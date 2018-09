Легенда британского рока Пол Маккартни играет на вокзале



Rob Grabowski/Invision/AP

В помещении Центрального вокзала Нью-Йорка, состоялся закрытий концерт рок-легенды

Видимо серу Полу не дают покоя лавры уличных музыкантов, которые наживаться на его песнях. Легендарный музыкант решил напомнить, кто здесь босс.

Место концерта было отделено черными занавесками и на мероприятие пускали только по приглашениям. Среди гостей были Джон Бон Джови, Мерил Стрип, Эми Шумер, Кейт Мосс и Стив Бушеми. На концерт пришел Шон Леннон, сын покойного Джона Леннона, а Джайлс Мартин, сын давнего продюсера Битлз Джордж Мартин, занимался звуковым оформлением мероприятия.

Несмотря на то, что только избранные могли видеть Пола Маккартни, простые пассажиры и посетители все хорошо слышали и тоже неплохо повеселились. Легенда Битлз исполнил сет из 24 песен, которые охватывают более 50 лет творчества группы и самого Пола Маккартни. Словно в лихие 60-е, снова молодой 76-летний музыкант, исполнил «Let It Be», «Can not Buy Me Love», «Hard Day's Night» и «Lady Madonna».

Перед исполнением новой песни, посвященной проблеме буллинга, Маккартни пригласил двух женщин на сцену, чтобы они рассказали свои истории о том, как с ними плохо обращались. В этот трогательный момент, одна из женщин призналась, что счастлива быть поклонницей «Битлз». Растроганный Пол обнял ее.

Как оказалось, позже, этот концерт был частью продвижения нового сольного альбома Пола Маккартни «Egypt Station».