Платья Риз Уизерспун, Марго Робби и других звезд с премии «Золотой Глобус» выставили на аукцион

Компания Condé Nast совместно с интернет-аукционом eBay проявила инициативу, в ходе которой 34 платья и смокинга номинантов и участников «Золотого Глобуса-2018» вошел в историю как самый мрачный по части дресс-кода выставят на продажу. Вся выручка будет отправлена в Фонд правовой защиты Time's Up.

Среди лотов: платья Алисии Викандер, Мишель Уильямс и Эммы Стоун от Louis Vuitton, наряды Дакоты Джонсон и Марго Робби от Gucci, костюм Джуда Лоу и платье Зои Кравиц от Saint Laurent, наряд Риз Уизерспун от Zac Posen, Сирши Ронан от Versace, Мэрил Стрип от Vera Wang и многое другое. Аукцион стартует 19 января в 9 утра по тихоокеанскому времени и завершится 26 января.