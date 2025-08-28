Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Оголошено фільм, який представлятиме Україну на кінопремії «Оскар-2026»

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
google social img telegram social img facebook social img
Прем'єра стрічки «2000 метрів до Андріївки» в Києві
Фото: Arthouse Traffic, Анастасія Телікова, Сергій Сівяков

Український Оскарівський Комітет обрав переможця серед восьми заявок

Стрічка «2000 метрів до Андріївки» режисера Мстислава Чернова представлятиме Україну на кінопремії «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» у 2026 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Українського Оскарівського Комітету.

«Це безкомпромісно чесний і пронизливий документальний твір, який занурює у реальність російсько-української війни крізь людський досвід – крихкий, виснажливий і водночас сповнений гідності. Цей український фільм має стати ще більш видимим у світі, адже він говорить від імені тих, хто щодня захищає свободу і право на життя», – заявили в Українському Оскарівському Комітеті.

Оголошення результатів відбору збіглось з виходом фільму «2000 метрів до Андріївки» в прокат – четвер, 28 серпня. Нову стрічку Мстислава Чернова обрали серед восьми заявок. На перемогу претендували:

  • «Буча» (режисер Станіслав Тіунов);«Дівія» (режисер Дмитро Грешко);
  • «Обережно! Життя триває» (режисер Антон Штука);
  • «Одного літа в Україні» (режисер Володимир Тихий);
  • «Підйомна сила» (режисер Олександр Стратієнко);
  • «Степне» (режисерка Марина Врода);
  • «Стрічка часу» (режисерка Катерина Горностай).

«Ми зробимо все можливе, щоб голоси України та українських військових було чутно. Зараз це видається особливо важливим, коли з самого ранку стався масований обстріл Києва. Я отримую новину про відбір, поки знімаю, як тіла цивільних дістають з-під завалів. І це накладає ще більшу відповідальність на нас, документалістів, митців, – говорити зі світом, кричати йому про те, що відбувається, навіть тоді, коли це здається марним», – заявив Мстислав Чернов.

Зазначимо, що режисер – творець стрічки «20 днів у Маріуполі», яка у 2024 році отримала «Оскар» як найкращий повнометражний документальний фільм. А в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» стала першим в історії кандидатом від України, який дійшов до номінації.

Режисер Мстислав Чернов (ліворуч) та військовослужбовець, режисер Олег Сенцов
Режисер Мстислав Чернов (ліворуч) та військовослужбовець, режисер Олег Сенцов
Фото: Arthouse Traffic, Анастасія Телікова, Сергій Сівяков

Оператором фільму «2000 метрів до Андріївки» разом з Черновим став його колега з Associated Press – документальний фотограф і відеограф із Харкова Алекс Бабенко. Також над стрічкою працювали продюсерки Мішель Майснер та Рейні Аронсон-Рат, які теж отримали статуетки «Оскар» за «20 днів в Маріуполі». Монтажем також займалася Мішель Майснер. Музику до фільму написав дворазовий лауреат «Ґреммі» Сем Слейтер, відомий за проєктами «Чорнобиль» та «Джокер».

Номінанти на премію «Оскар-2026» будуть оголошені 22 січня 2026 року, а церемонія вручення нагород відбудеться 15 березня 2026 року.

Про фільм «2000 метрів до Андріївки»

У фокусі стрічки – село Андріївка за десять кілометрів від Бахмута. Воно стає ареною запеклих боїв під час українського контрнаступу 2023 року. Третю штурмову бригаду від звільнення села відділяють лише два кілометри лісосмуги. Але вона всіяна мінами й де-не-де тут окопався ворог.

Бійці, які колись були звичайними цивільними, долають цей шлях, тяжко виборюючи кожен метр території, щоб повернути Україні її землі. Світова прем’єра відбулася на «Санденсі» – головному фестивалі незалежного кіно у США, де Чернов отримав нагороду за найкращу режисерську роботу у програмі World Cinema Documentary.

Раніше «Главком» писав, що американський режисер Вуді Аллен взяв участь у російському кінофестивалі. Водночас український режисер Андрій Приймаченко виступив проти американської медіакорпорації НВО.

Читайте також:

Теги: кіно Авдіївка Кінопремія «Оскар»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Оголошено фільм, який представлятиме Україну на кінопремії «Оскар-2026»
Оголошено фільм, який представлятиме Україну на кінопремії «Оскар-2026»
Ротару та інші зірки відреагували на масовану атаку росіян на Київ
Ротару та інші зірки відреагували на масовану атаку росіян на Київ
Безугла планує судитися з Тарасом Тополею та готує депутатський запит
Безугла планує судитися з Тарасом Тополею та готує депутатський запит
Переможницю шоу «Холостяк», екскохану Терена, викликали до німецького суду
Переможницю шоу «Холостяк», екскохану Терена, викликали до німецького суду
Рідні Брюса Вілліса переселили його в окремий будинок через хворобу
Рідні Брюса Вілліса переселили його в окремий будинок через хворобу
Аліна Гросу у кіно: співачка зіграє багатогранну героїню у стрічці про кохання
Аліна Гросу у кіно: співачка зіграє багатогранну героїню у стрічці про кохання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2025
5357
Прогноз магнітних бур на 28-30 серпня: якою буде сонячна активність
5183
РФ масовано атакувала Київ: вже 18 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
2199
У Києві повітряна тривога, яка оголошувалася після масованої атаки, тривала понад дві години
1898
Втрати ворога станом на 28 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Сьогодні, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
Сьогодні, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37

Прес-релізи

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua