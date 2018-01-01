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    В парике и с сигаретой: Лили-Роуз Депп опубликовала фото топлесс

    Дочь знаменитых родителей устроила провокационную фотосессию
    18-летняя Лили-Роуз Депп одна из тех знаменитостей, которые любят провокацию. Юная звезда спокойно принимает участие в откровенных съемках и не редко публикует пикантные снимки в своем Instagram. А недавно новая порция провокационных фотографий Лили появилась на странице ее друга фотографа Люка
    • Сьогодні, 16:47
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    Дочь знаменитых родителей устроила провокационную фотосессию

    18-летняя Лили-Роуз Депп одна из тех знаменитостей, которые любят провокацию. Юная звезда спокойно принимает участие в откровенных съемках и не редко публикует пикантные снимки в своем Instagram. А недавно новая порция провокационных фотографий Лили появилась на странице ее друга фотографа Люка Гилфорда.

    Любительская съемка прошла в доме модели. Два дня Люк снимал Лили в разных ракурса и локациях без команды визажистов, стилистов и ассистентов. Главной темой съемки стала приватность, пишет Grazia. На некоторых кадрах Лили предстала в образе своей знаменитой матери Ванессы Паради, надев парик и закурив сигарету в характерной манере певицы.

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    В парике и с сигаретой: Лили-Роуз Депп опубликовала фото топлесс
    В парике и с сигаретой: Лили-Роуз Депп опубликовала фото топлесс
    В парике и с сигаретой: Лили-Роуз Депп опубликовала фото топлесс
    В парике и с сигаретой: Лили-Роуз Депп опубликовала фото топлесс
    В парике и с сигаретой: Лили-Роуз Депп опубликовала фото топлесс

    Несмотря на интимность, пользователи по достоинству оценили снимки. Фотографии получились честными, естественными и настоящими.

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