова представлятиме Україну на кінопремії «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» у 2026 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Українського Оскарівського Комітету.

«Це безкомпромісно чесний і пронизливий документальний твір, який занурює у реальність російсько-української війни крізь людський досвід – крихкий, виснажливий і водночас сповнений гідності. Цей український фільм має стати ще більш видимим у світі, адже він говорить від імені тих, хто щодня захищає свободу і право на життя», – заявили в Українському Оскарівському Комітеті.

Оголошення результатів відбору збіглось з виходом фільму «2000 метрів до Андріївки» в прокат – четвер, 28 серпня. Нову стрічку Мстислава Чернова обрали серед восьми заявок. На перемогу претендували:

«Буча» (режисер Станіслав Тіунов);«Дівія» (режисер Дмитро Грешко);

«Обережно! Життя триває» (режисер Антон Штука);

«Одного літа в Україні» (режисер Володимир Тихий);

«Підйомна сила» (режисер Олександр Стратієнко);

«Степне» (режисерка Марина Врода);

«Стрічка часу» (режисерка Катерина Горностай).

«Ми зробимо все можливе, щоб голоси України та українських військових було чутно. Зараз це видається особливо важливим, коли з самого ранку стався масований обстріл Києва. Я отримую новину про відбір, поки знімаю, як тіла цивільних дістають з-під завалів. І це накладає ще більшу відповідальність на нас, документалістів, митців, – говорити зі світом, кричати йому про те, що відбувається, навіть тоді, коли це здається марним», – заявив Мстислав Чернов.

Зазначимо, що режисер – творець стрічки «20 днів у Маріуполі», яка у 2024 році отримала «Оскар» як найкращий повнометражний документальний фільм. А в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» стала першим в історії кандидатом від України, який дійшов до номінації.

Режисер Мстислав Чернов (ліворуч) та військовослужбовець, режисер Олег Сенцов Фото: Arthouse Traffic, Анастасія Телікова, Сергій Сівяков

Оператором фільму «2000 метрів до Андріївки» разом з Черновим став його колега з Associated Press – документальний фотограф і відеограф із Харкова Алекс Бабенко. Також над стрічкою працювали продюсерки Мішель Майснер та Рейні Аронсон-Рат, які теж отримали статуетки «Оскар» за «20 днів в Маріуполі». Монтажем також займалася Мішель Майснер. Музику до фільму написав дворазовий лауреат «Ґреммі» Сем Слейтер, відомий за проєктами «Чорнобиль» та «Джокер».

Номінанти на премію «Оскар-2026» будуть оголошені 22 січня 2026 року, а церемонія вручення нагород відбудеться 15 березня 2026 року.

Про фільм «2000 метрів до Андріївки»

У фокусі стрічки – село Андріївка за десять кілометрів від Бахмута. Воно стає ареною запеклих боїв під час українського контрнаступу 2023 року. Третю штурмову бригаду від звільнення села відділяють лише два кілометри лісосмуги. Але вона всіяна мінами й де-не-де тут окопався ворог.

Бійці, які колись були звичайними цивільними, долають цей шлях, тяжко виборюючи кожен метр території, щоб повернути Україні її землі. Світова прем’єра відбулася на «Санденсі» – головному фестивалі незалежного кіно у США, де Чернов отримав нагороду за найкращу режисерську роботу у програмі World Cinema Documentary.

Раніше «Главком» писав, що американський режисер Вуді Аллен взяв участь у російському кінофестивалі. Водночас український режисер Андрій Приймаченко виступив проти американської медіакорпорації НВО.