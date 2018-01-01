В парике и с сигаретой: Лили-Роуз Депп опубликовала фото топлесс

Дочь знаменитых родителей устроила провокационную фотосессию

18-летняя Лили-Роуз Депп одна из тех знаменитостей, которые любят провокацию. Юная звезда спокойно принимает участие в откровенных съемках и не редко публикует пикантные снимки в своем Instagram. А недавно новая порция провокационных фотографий Лили появилась на странице ее друга фотографа Люка