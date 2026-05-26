Світлана Білоножко зізналася, чи отримує прибуток від пісень покійного чоловіка

Світлана Білоножко є народною артисткою України

Вдова народного артиста Віталія Білоножка співачка Світлана Білоножко розповіла, чи отримує її родина гроші від пісень її покійного чоловіка. Цим зірка поділилася в інтерв’ю каналу «В гостях у Гордона», пише «Главком».

За словами Світлани Білоножко, наразі існують проблеми з правами на пісні Віталія Білоножка. Поки вона не отримує жодного прибутку з його композицій.

«Поки що нічого не дає. У нас з правами…. (складно, – «Главком»). Не годиться ніяк. Нічого не співається, нічого не відходить, нічого не реєструється. Поки ні. Можливо, колись, якщо будуть порядки», – зізналася народна артистка.

Віталій і Світлана Білоножко

Світлана Білоножко пояснила, що вже зареєструвала власні пісні та чоловіка. За словами співачки, вона отримує гроші, однак не ті суми, які мали б бути. «Я свої пісні зареєструвала. І свої й Віталіка. Надходять роялті, але не в тому обсязі, який мав би бути. Тому що, мабуть, вони не скрізь фіксуються. А це все – авторське право. Це повинно працювати. Поки так. Я надіюсь, що все буде правильно», – сказала артистка.

Світлана Білоножко розповіла, чи отримує її родина прибуток від пісень покійного чоловіка

Народна артистка України Світлана Білоножко поскаржилася на розмір своєї пенсії. На думку Світлани Білоножко, її пенсія є невеликою. Попри те, що сума зростала, вона все одно не вважає таку пенсію відповідною її багаторічній кар'єрі на сцені.

Раніше «Главком» розповідав, у Києві відбулася церемонія відкриття пам'ятника народному артисту України Віталію Білоножку. Церемонія пройшла на Байковому кладовищі, де похований співак. На відкритті пам’ятника була присутня родина та друзі Віталія Білоножка.