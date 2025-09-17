Фронтмен «Другої ріки» зізнався у таємних відносинах з відомою журналісткою

Музикант заявив, що вони зі Соколовою свідомо не афішували свої стосунки

Харчишин і Соколова вже розсталися

Лідер українського гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин розповів, що мав стосунки з журналісткою та блогеркою Яніною Соколовою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис музиканта.

За словами артиста, вони з Соколовою свідомо публічно не оголошували про стосунки, оскільки «у кожного були власні справи, а особисте життя не потребувало медійності». Наразі ці стосунки завершені.

«Уникали цієї теми, аби не підживлювати «жовті» заголовки. Але мовчанка породжує плітки, і зрештою це почало заважати професійній діяльності. Саме так сталося й нещодавно, коли сенс моєї розмови з інтерв'юеркою розчинився у заголовках. Тому, роблю цю заяву задля уникнення маніпуляцій та запобіганню недостовірної інформації. Так, певний період свого життя я був у стосунках із Яніною Соколовою», – каже фронтмен «Другої ріки».

Валерій Харчишин назвав пісню гурту «Залишаю дім» фінальним акордом стосунків із журналісткою. «Не хотілось в такий спосіб оголошувати про стосунки, тим більше про їхнє припинення. Саме тому натякав про відвертість у своїх текстах, зокрема про пісню «Залишаю дім» гурту «Друга Ріка», який особисто вважаю фінальним акордом цієї історії», – пояснив він.

Як повідомлялося, Валерій Харчишин уперше за тривалий час прокоментував чутки про своє особисте життя. Зокрема, він відповів на запитання щодо можливих романтичних стосунків із журналісткою Яніною Соколовою. Музикант зізнався, що не схильний виносити приватні теми на публіку, адже, за його словами, все найважливіше давно заховане у його піснях.

Артист наголосив, що творчість гурту є відвертою і часто містить більше особистих подробиць, ніж будь-які інтерв’ю. Водночас він переконаний, що розкривати сімейні чи інтимні моменти перед камерами – не його стиль.