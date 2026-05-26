Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Олена Кравець розповіла про дружбу із подружжям Зеленських під час війни

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Олена Кравець розповіла, чи спілкується із Володимиром Зеленським
фото: скриншот Слава Дьомін/YouTube
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Олена Кравець є хрещеною матір’ю першої леді та кумою Володимира Зеленського

Акторка Олена Кравець, яка є кумою Володимира та Олени Зеленських, розповіла про дружбу з ними та зізналася, чи підтримує зв’язок із президентським подружжям. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю Олени Кравець Славі Дьоміну.

Олена Кравець про дружбу з Володимиром Зеленським

Олена Кравець розповіла про дружбу із Володимиром Зеленських
Олена Кравець розповіла про дружбу із Володимиром Зеленських
фото з відкритих джерел

Олена Кравець є кумою та близькою подругою Володимира Зеленського. Актори товаришували та протягом багатьох років працювали в одній команді. Однак, коли Володимир Зеленський обійняв посаду президента України, їхні стосунки змінилися. За словами акторки, вона взагалі не бачиться з колишнім колегою. «Ми не бачимося», – зазначила Кравець.

Водночас Володимир Зеленський залишається для Олени Кравець важливою людиною в її житті. «Він – значуща людина в моєму житті. Я багато за що йому вдячна. Але ми з того моменту, як він почав політичну діяльність, бачилися двічі ще до ковіду (пандемії коронавірусу, – «Главком»). Потім ми не бачилися», – пояснила акторка.

Олена Кравець розповіла про дружбу із подружжям Зеленських під час війни фото 1
фото з відкритих джерел

Попри те, що Кравець не спілкується та не бачиться з президентом, вона іноді може привітати його, Олену Зеленську або дітей президента зі святами. «Я іноді пишу йому повідомлення, якщо хочу привітати Олену чи дітей. Якось відреагувати, сказати своє ставлення. Іноді (відповіді, – «Главком») немає. Іноді я бачу, що він не прочитав. Ми абсолютно на різних полюсах», – зауважила вона.

Також Олена Кравець вважає, що її дружба із Володимиром Зеленським ще існує, а саме – у їхніх спогадах. «Але є щось у ньому й щось у мені. Якась частина нас, умовно кажучи, яка пов’язана минулим безтурботним часом. Вона пов’язана спільною роботою, жартами, дружніми посиденьками, але це все в такому іншому житті… І от ці частини нас, я сподіваюся, залишилися і вони ще товаришують. Але сьогодні немає дружнього спілкування», – висловилася акторка.

Як пояснила Кравець, вона не хоче турбувати Володимира Зеленського. Вона також розповіла, що написала Зеленському, коли він став президентом. «Я одразу йому написала, коли він пішов на посаду: «Я дуже хвилююсь за тебе. Я бачу все. Я спостерігаю, але я не хочу турбувати твій мозок, бо я розумію, яку кількість повідомлень ти отримуєш». Я розумію, яке навантаження і яка складність цієї роботи», – сказала зірка студії «Квартал 95».

Олена Кравець розповіла про дружбу зі своєї похресницею Оленою Зеленською

Олена Кравець з Оленою Зеленською
Олена Кравець з Оленою Зеленською
фото: скриншот Слава Дьомін/YouTube

З першою леді України Оленою Зеленською Олена Кравець також давно не бачилася та не спілкувалася. Акторка зізналася, що нині навіть не має номера Зеленської. Олена Кравець є не лише кумою першої леді, але і її хрещеною матір’ю. «Я з Оленою не бачилася дуже давно. Я не бачуся з нею. Ми, на превеликий жаль, бо я сумую за нею, не спілкуємося навіть телефоном, бо в мене немає її номера. Отак усі роблять, але це безпека», – розповіла вона.

Востаннє Кравець бачилася із Зеленською на зніманнях подкасту «Ти як?». Тоді подругам вдалося трохи поспілкуватися. «З Оленою ми бачилися один раз, коли був подкаст і моя Маша його вела, й там по програмі «Ти як?». І я просто приїхала обійняти її, ми дуже швидко поспілкувалися про батьків, дітей тощо», – зазначила зірка.

До слова, хрещеним батьком доньки президентського подружжя Зеленських Олександри є чоловік Олени Кравець Сергій. Крім цього, під час таїнства хрещення Олександри Зеленської виявилося, що дружина Володимира Зеленського не була хрещеною. Тож Олена Зеленська запропонувала Олені Кравець стати її хрещеною матір’ю.

Нагадаємо, ексучасниця студії «Квартал 95» Олена Кравець, яка натрапила на хвилю хейту та критики після скандалу із каналом «Дім» у справі про виділення коштів із держбюджету на її шоу «Тихий вечір», прокоментувала це та зізналася, як вона оговталась після того, як її усюди «скасували».

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Квартал 95 Олена Зеленська Олена Кравець

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський про окупацію ЧАЕС: Росіяни не усвідомлювали небезпеки зони відчуження
Зеленський про окупацію ЧАЕС: Росіяни не усвідомлювали небезпеки зони відчуження
26 квiтня, 23:27
Українські санкції застосовані до Віктора (перший ліворуч) й Дмитра (другий праворуч) Лукашенків
Зеленський запровадив санкції проти синів Лукашенка
29 квiтня, 21:25
Глава держави повідомив, що починаючи з цього року передбачено поетапне звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше
Демобілізація, виплати та нові контракти. Президент заявив про початок армійської реформи
1 травня, 15:52
Зеленський:Хороша зустріч у Вашингтонському форматі на полях саміту Європейської політичної спільноти
Зеленський повідомив про успішні переговори у Єревані (трансляція)
4 травня, 11:18
Президент: Україна робить свій внесок у стабілізацію та встановлення безпеки
Дипломатична робота України на Близькому Сході: президент заявив про нові рішення
5 травня, 17:49
Президент зауважив, що внаслідок удару по Запоріжжю є 37 постраждалих
Атака РФ на Запоріжжя і Дніпро: Зеленський повідомив про загиблих
5 травня, 21:39
Укладання контрактів із військовими пропонується здійснити у три етапи
Якими будуть терміни служби? Нардеп розкрив умови нових контрактів для військових
9 травня, 18:59
На Київщині розпочали підготовку 32 населених пунктів, включно зі столицею, до кругової оборони
Київ та область готують до кругової оборони через ризик атаки з боку Білорусі
23 травня, 17:49
Зустріч Зеленського зі «слугами», перепоховання лідера ОУН. Головне за 25 травня 2026
Зустріч Зеленського зі «слугами», перепоховання лідера ОУН. Головне за 25 травня 2026
Вчора, 21:20

Шоу-біз

Олена Кравець розповіла про дружбу із подружжям Зеленських під час війни
Олена Кравець розповіла про дружбу із подружжям Зеленських під час війни
Ігор Кондратюк розказав про свій «найбільший камінь на душі»
Ігор Кондратюк розказав про свій «найбільший камінь на душі»
Голлівудська акторка Енн Гетевей заявила про хворобу, яку приховувала 10 років
Голлівудська акторка Енн Гетевей заявила про хворобу, яку приховувала 10 років
Світлана Білоножко зізналася, чи отримує прибуток від пісень покійного чоловіка
Світлана Білоножко зізналася, чи отримує прибуток від пісень покійного чоловіка
Слава Дьомін влаштував своїй 95-річній бабусі вікенд у Львові (фото)
Слава Дьомін влаштував своїй 95-річній бабусі вікенд у Львові (фото)
Старша донька Сніжани Єгорової заявила про розлучення після 13 років шлюбу
Старша донька Сніжани Єгорової заявила про розлучення після 13 років шлюбу

Новини

Президент відзначив дві бригади ЗСУ високою державною нагородою
Сьогодні, 21:54
Трамп пройшов медобстеження і розповів про стан здоров’я
Сьогодні, 20:50
Зеленський нагородив європейських високопосадовців та мерів міст державними відзнаками
Сьогодні, 19:53
Глава Єврокомісії назвала винного у провокаціях із дронами над Балтією
Сьогодні, 19:35
Латвія на кордоні з РФ розміщує дрони-перехоплювачі
Сьогодні, 19:18
Мадяр попередив Лукашенка про цілі у Білорусі на випадок нападу
Сьогодні, 18:54

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua