Ірина Білик дала пораду Сердючці після скандалу з російськомовними піснями

На тлі мовного скандалу з Данилком співачка поділилася особистим досвідом

Народна артистка, співачка Ірина Білик прокоментувала скандал навколо виступу Вєрки Сердючки з піснями російською мовою. Свою позицію вона висловила у коментарі для «Новини.Live», повідомляє «Главком».

Артистка закликала Андрія Данилка не агресувати та спробувати перекласти одну свою російськомовну пісню українською мовою. «Я просто хочу побажати Андрію, він мій друг. Дійсно, не треба, скажімо, впадати в агресію, там, воювати навіть з тими, хто воює з тобою. Просто спробувати перекласти одну пісню, і воно далі покатить. Я кажу це, я знаю, на собі, і це буде круто», – заявила Ірина Білик.

Співачка зазначила, що дуже важко, коли ти двадцять років співав російською, а зараз потрібно «по-новому». «Мені було складно перекладати пісні, у мене депресія також була, що мені треба це по-новому виконувати. Це дуже важко, до речі. Якщо ти 20 років співав: «Мы будем вместе, я знаю», а зараз я співаю: «Ми будем разом, я знаю», але мені знову подобаються ці слова. Я вже зайшла в цей кайф, що люди мене підтримують, всі встають і зал співає», – пояснює вона.

Нагадаємо, Сердючка спровокувала хвилю критики через пісні російською на концерті у Києві. Варто зазначити, що таке стається не вперше.Раніше Вєрка Сердючка потрапила в гучний скандал. Виконавиця відіграла концерт у Києві, і деякі пісні виконала російською.

Після скандалу довкола концерту Вєрки Сердючки у Києві з частково російськомовною програмою свою позицію публічно висловив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Він наголосив, що «російськомовним пісням не місце в українській столиці», особливо в умовах повномасштабної війни. Кремінь зазначив, що це є порушенням законодавства.

Раніше шоумен Андрій Данилко пояснив, що не відмовляється від російської мови, бо інакше він не зміг би спілкуватися з іншими зірками, наприклад із Лаймою Вайкуле. Шоумен зазначив, що мова дається для комунікації. Пісні, написані ним, переважно звучали російською мовою і співак не розуміє, чому він має себе ламати.

До слова, сердючка зі своїм шоубалетом виконала трек американської співачки Леді Гаги Abracadabra.