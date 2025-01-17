«Укрметалургпром»: Рішення щодо підвищення тарифу на вантажні перевезення «Укрзалізниці» становить загрозу для економіки

Мінрозвитку не комунікує з бізнесом стосовно підвищення тарифу на вантажні перевезення «Укрзалізниці» – «Укрметалургпром»

Міністерство розвитку уникає діалогу з бізнесом щодо ініціативи «Укрзалізниці» підвищити тариф на вантажні перевезення на 37% – попри те, що така ініціатива несе загрозу для економіки та бюджету. Про це написав президент ОП «Укрметалурпром».

«Наприкінці минулого року Укрметалургпром надіслав Міністру розвитку громад та територій України лист з чіткими аргументами проти підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення. У відповідь ми отримали формальний лист від заступника міністра, який є просто бюрократичною відпискою, за якою ховається відсутність реального бажання шукати вирішення стратегічних проблем у транспортній галузі країни», – заявив Каленков.

Він уточнив: у листі сказано, що «всі ініціативи розглядаються згідно з чинним законодавством, і колись вони будуть опубліковані на сайті». А підписаний лист заступником міністра, який не має жодного досвіду роботи з питаннями залізниці, і тим більше – тарифної політики державних монополій – що, своєю чергою, порушує серйозні питання щодо компетентності та готовності керівництва міністерства до професійного діалогу з бізнесом.

«Нічого у листі також немає про те, що проєкт наказу про підвищення тарифів перебуває на розгляді в міністерстві, куди його надіслано «УЗ», і про це неодноразово вказували представники монополіста. Однак жодного конструктивного діалогу з представниками бізнесу з боку Міністерства не ведеться: міністр у кулуарах збирає «УЗ», а на закритих засіданнях — приймає рішення спільно з керівництвом «УЗ», які потім просуваються без жодного обговорення та прозорості», – заявив Каленков.

«Ці питання є надзвичайно важливими. Підвищення тарифів на вантажні перевезення несе реальну загрозу закриття підприємств, особливо в умовах поточної економічної нестабільності. Це не лише удар по промисловості, а й пряма загроза для державного бюджету, який може недоотримати десятки мільярдів гривень та відбере податкові надходження з місцевих громад, що має розуміти профільний міністр. А також – відтоку вантажної бази «УЗ», яка перейде на автотранспорт і знищить дороги, на які держава виділяє мільярди гривень. Зневажливе ставлення до думки бізнесу та відсутність прозорого діалогу ставлять під удар економічне майбутнє країни у складній ситуації, в якій перебуває Україна», – резюмував Каленков.

Нагадаємо: Наглядова рада «Укрзалізниці» погодила підвищення тарифу на вантажні перевезення на 37%. Проти цього рішення виступили всі учасники ринку, серед яких – Європейська бізнес асоціація та Американська торгівельна палата.

Так, в ЕВА нагадали, що до цього УЗ підвищила тарифи відразу на 70%, внаслідок чого вартість транспортування вугілля, руди та вапняку зросла на 140%, металу – на 70%, а зернових – на 65%. І через це компанія втратила частину вантажопотоку, який перейшов на автомобільний транспорт.

Асоціація також закликала Кабмін не підтримувати підвищення тарифу на вантажі – тому що бізнеси в Україні вже й так закриваються через проблеми ситуацію в енергетиці та дефіцит персоналу. Чергове здорожчання логістики тільки пришвидшить ці процеси.