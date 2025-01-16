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Окупанти змінили тактику застосування танків на східних напрямках фронту

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Окупанти змінили тактику застосування танків на східних напрямках фронту
фото: defence-ua.com (ілюстративне)

Речник ОСУВ «Хортиця» наголосив, що у росіян закінчилися сучасні танки і вони змушені використовувати радянський резерв

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» російські війська використовують танки не для штурмів, а як засоби транспортування. Про це в телеефірі повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов.

«Дуже знизили застосування на наших напрямках бронетехніки, танків. Танки вже не використовуються як машини прориву чи навіть як машини вогневої підтримки, а скоріш вже як транспорт, тому в нас за два роки повністю змінилася картина всього бою», – сказав Трегубов.

Речник ОСУВ «Хортиця» наголосив, що у росіян закінчилися сучасні танки і вони змушені використовувати радянський резерв.

«У росіян вичерпались сучасні танки, і це не секрет. У них залишився третьосортний брак. Росіяни дуже сильно вичерпали навіть радянський резерв, який був спрямований на війну з усім НАТО», – зауважив Трегубов.

До слова, російські диверсійно-розвідувальні групи регулярно намагаються потрапити на Вовчанський агрегатний завод на Харківщині. Однак цю територію контролюють Сили оборони. Про це повідомив речник оперативно-тактичного угрупування «Харків» Євгеній Романов.

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Теги: росія росіяни окупанти окупація танки фронт війна ЗСУ Україна

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