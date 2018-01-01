В парике и с сигаретой: Лили-Роуз Депп опубликовала фото топлесс
- Сьогодні, 16:47
-
Розсилка
Дочь знаменитых родителей устроила провокационную фотосессию
18-летняя Лили-Роуз Депп одна из тех знаменитостей, которые любят провокацию. Юная звезда спокойно принимает участие в откровенных съемках и не редко публикует пикантные снимки в своем Instagram. А недавно новая порция провокационных фотографий Лили появилась на странице ее друга фотографа Люка Гилфорда.
Любительская съемка прошла в доме модели. Два дня Люк снимал Лили в разных ракурса и локациях без команды визажистов, стилистов и ассистентов. Главной темой съемки стала приватность, пишет Grazia. На некоторых кадрах Лили предстала в образе своей знаменитой матери Ванессы Паради, надев парик и закурив сигарету в характерной манере певицы.
Несмотря на интимность, пользователи по достоинству оценили снимки. Фотографии получились честными, естественными и настоящими.