Слава Дьомін показав свою 95-річну бабусю, якій влаштував вікенд у Львові (фото)

Слава Дьомін пояснив, чому не спілкується зі своїм батьком та розповів про складні стосунки з родиною

Блогер та інтерв’юєр Слава Дьомін приїхав до Львова до своєї бабусі та показав, як вони провели день разом. Шоумен також пояснив чому не спілкується зі своїм батьком та його родиною. Про це пише «Главком» із посиланням на сторінку блогера в Іnstagram.

Слава Дьомін показався у Львові та розповів у Іnstagram-сторис, як він проводить час зі своєю бабусею. Вони прогулялися вулицями міста, відвідали кав’ярню та поласували кавою з круасанами. «Подивіться, кого зустрів. Каралєвішну. Вивіз бабусю в люди. Бабуся трохи в шоці від онука-блогера. Гуляємо трошки по Львову. Людині 95 років. Чому дома сидіти? Треба на каву», – йдеться у сторис блогера.

Також онук та бабуся обговорили такі теми, як проблеми зі здоров'ям, пенсію, дотримання водного балансу тощо. Слава Дьомін розповів, що він приїхав до бабусі по маминій лінії.

Зі своїм батьком інтерв’юєр не спілкується, як і з його родичами. «Це мамина мама. Я вирішив не зʼявлятися в житті свого батька. Він знав про те, що в нього є син. Але жодного разу не проявив зацікавленість», – поділився ведучий.

Зі своєю матір’ю шоумен також не підтримує зв’язку. Як розповідав «Главком», мати ведучого Слави Дьоміна підтримує Росію. Мати Слави Дьоміна живе в Іспанії. Інтерв'юєр припинив спілкування з власною матір'ю ще у 25 років через проблеми та непорозуміння у стосунках з нею.

