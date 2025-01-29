Фіналісти Нацвідбору Євробачення. Попгурт Molodi: шлях електриків з Маріуполя на велику сцену

Свій творчий шлях Кирило Роговий та Іван Степаніщев розпочали в рідному Маріуполі як вуличні музиканти

У фіналі Національного відбору на Євробачення-2025 під номером три виступить попгурт Molodi. Колектив був створений у 2022 році, а його засновниками стали Кирило Роговий та Іван Степаніщев – музиканти з тимчасово окупованого Маріуполя. «Главком» розповідає про їхній творчий шлях, становлення гурту та музику, з якою вони прагнуть підкорити Європу.

Що відомо про гурт Molodi

Кирило Роговий (зліва) та Іван Степаніщев (справа) випустили 13 синглів фото: Максим Кисляченко, Дарія Климкович

Познайомилися Кирило Роговий та Іван Степаніщев у технікумі, де навчалися на електриків. Свій творчий шлях розпочали в рідному Маріуполі як вуличні музиканти. Згодом переїхали до Києва, де продовжили займатися музикою та розвивати свій гурт.

«Я співак і музичний продюсер родом із Маріуполя. До того, як ми з Ванею стали гуртом, ми були звичайними хлопцями, які займалися музикою, грали на вулиці, але не мали чіткого уявлення, чого хочемо від життя. Ми не знали, куди йти і чим займатися. Через це наші батьки відправили нас у технікум, де ми й познайомилися», – розповів Кирило Роговий в інтерв'ю «Фокусу».

Роговий додав, що в Маріуполі залишився його брат: «Він зробив свій вибір, хоча я до кінця не розумію цього рішення».

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Іван Степаніщев зауважив, що є барабанщиком, аранжувальником і музичним продюсером. Він прожив у Маріуполі майже 19 років. У нього також залишилися родичі в окупованому місті, однак музикант не хоче про це говорити: «Не впевнений, як мої слова можуть вплинути на них, тому вважаю за краще залишити цю тему особистою».

Степаніщев до заснування гурту працював викладачем гри на барабанах: «Це те, чим я займався все своє свідоме життя, поки не почав писати музику. Викладання було моїм основним джерелом доходу», – зауважив Степаніщев.

За два роки існування Molodi випустили 13 синглів і встигли попрацювати з такими артистами, як Michelle Andrade, Max Barskih та Ostrovskyi. Окрім створення власних пісень, музиканти також займаються саунд-продюсуванням для інших українських виконавців.

Чому Molodi? Історія назви гурту

Назву гурту Molodi вигадав їхній друг Микита Enleo. За словами музикантів, вона символізує голос нового покоління, адже учасники колективу вважають себе молодими не лише за віком, а й за світосприйняттям та підходом до життя і творчості.

«Цю назву Нікіта придумав, коли нам було по 19 років. Тоді це відчуття молодості було ще яскравішим – ми буквально тільки починали свій шлях. Але навіть зараз ця назва нам дуже близька, тому що вона не тільки про наш вік. Це про наш стан, енергію та бажання творити», – наголосив Кирило Роговий.

Особисте життя музикантів

Кирило Роговий та Іван Степаніщев наразі холостяки. За словами музикантів, важко поєднувати творчість і особисте життя.

Кирило Роговий розповів, що у нього немає коханої фото: kkkkkkkkkkkiril/Instagram

«На особистому фронті поки що штиль. Я зрозумів, що зараз мені складно поєднувати творчість і особисте життя. Я занурююся у стосунки з головою, але поки не можу собі цього дозволити. Через це мої симпатії залишаються без продовження. Побудова стосунків – це велика відповідальність, і після останнього досвіду я поки що до цього не готовий», – наголосив Роговий.

Степаніщев додав, що робота займає весь його час і окрім кота Лева у музиканта нікого немає. Барабанщик вірить, що з часом, коли досягне бажаного, зможе знайти баланс і мати кохану людину поруч:

Іван Степаніщев зауважив, що багато працює і немає часу на особисте життя фото: stepaneschev/Instagram

«Чесно кажучи, поки що поєднувати особисте життя з творчістю мені не вдається. Робота займає весь мій час: я щодня проводжу на студії, прагну вдосконалювати свої навички, писати музику і ставати кращим у своїй справі. Увечері, коли повертаюся додому, часто продовжую працювати – записую інтерв'ю або створюю нові треки. Для мене зараз це пріоритет, бо що більше я вкладаю у свою роботу, то ближчим стає успіх, про який я мрію. Але я вірю, що з часом, коли досягну бажаного, зможу знайти баланс і мати кохану людину поруч».

Нацвідбір на Євробачення-2025

Для Національного відбору на Євробачення гурт обрав ліричну композицію My Sea – емоційну пісню про тугу за домом, силу, що народжується через випробування, та віру, яка допомагає долати труднощі. На «Радіо Промінь» учасники дуету Molodi розповіли, що їхня конкурсна пісня – про боротьбу за ідентичність і любов, яку неможливо зруйнувати.

«My sea для нас дорівнює дім. Ми хотіли розповісти про дім через образ моря. Це відчуття дому завжди є в моєму серці, і саме воно надає мені сил не зупинятися й рухатися далі. Море – це спогади, спокій», – підкреслив Кирило Роговий.

Над піснею My Sea артисти працювали разом із хітмейкерами української музичної індустрії: автором Андрієм Парфеновим і музичним продюсером Антоном Чілібі:

«Процес написання був для нас, з одного боку, доволі звичним і простим, але, з іншого боку, супроводжувався відчуттям великої відповідальності. Ми довго шукали ідею і створили багато версій. А для написання другого куплету звернулися за допомогою до Андрія Парфенова. А коли трек увійшов у ліст, ми отримали цінний фідбек від Тіни Кароль, яка запропонувала нам прибрати одну невеличку частину пісні, щоб зробити її більш завершеною. Ми хотіли досягти більш масштабного та стильного звучання, тому запросили музичного продюсера Антона Чілібі та разом з ним довели пісню до фінального звучання».

Свій творчий шлях Кирило Роговий та Іван Степаніщев розпочали в рідному Маріуполі як вуличні музиканти фото з відкритих джерел

У разі перемоги на Нацвідборі учасники гурту Molodi вважають своїм завданням донести до глядачів Євробачення правду про реалії, в яких живуть українці під час війни.

«Наша місія – розказувати всьому світу і всій Європі нашу історію, яку просто зараз проживають майже всі українці. І ми прагнемо робити це не порушуючи правил конкурсу, але так, щоб нас усі зрозуміли. Це наша місія як українців і як маріупольців», – підсумував Іван Степаніщев.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений MOLODI | Ваня та Кіріл (@molodi.official)

Нагадаємо, фінал Національного відбору відбудеться 8 лютого 2025 року, де глядачі та журі оберуть артиста чи артистку, що представить Україну на Євробаченні-2025 у Швейцарії. Гурт Molodi виступатиме під номером три.

Як повідомлялося, 23 січня було презентовано пісні учасників Національного відбору на Євробачення-2025 та проведено жеребкування порядку виступів у фіналі.

Раніше конкурсну пісню фіналістки Нацвідбору Fiїnka, справжнє імʼя якої Ірина Вихованець, «Культура» звинуватили у плагіаті на композицію Con Altura іспанської співачки Rosalía. Музична продюсерка національного відбору на «Євробачення-2025» Тіна Кароль відреагувала на закиди.

До слова, цьогоріч проголосувати за фіналіста Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2025 можна буде в «Дії» та за допомогою СМС. Організатори вирішили вдосконалити систему, аби уникнути проблем, які виникли під час голосування торік.