Помер актор Чак Норріс

Чак Норріс помер після госпіталізації на Гаваях

Помер популярний американський актор Чак Норріс. Легенди бойовиків не стало у віці 86 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення родини актора.

Актор та майстер бойових мистецтв Чак Норріс помер після нерозголошеної «невідкладної медичної допомоги». Про смерть легендарного актора стало відомо з його соцмереж. Звістку про смерть кінозірки повідомила його родина. Близькі зірки вирішили не розголошувати причину та обставини смерті Чака Норріса.

Американський актор Чак Норріс помер у віці 86 років

«З важким серцем наша родина повідомляє про раптову смерть нашого коханого Чака Норріса вчора вранці. Хоча ми хотіли б зберегти обставини в таємниці, знайте, що він був оточений своєю родиною та відчував спокій.Для всього світу він був майстром бойових мистецтв, актором та символом сили. Для нас він був відданим чоловіком, люблячим батьком і дідусем, неймовірним братом і серцем нашої родини. Хоча наші серця розбиті, ми глибоко вдячні за життя, яке він прожив, і за незабутні моменти, які нам пощастило розділити з ним. Любов і підтримка, які він отримав від шанувальників з усього світу, так багато значили для нього, і наша родина щиро вдячна за це. Для нього ви були не просто шанувальниками, ви були його друзями», – йдеться у дописі.

Чак Норріс був однією з головних зірок бойовиків фото: Іnstagram.com/chucknorris

Також рідні Чака Норіса прокоментували недавню новину про його термінову госпіталізацію. «Ми знаємо, що багато хто з вас чув про його нещодавню госпіталізацію, і ми щиро вдячні за молитви та підтримку, які ви йому надіслали. Сумуючи за цією втратою, ми просимо забезпечити конфіденційність для нашої родини протягом цього часу. Дякуємо, що ви любили його разом з нами», – написала родина актора.

У Чака Норріса залишилася дружина Джина О'Келлі двоє синів Ерік і Майк, дочки Дакота, Данілі та Діна та онуки.

Чак Норріс – легенда бойовиків

Чак Норріс був майстром бойових мистецтв фото: Вікіпедія

Чак Норріс народився у місті Раян штату Оклахома (США). Дитинство актора пройшло у злиднях. У дорослому віці він на початку заробляв на різних роботах, як вантажник, але водночас мріяв бути поліцейським. Це бажання привело його військових-повітряних сил. Потрапивши до військової бази «Осан» у Південній Кореї, він отримав своє легендарне прізвисько Чак.

Головним захопленням майбутнього актора стала його любов до бойових мистецтвам. Пристрасть до спорту йому прищепив вітчим Джордж Найт. Після повернення з армії зірка отримав чорний пояс з бойових мистецтв. Згодом, у 1963 році Чак Норріс відкрив свою першу свою школу карате. А у 1968 році відкрив мережу шкіл карате, всього їх стало 32.

Чак Норріс у серіалі «Крутий Вокер» фото з відкритих джерел

Норріс був титулованим майстром бойових мистецтв. Серед його досягнень: чорний пояс з дзюдо, чорний пояс 3-го ступеня з бразильського джиу-джитсу, чорний пояс 5-го ступеня з карате, 8-го ступеня з теквондо, 9-го ступеня з тансудо.

Кар’єра Чака Норріса почалася з його знайомства з актором Стівом Макквіном, якому він давав уроки карате в одній зі своїх шкіл. Перша роль, яку отримав Чак Норріс була у фільмі «Шлях дракона» 1972 року. Партнером по сцені актор став Брюс Лі, з яким він раніше вже мав нагоду потренуватися.

Після перерви Чак Норріс знову повернувся у кіно. У 1977 році він зіграв роль у бойовику «Порушник!», потім епізод у фільмі «Зниклі безвісти» тощо. Серед найвідоміших ролей Чака Норріса відзначають такі стрічки: «Кодекс мовчання», «Вторгнення в США», «Загін Дельта», «Шлях дракона», «Нестримні 2» та інші.

Напередодні американського актора та майстра бойових мистецтв Чака Норріса госпіталізували на Гаваях. За інформацією видання, інцидент стався на острові Кауаї, де актор проводив час і продовжував тренування. Упродовж останніх 24 годин у нього виникла невідкладна медична ситуація, після чого його доправили до лікарні. Причини госпіталізації наразі не розголошуються.