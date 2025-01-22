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Подкастер Лекс Фрідман заявив, що має намір взяти інтерв'ю у Путіна в Росії

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Подкастер Лекс Фрідман заявив, що має намір взяти інтерв'ю у Путіна в Росії
Американський подкастер Лекс Фрідман
фото: Офіс президента

Фрідман: Я брав інтерв'ю у Володимира Зеленського, і я поїду в Росію, щоб взяти інтерв'ю у Володимира Путіна

Американський подкастер Лекс Фрідман, який нещодавно брав інтерв'ю у президента України Володимира Зеленського, заявив, що має намір поїхати в Росію, щоб взяти інтерв'ю у російського диктатора Володимира Путіна. Про це він сказав в інтерв'ю американському стендап-коміку та коментатору Джо Рогану.

 Фрідман розповів про свої плани відвідати Росію для того, щоб взяти інтерв'ю у російського диктатораПутіна. 
«Я брав інтерв'ю у Володимира Зеленського, і я поїду в Росію, щоб взяти інтерв'ю у Володимира Путіна. Я приймаю супутні ризики, а моя мета – просувати мир, відіграти свою незначну роль», – заявив Фрідман.

Про те, чи була розмова з представниками Путіна щодо інтерв'ю, Фрідман не сказав. Раніше він казав, що переговори потребують компромісів, щоб запобігти подальшим жертвам і стражданням, натякаючи, що Україна має погоджуватись на умови Путіна.

Після початку російського вторгнення в Україну Фрідман також казав, що «вважає росіян, українців і американців своїми народами» і «популяризуватиме їх культури, не піддаючись тиску жодної зі сторін».

Нагадаємо, американський інтерв’юер Лекс Фрідман записав подкаст із президентом Володимиром Зеленським, який тривав понад три години.

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Теги: Україна Володимир Зеленський Лекс Фрідман путін інтерв'ю росія

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