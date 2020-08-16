Чак Норріс звернувся до Лукашенка і пообіцяв змусити його плакати
ЗМІ повідомляють, що звернення було записано через сервіс Cameo
Американський актор Чак Норріс звернувся до чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка і пообіцяв змусити його плакати.
Ролик опубліковано на YouTube.
Норріс назвав Лукашенка «Сашком нуль відсотків» і «Містером тарганом».
«Ти знаєш, коли я ріжу цибулю, він плаче. Так що якщо ти не перестанеш робити те, що робиш зараз, я приїду в одну з твоїх резиденцій і змушу тебе плакати», - заявив актор.
ЗМІ повідомляють, що звернення було записано через сервіс Cameo. За допомогою цієї платформи у знаменитостей можна замовити різні ролики за певну плату.
Таким же чином з'явилося відео, на якому актор Елайджа Вуд висловлює слова підтримки Віктора Бабарика, колишньому кандидатові в президенти Білорусі, якого заарештували в червні.
Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.
Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв - 1,2%, Анна Канопацька - 1,67%, Сергій Черечень - 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.
Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п'ятницю, 14 серпня.
Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.
Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.
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