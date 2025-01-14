В Україну з офіційним візитом прибула спікерка Сейму Латвії

Спікерка Сейму Латвії має зустрітися з українськими органами влади

Сьогодні, 14 січня, в Київ з офіційним візитом прибула спікерка Сейму Латвії Дайга Мієріня. Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

Заступниця голови Ради зауважила, що це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-латвійських відносин.

🇺🇦🤝🇱🇻 В Україну з офіційним візитом прибула спікерка Саейми Латвії Дайга Мієріня



📹Верховна Рада pic.twitter.com/RmoMYsQo0o — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 14, 2025

Також Кондратюк додала, що у делегації запланована низка зустрічей з українськими органами влади і представниками навчальних та реабілітаційних центрів для військових.

Нагадаємо, що також уранці, 14 січня, до Києва з неанонсованим візитом прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Зазначається, що його візит раніше не анонсувався з міркувань безпеки.