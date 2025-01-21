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Зеленський розповів, які має відносини з Трампом

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський розповів, які має відносини з Трампом
Зеленський назвав свої відносини із Трампом «дійсно хорошими»
фото: скріншот з відео

Президент України зробив заяву про відносини з очільником США

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що у нього з очільником США Дональдом Трампом «дійсно хороші відносини». Відповідну заяву він зробив сьогодні, 21 січня, на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

«І для нас дуже важливо, щоб зайві голоси, які іноді навколо Трампа доносять дезінформаційну позицію, або проросійську, для нас дуже важливо, щоб Європа була гучна і щоб голосів навколо Трампа було більше, щоб він чітко розумів деталі і ризики, які можуть бути у майбутньому, при чому дуже швидко», – сказав президент.

Нагадаємо, що у швейцарському Давосі 20 січня розпочався Всесвітній економічний форум (ВЕФ). Як повідомляє Euronews цьогорічна тема заходу звучить як «Співпраця заради інтелектуальної епохи».

Як повідомлялося, на Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент України Володимир Зеленський зауважив, що Росія перетворюється на версію Північної Кореї. Президент додав, що, попри значно менший економічний потенціал Росії порівняно з Європою, вона виготовляє боєприпаси і військове обладнання у кілька разів більше, ніж усі європейські країни разом.

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Теги: США Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна президент форум в давосі

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