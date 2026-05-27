Ексзірка «Кварталу 95» поділилася спогадами про роботу в McDonald’s

Акторка Олена Кравець розповіла, що їй дала робота y McDonald's

Зірка студії «Квартал 95», акторка Олена Кравець працювала у McDonald’s перед початком своєї медійної кар’єри. Про це зірка розповіла в інтерв’ю Олени Кравець Славі Дьоміну, пише «Главком».

За словами Олени Кравець, вона протягом двох років працювала у закладах швидкого харчування McDonald’s. Тоді майбутня акторка була перспективною працівницею та отримувала пропозиції підвищення.

«Я була спочатку менеджером, які допомагали відкривати перший ресторан у Кривому Розі. А до цього я вчилася в інших McDonald’s. Потім я була другим асистент. І здається, мене хотіли підвищити до першого асистента», – розповіла актриса.

Однак Кравець зрозуміла, що не хоче працювати в цій сфері все життя: «Але я вже тоді розуміла, що якщо я тут залишусь, то я буду просто рости не туди. Я зрозуміла, що я не хочу цим займатися все своє життя».

Водночас для Олени Кравець робота в McDonald’s стала гарним досвідом для для кар'єри у майбутньому. «Це класна дуже школа роботи, комунікації. Я звідти винесла золоте правило трьох «К»: кооперація, комунікація, координація. Без цих трьох «К» починається дисбаланс. Тому, якщо ти це витримуєш, все працює як годинник. Це класна школа життя ще тому, що для того, щоб керувати потім людьми, спочатку ти миєш підлогу в туалетах. Тобі треба пройти всі станції».

Нагадаємо, Олена Кравець, яка натрапила на хвилю хейту та критики після скандалу із каналом «Дім» у справі про виділення коштів із держбюджету на її шоу «Тихий вечір», прокоментувала це та зізналася, як вона оговталась після того, як її усюди «скасували». Олена Кравець зауважила, що всі звинувачення в її сторону були брехнею, а її правду не чули.