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В Україну з офіційним візитом прибула спікерка Сейму Латвії

Наталія Порощук
glavcom.ua
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В Україну з офіційним візитом прибула спікерка Сейму Латвії
Дайга Мієріня (справа) прибула в Україну
фото: скріншот з відео

Спікерка Сейму Латвії має зустрітися з українськими органами влади

Сьогодні, 14 січня, в Київ з офіційним візитом прибула спікерка Сейму Латвії Дайга Мієріня. Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

Заступниця голови Ради зауважила, що це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-латвійських відносин.

Також Кондратюк додала, що у делегації запланована низка зустрічей з українськими органами влади і представниками навчальних та реабілітаційних центрів для військових.

Нагадаємо, що також уранці, 14 січня, до Києва з неанонсованим візитом прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Зазначається, що його візит раніше не анонсувався з міркувань безпеки.

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Теги: Латвія Україна Київ політика Олена Кондратюк

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