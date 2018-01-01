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    Платья Риз Уизерспун, Марго Робби и других звезд с премии «Золотой Глобус» выставили на аукцион

    «Золотой Глобус-2018» вошел в историю как самый мрачный по части дресс-кода
     Десятки актрис вышли на красную дорожку премии в черных платьях - в знак солидарности c жертвами сексуальных домогательств в Голливуде и участия в новом движении Time’s Up ("Время вышло"), которое поддерживает пострадавших от насилия. Как стало известно сегодня, почти все участницы флэшмоба решили пожертвовать свои наряды на
    • Сьогодні, 18:20
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    «Золотой Глобус-2018» вошел в историю как самый мрачный по части дресс-кода

     Десятки актрис вышли на красную дорожку премии в черных платьях - в знак солидарности c жертвами сексуальных домогательств в Голливуде и участия в новом движении Time’s Up ("Время вышло"), которое поддерживает пострадавших от насилия. Как стало известно сегодня, почти все участницы флэшмоба решили пожертвовать свои наряды на благотворительность.

    Джерело: Hello!

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