Голлівудська акторка Енн Гетевей заявила про хворобу, яку приховувала 10 років

Юлія Відміцька
Енн Гетевей на подкасті New York Times Podcasts
фото: скриншот New York Times Podcasts/YouTube
Наразі Енн Гетевей поборола хворобу

Зірка фільму «Диявол носить Прада», американська акторка Енн Гетевей розповіла про серйозні проблеми із здоров'ям, які приховувала протягом 10 років. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Енн Гетевей взяла участь у подкасті від New York Times Podcasts, де під час розмови повідомила, що мала ранню катаракту. Через хворобу акторка майже не бачила на ліве око.

Раніше зірка не розповідала про це публічно. «Це настільки вплинуло на мій зір, що я фактично була сліпою на ліве око, і врешті мені довелося зробити операцію», – зізналася знаменитість.

Енн Гетевей взяла участь у подкасті від New York Times, де розповіла про проблеми зі здоров'я
Голлівудській зірці вдалося відновити зір за допомогою лікування та сучасних технологій. Врешті вона повернулася до нормального життя та повноцінної роботи. «Я не усвідомлювала, наскільки все погіршилося, доки нарешті знову не змогла бачити», – розповіла зірка. 

Заява Енн Гетевей про її хворобу стала приводом для обговорень у мережі та вразила шанувальників. Прихильники акторки були здивовані тим, як вона працювала, маючи проблеми із зором. Користувачі наголошували на професіоналізмі Гетевей та великій кількості проєктів, де вона брала участь. 

Нагадаємо, зірка фільму «Диявол носить Прада 2» Енн Гетевей відвідала легендарне американське шоу ведучого Джиммі Феллона «The Tonight Show» та нагадала про Україну. На шоу Енн Гетевей завітала в елегантному костюмі від бренду Versace. Акторка була одягнена в білу сорочку та піджак зі штанами. Однак головною деталлю образу Енн Гетевей стала нагрудна хустка в синьо-жовтих кольорах.

Також повідомлялося, американська акторка Енн Гетевей одягла на червону доріжку на прем'єри фільму «Mother Mary» в Нью-Йорку сукню від бренду української дизайнерки. Енн Гетевей  обрала сукню від бренду Lever Couture, який належить дизайнерці Лесі Верлінг’єрі з Одеси.

