Отказался садится за стол и не допил коньяк: стало известно, как прошли последние часы жизни Децла



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Децл

Российский рэпер скончался после концерта на приватной вечеринке

6 февраля в Москве будут прощаться с хип-хоп-исполнителем Кириллом Толмацким, более известным как Децл. Церемония пройдет в Центральной клинической больнице. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на мать артиста Ирина Толмацкую.

Также мать покойного сообщила, что Децла похоронят в тот же день на Пятницком кладбище.

Кроме этого, стали известны некоторые детали последнего вечера в жизни исполнителя.

Правоохранители допросили главного героя праздника в Ижевске Никиты Пантюхина, в честь которого и был организован концерт артиста. По словам юбиляра, Децл заявил, что является вегетарианцем и отказался садиться за праздничный стол. При этом он выпил кофе и 50 граммов коньяка, которые тоже не допил.

Кроме того, следователи попросили Пантюхина составить список из тех, кто в тот вечер контактировал с Кириллом. В этот список попали 25 человек. Их тоже в ближайшее время допросят. По одной из версий, Децл мог умереть от употребления некачественных наркотиков. Предполагается, что их мог принести один из гостей. В общей сложности на мероприятии присутствовали 60 человек.

Напомним, что 35-летний Децл (Кирилл Толмацкий) скончался 4 февраля после концерта в Ижевске. Отыграв выступление, Кирилл пошел в гримерку, где ему стало плохо. Знакомые вызвали «скорую», но она успела лишь зафиксировать смерть от остановки сердца.

Джерело: Комсомольска Правда в Украине