Ексзірка «Кварталу 95» поділилася спогадами про роботу в McDonald’s

Юлія Відміцька
Олена Кравець розповіла про одну зі своїх перших робіт
фото: пресслужба Олени Кравець
Зірка студії «Квартал 95», акторка Олена Кравець працювала у McDonald’s перед початком своєї медійної кар’єри. Про це зірка розповіла в інтерв’ю Олени Кравець Славі Дьоміну, пише «Главком».

За словами Олени Кравець, вона протягом двох років працювала у закладах швидкого харчування McDonald’s. Тоді майбутня акторка була перспективною працівницею та отримувала пропозиції підвищення.

«Я була спочатку менеджером, які допомагали відкривати перший ресторан у Кривому Розі. А до цього я вчилася в інших McDonald’s. Потім я була другим асистент. І здається, мене хотіли підвищити до першого асистента», – розповіла актриса.

Однак Кравець зрозуміла, що не хоче працювати в цій сфері все життя: «Але я вже тоді розуміла, що якщо я тут залишусь, то я буду просто рости не туди. Я зрозуміла, що я не хочу цим займатися все своє життя».

Водночас для Олени Кравець робота в McDonald’s стала гарним досвідом для для кар'єри у майбутньому. «Це класна дуже школа роботи, комунікації. Я звідти винесла золоте правило трьох «К»: кооперація, комунікація, координація. Без цих трьох «К» починається дисбаланс. Тому, якщо ти це витримуєш, все працює як годинник. Це класна школа життя ще тому, що для того, щоб керувати потім людьми, спочатку ти миєш підлогу в туалетах. Тобі треба пройти всі станції».

Нагадаємо, Олена Кравець, яка натрапила на хвилю хейту та критики після скандалу із каналом «Дім» у справі про виділення коштів із держбюджету на її шоу «Тихий вечір», прокоментувала це та зізналася, як вона оговталась після того, як її усюди «скасували». Олена Кравець зауважила, що всі звинувачення в її сторону були брехнею, а її правду не чули. 

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

