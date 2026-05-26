Олена Кравець розповіла про дружбу із подружжям Зеленських під час війни

Олена Кравець є хрещеною матір’ю першої леді та кумою Володимира Зеленського

Акторка Олена Кравець, яка є кумою Володимира та Олени Зеленських, розповіла про дружбу з ними та зізналася, чи підтримує зв’язок із президентським подружжям. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю Олени Кравець Славі Дьоміну.

Олена Кравець є кумою та близькою подругою Володимира Зеленського. Актори товаришували та протягом багатьох років працювали в одній команді. Однак, коли Володимир Зеленський обійняв посаду президента України, їхні стосунки змінилися. За словами акторки, вона взагалі не бачиться з колишнім колегою. «Ми не бачимося», – зазначила Кравець.

Водночас Володимир Зеленський залишається для Олени Кравець важливою людиною в її житті. «Він – значуща людина в моєму житті. Я багато за що йому вдячна. Але ми з того моменту, як він почав політичну діяльність, бачилися двічі ще до ковіду (пандемії коронавірусу, – «Главком»). Потім ми не бачилися», – пояснила акторка.

Попри те, що Кравець не спілкується та не бачиться з президентом, вона іноді може привітати його, Олену Зеленську або дітей президента зі святами. «Я іноді пишу йому повідомлення, якщо хочу привітати Олену чи дітей. Якось відреагувати, сказати своє ставлення. Іноді (відповіді, – «Главком») немає. Іноді я бачу, що він не прочитав. Ми абсолютно на різних полюсах», – зауважила вона.

Також Олена Кравець вважає, що її дружба із Володимиром Зеленським ще існує, а саме – у їхніх спогадах. «Але є щось у ньому й щось у мені. Якась частина нас, умовно кажучи, яка пов’язана минулим безтурботним часом. Вона пов’язана спільною роботою, жартами, дружніми посиденьками, але це все в такому іншому житті… І от ці частини нас, я сподіваюся, залишилися і вони ще товаришують. Але сьогодні немає дружнього спілкування», – висловилася акторка.

Як пояснила Кравець, вона не хоче турбувати Володимира Зеленського. Вона також розповіла, що написала Зеленському, коли він став президентом. «Я одразу йому написала, коли він пішов на посаду: «Я дуже хвилююсь за тебе. Я бачу все. Я спостерігаю, але я не хочу турбувати твій мозок, бо я розумію, яку кількість повідомлень ти отримуєш». Я розумію, яке навантаження і яка складність цієї роботи», – сказала зірка студії «Квартал 95».

З першою леді України Оленою Зеленською Олена Кравець також давно не бачилася та не спілкувалася. Акторка зізналася, що нині навіть не має номера Зеленської. Олена Кравець є не лише кумою першої леді, але і її хрещеною матір’ю. «Я з Оленою не бачилася дуже давно. Я не бачуся з нею. Ми, на превеликий жаль, бо я сумую за нею, не спілкуємося навіть телефоном, бо в мене немає її номера. Отак усі роблять, але це безпека», – розповіла вона.

Востаннє Кравець бачилася із Зеленською на зніманнях подкасту «Ти як?». Тоді подругам вдалося трохи поспілкуватися. «З Оленою ми бачилися один раз, коли був подкаст і моя Маша його вела, й там по програмі «Ти як?». І я просто приїхала обійняти її, ми дуже швидко поспілкувалися про батьків, дітей тощо», – зазначила зірка.

До слова, хрещеним батьком доньки президентського подружжя Зеленських Олександри є чоловік Олени Кравець Сергій. Крім цього, під час таїнства хрещення Олександри Зеленської виявилося, що дружина Володимира Зеленського не була хрещеною. Тож Олена Зеленська запропонувала Олені Кравець стати її хрещеною матір’ю.

