Головна Країна Політика
search button user button menu button

Історик Грицак назвав сильні та слабкі сторони Зеленського

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Історик Грицак назвав сильні та слабкі сторони Зеленського
Історик заявив, що його дивує працездатність Зеленського
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Ярослав Грицак припустив, що Володимир Зеленський не здатний до системних реформ

Відомий історик Ярослав Грицак назвав сильні та слабкі сторони президента України Володимира Зеленського, які виявились за час повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє NV.

«Що сильне в Зеленському? Він спочатку притримувався стратегії асиметрії, і це дуже важливо. Бо боротьба України з Росією – це, умовно, боротьба Давида з Голіафом. Класична схема асиметричної боротьби, коли менший супротивник перемагає більшого. І тут було дуже важливо дотримуватись асиметрії, непередбачуваних ходів. І це Зеленському дуже вдавалося. Те, що було дуже багато імпровізацій тоді, нас це рятувало. Очевидно, таким же імпровізом була Курська операція, яка мала характер асиметрії», – сказав Грицак.

Однак історик вважає, що асиметрія в затяжній війні не може тривати довго, оскільки для цього потрібні системні реформи.

«Ми бачимо, як системні зміни (не сталися), бачимо, як був затягнутий закон про мобілізацію; бачимо, яку шкоду завдала «ловля голів», яку проводили ТЦК, як вона змінила настрої в українському суспільстві», – назвав професор приклади необхідних змін, що не вдалися.

Також Грицак зауважив, що, ймовірно, Зеленський не здатний до системних реформ. Він припустив, що президент може повторити «феномен Горбачова», успіхи якого всередині СРСР «зійшли до нуля».

Ярослав Грицак додав, що його вражає працездатність Зеленського:

«Не знаю, чи хтось інший витримав би таку інтенсивність праці. Він працює 24/7, це величезна інтенсивність. Був би хтось інший із українських політиків, я навіть не знаю, чи вони були б у фізичній формі це витримати».

Раніше історик Ярослав Грицак в інтерв'ю «Главкому» зауважив, що президент Володимир Зеленський у контексті своєї державної місії має працювати задля благополуччя народу, а не орієнтуватися лише на ймовірні перевибори.

Також Ярослав Грицак розповідав, що українці та поляки – це стратегічні сусіди, які доповнюють один одного, і мають схожість за характерами. До того ж, українці набагато ближчі саме з поляками, ніж з росіянами.

Читайте також:

Теги: війна Володимир Зеленський Україна президент Ярослав Грицак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Триває 1018-й день повномасштабної війни
Ворог просунувся біля ще п'ятьох населених пунктів – DeepState
7 грудня, 2024, 08:14
Прогноз погоди в Україні на 11 грудня
Хмарно та мокрий сніг: прогноз погоди на 11 грудня
11 грудня, 2024, 06:00
Причиною стали зміни у постачанні природного газу: з 1 січня 2025 року припиняється транзит російського газу через територію України
Уряд Молдови схвалив введення надзвичайного стану в енергетиці через рішення України щодо газу
11 грудня, 2024, 22:15
За словами посадовиці, щоб зосередити інформацію від усіх служб в одному місці, буде запущена єдина онлайн-платформа. І вона має запрацювати протягом місяця
​В Україні запрацює єдина онлайн-платформа для рідних воїнів, які зникли безвісти
12 грудня, 2024, 01:50
РФ атакувала ракетою Кривий Ріг
Ворог вночі вдарив по Кривому Розі: багато руйнувань
19 грудня, 2024, 07:37
Трамп повторив свої давні передвиборчі обіцянки, зокрема боротися з нелегальною імміграцією
Трамп назвав, яке «божевілля», хоче зупинити у перший день на посаді
23 грудня, 2024, 13:09
Польща забракувала майже 22 тонни зерна з України
Польща забракувала майже 22 тонни зерна з України
24 грудня, 2024, 03:17
Чергова неспокійна ніч в РФ
Затримано поїзди, є поранені: губернатори двох областей РФ поскаржилися на атаку дронів
28 грудня, 2024, 04:55
Завтра до Сирії прибудуть понад два десятки вантажівок, які доправлять 500 тонн українського борошна в межах гуманітарної програми «Зерно з України»
Сибіга заявив, що Україна готова надавати Сирії більше гуманітарної допомоги
30 грудня, 2024, 13:09

Політика

Історик Грицак назвав сильні та слабкі сторони Зеленського
Історик Грицак назвав сильні та слабкі сторони Зеленського
Зеленський відповів, чи балотуватиметься на другий термін
Зеленський відповів, чи балотуватиметься на другий термін
Зеленський: Україна зірвала плани РФ захопити Харків, Суми і Запоріжжя
Зеленський: Україна зірвала плани РФ захопити Харків, Суми і Запоріжжя
Президент пояснив, за яких умов вторгнення РФ в Україну більше не повториться
Президент пояснив, за яких умов вторгнення РФ в Україну більше не повториться
Трамп може стати вирішальним у завершенні війни – Зеленський
Трамп може стати вирішальним у завершенні війни – Зеленський
Міністр внутрішніх справ призначив своїм радником Героя України Фінашина
Міністр внутрішніх справ призначив своїм радником Героя України Фінашина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 січня: ситуація на фронті
50K
Ціль номер один. То куди ж цілився російський дрон, що впав на Банковій?
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 січня 2025
23K
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17K
Справа про погрози президенту. Зʼявився вердикт Федині і Звіробій
17K
Водохреще 2025: історія, правильна дата, традиції та заборони

Новини

3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
31 грудня, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua