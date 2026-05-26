Ігор Кондратюк розказав про свій «найбільший камінь на душі»

Юлія Відміцька
Ігор Кондратюк: «Фільм «У зеніті» – це зараз найбільший камінь у мене на душі»
Проєкт, в якому Кондратюк є продюсером, отримав державні гроші, але через війну залишається незавершеним

Шоумен Ігор Кондратюк до початку повномасштабного вторгнення розпочав роботу над фільмом «У зеніті», однак наразі створення фільму поставили на паузу. Про це продюсер стрічки розповів в інтерв’ю «Главкому».

Ігор Кондратюк пояснив, що знімання фільму «У зеніті» можливе лише після закінчення війни. До того ж головний герой стрічки Дмитро Ярошенко наразі перебуває за кордоном. Водночас режисер фільму Ігор Стеколенко, вже багато років живе в Берліні.

«На жаль, ніяких (немає новин стосовно фільму, – «Главком»). Проєкт зараз на консервації. Чекаємо закінчення війни і повернення головного героя та режисера, який також є автором сценарію. Не знаю, що буде з цим фільмом, це зараз найбільший камінь у мене на душі. Сподіваюся, що колись ми цей фільм дознімемо. Перезняти його повністю за ті кошти, які залишились не можливо. Виходу з цієї ситуації не існує», – сказав Кондратюк.

Художній фільм «У зеніті», продюсером якого виступив Ігор Кондратюк, режисером та автором сценарію Ігор Стеколенко,  – психологічна драма про молодого хірурга, який вперше у кар’єрі втрачає пацієнта. Хоча трагедія стається через помилку колеги, саме це руйнує його життя і професійну кар’єру. Через три роки герой отримує другий шанс повернутися в професію і переосмислити себе.

Виконавець головної ролі: Дмитро Ярошенко (виконавець ролі Василя Стуса у фільмі «Заборонений»)

Бюджет: 19,8 млн грн (стовідсоткове державне фінансування)

Головний герой стрічки Дмитро Ярошенко має найбільший час в кадрі, тож без нього знімання неможливі. «У цьому фільмі 80% часу у кадрі головний герой. Цей фільм не є актуальним, з точки зору нашої дійсності, але з непоганим сценарієм. Це медична драма про людський вибір у складній ситуації», – пояснив ведучий.

Держкіно є інвестором фільму «У зеніті». За словами Кондратюка, попри те, що фільм наразі не знімають, агентство не вимагає повернення коштів. Річ у тім, що продюсер отримав фінансування на першу частину фільму, яку встигли зняти до початку вторгнення.

«Держкіно – стовідсотковий інвестор цього фільму. Але у них немає аргументів вимагати повернення грошей, бо ми зробили все, як було узгоджено. У 2021 році ми зняли першу частину, а другу не дозняли, бо у нас трапився форсмажор – масштабне вторгнення та виїзд дійових осіб. До речі, я отримав гроші тільки на першу частину, і я її зробив. Якби мені кинули всі 100%, то я якось мав би викручуватися. Але оскільки першу частину я їм показав – до мене не може бути претензій. Ми звітували про використані кошти, аудитор перевірив, і Держкіно цей звіт прийняло», – розповів продюсер.

Зазначимо в інтерв'ю «Главкому», Ігор Кондратюк пояснив, чому зйомки нових випусків популярного шоу «Караоке на Майдані» знімають на Контрактовій площі, а не на Хрещатику, як раніше. За словами Ігоря Кондратюка, почати знімання «Караоке на Майдані» на Хрещатику було неможливо.

