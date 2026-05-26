Голлівудська акторка Енн Гетевей заявила про хворобу, яку приховувала 10 років

Наразі Енн Гетевей поборола хворобу

Зірка фільму «Диявол носить Прада», американська акторка Енн Гетевей розповіла про серйозні проблеми із здоров'ям, які приховувала протягом 10 років. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Енн Гетевей взяла участь у подкасті від New York Times Podcasts, де під час розмови повідомила, що мала ранню катаракту. Через хворобу акторка майже не бачила на ліве око.

Раніше зірка не розповідала про це публічно. «Це настільки вплинуло на мій зір, що я фактично була сліпою на ліве око, і врешті мені довелося зробити операцію», – зізналася знаменитість.

Енн Гетевей взяла участь у подкасті від New York Times, де розповіла про проблеми зі здоров'я фото: скриншот New York Times Podcasts/YouTube

Голлівудській зірці вдалося відновити зір за допомогою лікування та сучасних технологій. Врешті вона повернулася до нормального життя та повноцінної роботи. «Я не усвідомлювала, наскільки все погіршилося, доки нарешті знову не змогла бачити», – розповіла зірка.

Заява Енн Гетевей про її хворобу стала приводом для обговорень у мережі та вразила шанувальників. Прихильники акторки були здивовані тим, як вона працювала, маючи проблеми із зором. Користувачі наголошували на професіоналізмі Гетевей та великій кількості проєктів, де вона брала участь.

