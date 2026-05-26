Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Світлана Білоножко зізналася, чи отримує прибуток від пісень покійного чоловіка

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Світлана та Віталій Білоножко
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Світлана Білоножко є народною артисткою України

Вдова народного артиста Віталія Білоножка співачка Світлана Білоножко розповіла, чи отримує її родина гроші від пісень її покійного чоловіка. Цим зірка поділилася в інтерв’ю каналу «В гостях у Гордона», пише «Главком».

За словами Світлани Білоножко, наразі існують проблеми з правами на пісні Віталія Білоножка. Поки вона не отримує жодного прибутку з його композицій.

«Поки що нічого не дає. У нас з правами…. (складно, – «Главком»). Не годиться ніяк. Нічого не співається, нічого не відходить, нічого не реєструється. Поки ні. Можливо, колись, якщо будуть порядки», – зізналася народна артистка.

Віталій і Світлана Білоножко
Віталій і Світлана Білоножко
фото з відкритих джерел

Світлана Білоножко пояснила, що вже зареєструвала власні пісні та чоловіка. За словами співачки, вона отримує гроші, однак не ті суми, які мали б бути. «Я свої пісні зареєструвала. І свої й Віталіка. Надходять роялті, але не в тому обсязі, який мав би бути. Тому що, мабуть, вони не скрізь фіксуються. А це все – авторське право. Це повинно працювати. Поки так. Я надіюсь, що все буде правильно», – сказала артистка. 

Світлана Білоножко розповіла, чи отримує її родина прибуток від пісень покійного чоловіка
Світлана Білоножко розповіла, чи отримує її родина прибуток від пісень покійного чоловіка
фото: Instagram

Народна артистка України Світлана Білоножко поскаржилася на розмір своєї пенсії. На думку Світлани Білоножко, її пенсія є невеликою. Попри те, що сума зростала, вона все одно не вважає таку пенсію відповідною її багаторічній кар'єрі на сцені.

Раніше «Главком» розповідав, у Києві відбулася церемонія відкриття пам'ятника народному артисту України Віталію Білоножку. Церемонія пройшла на Байковому кладовищі, де похований співак. На відкритті пам’ятника була присутня родина та друзі Віталія Білоножка.

Читайте також:

Теги: гроші дружина пісня народний артист шоубіз Віталій Білоножко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дружина та син біля портрета загиблого розвідника
У Нетішині люди були проти перейменування вулиці на честь Героя України: чим усе закінчилося
23 травня, 19:15
Аліна у Португалії
Українка втекла з Польщі до Португалії і пояснила, чому не жалкує про це
17 травня, 19:15
Нікіта Кісельов не приховує, що в схудненні йому допоміг і препарат для діабетиків
Відомий український співак розкрив секрет схуднення на 40 кг
3 травня, 18:15
Афера на $128 тис. Названо народну артистку, яка постраждала від шахраїв
Афера на $128 тис. Названо народну артистку, яка постраждала від шахраїв
30 квiтня, 21:15
Політики вимагають відкликати державні гарантії Болгарії, що стосуються позики Євросоюзу для України
Проросійська партія Болгарії виступає проти безпекової угоди з Україною: до парламенту внесено резолюцію
30 квiтня, 19:40
Костянтин Октябрський розповів про роботу в проєкті «Орел і Решка»
Ексведучий «Орла і Решки» заявив про тиск з боку керівництва через українську мову
30 квiтня, 13:50
За даними слідства, учасники схеми діяли заздалегідь сплановано та узгоджено
Сувенірні купюри замість грошей. Викрито масштабну аферу з банкоматами на 2 млн грн
28 квiтня, 10:43
Ігор Кондратюк зявив, що у його команді немає людей, які беруть гроші з учасників шоу
На зйомках «Караоке на Майдані» стався скандал
27 квiтня, 15:40
Національний банк оновив офіційний курс валют на 27 квітня 2026 року
Курс валют 27 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
27 квiтня, 08:25

Шоу-біз

Світлана Білоножко зізналася, чи отримує прибуток від пісень покійного чоловіка
Світлана Білоножко зізналася, чи отримує прибуток від пісень покійного чоловіка
Слава Дьомін влаштував своїй 95-річній бабусі вікенд у Львові (фото)
Слава Дьомін влаштував своїй 95-річній бабусі вікенд у Львові (фото)
Старша донька Сніжани Єгорової заявила про розлучення після 13 років шлюбу
Старша донька Сніжани Єгорової заявила про розлучення після 13 років шлюбу
Відомий продюсер пояснив, чому Винник, який не виступав в Росії, зазнає небаченого хейту
Відомий продюсер пояснив, чому Винник, який не виступав в Росії, зазнає небаченого хейту
Ігор Кондратюк пояснив, чому в «Караоке на Майдані» тепер інший ведучий
Ігор Кондратюк пояснив, чому в «Караоке на Майдані» тепер інший ведучий
Актор-воїн Володимир Ращук пояснив, чому його не було на хрестинах власного сина
Актор-воїн Володимир Ращук пояснив, чому його не було на хрестинах власного сина

Новини

Пориви вітру до 20 м/с: погода в Україні на 26 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
«Це шедевр лицемірства». Європейські посли відмовилися залишати Київ після погроз Росії
Вчора, 21:53
Лавров повідомив США про початок «системних ударів» по Києву
Вчора, 21:27
Ліберальна партія Молдови закликає оголосити посла Росії персоною нон ґрата
Вчора, 20:48
«Черговий удар по незалежній журналістиці». Міжнародна спільнота засудила удари РФ по редакціях у Києві
Вчора, 17:22
Росія вербує «гарматне м’ясо» в Африці: МЗС назвало кількість найманців та плани Кремля
Вчора, 16:29

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua