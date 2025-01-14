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Пісторіус прокоментував інформацію про військову допомогу Україні на 3 млрд євро

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Пісторіус прокоментував інформацію про військову допомогу Україні на 3 млрд євро
Раніше Пісторіус спростував, що канцлер Олаф Шольц блокує додаткову допомогу Україні
фото з відкритих джерел

Німецький уряд працює над підготовкою допомоги Україні на 3 млрд євро

Німецький уряд підготував усе необхідне для додаткової військової допомоги Україні, водночас тривають перемовини щодо фінансування. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє «Укрінформ».

Пісторіус підкреслив, що німецький уряд працює над підготовкою допомоги Україні на 3 млрд євро.

«Щодо пакета допомоги на 3 млрд, ми підготували все, що треба, але ми досі в процесі перемовин всередині уряду, тому що все ще стоїть питання коштів, яких ще немає, тому що досі немає бюджету. Це всього лише фіскальна проблема в уряді. Ми працюємо над цим і я зберігаю оптимізм, що ми знайдемо рішення», – сказав він.

За словами глави Міноборони, частина демократичних партій Німеччини продемонстрували бажання робити кроки в цьому напрямку. Політик запевнив, що незалежно від того, який уряд очолить країну після виборів 23 лютого, підтримка України залишиться «надійною, непохитною, відданою й енергійною». 

Нагадаємо, уранці, 14 січня, до Києва прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Олаф Шольц не погоджує новий великий пакет військової допомоги Україні. Так, в німецькому уряді вже кілька тижнів тривають суперечки щодо додаткової військової допомоги для України. За даними ЗМІ, міністерка закордонних справ Анналена Бербок та міністр оборони Боріс Пісторіус запропонували виділити близько 3 млрд євро на озброєння для Сил оборони України.

Згодом міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус спростував заяви про те, що канцлер Олаф Шольц блокує додатковий пакет військової допомоги Україні вартістю три мільярди євро.

До слова, під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» 9 січня Україна досягнула домовленостей про додаткові пакети підтримки.

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Теги: Німеччина уряд військова допомога

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