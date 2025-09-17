Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Фронтмен «Другої ріки» зізнався у таємних відносинах з відомою журналісткою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Музикант заявив, що вони зі Соколовою свідомо не афішували свої стосунки
фото: Facebook/Валерій Харчишин

Харчишин і Соколова вже розсталися

Лідер українського гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин розповів, що мав стосунки з журналісткою та блогеркою Яніною Соколовою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис музиканта.

За словами артиста, вони з Соколовою свідомо публічно не оголошували про стосунки, оскільки «у кожного були власні справи, а особисте життя не потребувало медійності». Наразі ці стосунки завершені.

«Уникали цієї теми, аби не підживлювати «жовті» заголовки. Але мовчанка породжує плітки, і зрештою це почало заважати професійній діяльності. Саме так сталося й нещодавно, коли сенс моєї розмови з інтерв'юеркою розчинився у заголовках. Тому, роблю цю заяву задля уникнення маніпуляцій та запобіганню недостовірної інформації. Так, певний період свого життя я був у стосунках із Яніною Соколовою», – каже фронтмен «Другої ріки».

Валерій Харчишин назвав пісню гурту «Залишаю дім» фінальним акордом стосунків із журналісткою. «Не хотілось в такий спосіб оголошувати про стосунки, тим більше про їхнє припинення. Саме тому натякав про відвертість у своїх текстах, зокрема про пісню «Залишаю дім» гурту «Друга Ріка», який особисто вважаю фінальним акордом цієї історії», – пояснив він.

Фронтмен «Другої ріки» зізнався у таємних відносинах з відомою журналісткою фото 1

Як повідомлялося, Валерій Харчишин уперше за тривалий час прокоментував чутки про своє особисте життя. Зокрема, він відповів на запитання щодо можливих романтичних стосунків із журналісткою Яніною Соколовою. Музикант зізнався, що не схильний виносити приватні теми на публіку, адже, за його словами, все найважливіше давно заховане у його піснях.

Артист наголосив, що творчість гурту є відвертою і часто містить більше особистих подробиць, ніж будь-які інтерв’ю. Водночас він переконаний, що розкривати сімейні чи інтимні моменти перед камерами – не його стиль.

Читайте також:

Теги: Яніна Соколова співак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Артисти мають досвід співпраці
Валерій Харчишин відреагував на гастролі Віри Брежнєвої з російськомовними хітами
Сьогодні, 15:31
Зірка Євробачення-2018 опинився в лікарняній палаті
Співак Melovin, якого госпіталізували до лікарні, назвав свій попередній діагноз
12 вересня, 17:32
28-річний артист поки не став розголошувати свій діагноз
«Діагноз мене не тішить». Співак Melovin опинився в лікарні під крапельницями (фото)
11 вересня, 12:29
Конфуз на концерті пам’яті Миколи Мозгового: прем’єра пісні, якій… 30 років
Конфуз на концерті пам’яті Миколи Мозгового: прем’єра пісні, якій… 30 років
8 вересня, 22:45
Артистка розчарувала земляків після звернення до колеги Івана Люлєнова
Оля Полякова публічно принизила зірку «Ліги Сміху». Співачці закидають ксенофобію
2 вересня, 15:17
Відома продюсерка дала велике інтерв'ю, в якому згадала деяких артистів
Олена Мозгова висловилась про концертне майбутнє Потапа та Винника
28 серпня, 19:09
Багато років артист виступає перед українськими військовими
Зірка шоу «Україна має талант» доєднався до лав ЗСУ (відео)
27 серпня, 10:44
Музикант побажав мамі здоров'я в день народження
«Ти можеш все!». Кричевський зворушливо привітав маму з днем народження
26 серпня, 11:26
Євдокимов відомий широкому загалу насамперед як виконавець хіта «Фантазер»
Помер Ярослав Євдокимов: суперзірка білоруської естради, який засудив агресію РФ
22 серпня, 15:22

Шоу-біз

Фронтмен «Другої ріки» зізнався у таємних відносинах з відомою журналісткою
Фронтмен «Другої ріки» зізнався у таємних відносинах з відомою журналісткою
Іво Бобул назвав українського артиста, якого він любить
Іво Бобул назвав українського артиста, якого він любить
Валерій Харчишин відреагував на гастролі Віри Брежнєвої з російськомовними хітами
Валерій Харчишин відреагував на гастролі Віри Брежнєвої з російськомовними хітами
«Мені краще піти». Пугачова емоційно висловилась після резонансного інтерв’ю
«Мені краще піти». Пугачова емоційно висловилась після резонансного інтерв’ю
У США в ДТП загинув український режисер Ілля Ратман
У США в ДТП загинув український режисер Ілля Ратман
Періс Гілтон розповіла про незвичайну кімнату у своєму маєтку
Періс Гілтон розповіла про незвичайну кімнату у своєму маєтку

Новини

Зеленський наступного тижня полетить у США
Сьогодні, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
Вчора, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
15 вересня, 06:01

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua