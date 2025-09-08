Конфуз на концерті пам’яті Миколи Мозгового: прем’єра пісні, якій… 30 років
Таємниця «Тополиного краю». Хто ж справжній автор музики відомого хіта, який донька композитора оголосила абсолютно новим?
7 вересня у київському Палаці «Україна» відбувся концерт пам’яті композитора Миколи Мозгового – без перебільшення геніального співака, метра української естради. Пісні Мозгового звучать через 15 років після його смерті, вони увійшли в золотий фонд хітів української естради. Організатором та ідейним натхненником дійства щороку стає донька Миколи Мозгового – Олена Мозгова.
За тиждень до концерту Мозгова дала велике інтерв’ю, під час якого неабияк заінтригувала глядачів. «Я залізла в архіви, знайшла декілька пісень, які мало хто знає… Знайшла одну пісню, яка в принципі була тільки від руки написана – ноти, його рукою. «Це така унікальна історія. Людини вже немає 15 років, а в нас будуть прем'єри. Тобто я залізла в архіви, знайшла декілька пісень, які мало хто знає, але вони були в записані. Знайшла одну пісню, яка в принципі була тільки від руки записана – ноти, його рукою. І ми її переклали, тобто зробили пісню, буде прем'єра, називається «Тополиний край».
На концерті й справді прозвучала ця пісня – її виконала Марина Коломієць.
Однак десь вже на середині першого куплету справжні знавці української естрадної пісні з подивом для себе зрозуміли, що давно знають композицію. Її багато років виконує народний артист Іван Попович – який, до того ж, є ще й автором музики. Слова до пісні написав Вадим Крищенко. Чи схожі мелодії двох версій – вирішувати слухачам.
«Главком» спробував розібратися і звернувся до всіх сторін, які оголосили себе авторами композиції.
«Усе рівно Попович ліпше співає»
Іван Попович підтвердив: музику для пісні «Тополиний край» він написав близько 30 років тому. «Пам’ятаю, сидів я тоді згорьований у своїй двокімнатній квартирі на Оболоні – я тоді там жив. Телефонує мені Вадим Дмитрович (Крищенко – «Главком»): «Що робиш?». Кажу: «Та сиджу, сумую через Чорнобиль, настрій геть зіпсований». Він мені одразу дав свій вірш, і на мене зійшло натхнення. Того ж дня ввечері я йому зателефонував і заспівав. Він оцінив: «Усе прекрасно». Разом з аранжувальником ми зробили цю пісню лірично-драматичною», – сказав співак у коментарі «Главкому».
Попович загалом позитивно ставиться до історії з переспівом «Тополиного краю». «Я знаю цю дівчинку. Вона працювала на телебаченні, коли я знімав свою програму «На гостину до Івана Поповича». Вона хороша, порядна дівчина. Я прослухав – нормальна пісня у стилі Мозгового. Тут немає нічого страшного, якщо слова сподобались і Миколі, і він написав свою музику. Це у автора слів можуть бути претензії. У мене абсолютно немає», – додав Попович.
Артист також додав, що коли трапляються схожі ситуації, у нього запитують, чи збирається він відстоювати своє у суді. «Я завжди кажу: «Суд – це наша публіка. Хай співає, все рівно Попович ліпше співає». Бо першого виконавця ти ніколи не переспіваєш. Тому що люди привикли саме до такого звучання композиції», – переконаний закарпатський соловейко.
«Якщо пісня подобається, хай вона живе»
У автора тексту Вадима Крищенка претензій також немає – він великодушно дарує свою пісню. Поет-пісняр так пояснив ситуацію кореспонденту «Главкома»: «Років 30 тому я дав цю пісню Поповичу. Я не знаю, як потрапила Мозговому ця пісня. Можливо, він побачив у якихось публікаціях. Олена Мозгова каже, що знайшла ноти до неї у записах Миколи. Мені радісно, що Мозговий написав цю музику. Вони (очевидно, Крищенко має на увазі Олену Мозгову і команду, яка опрацьовувала запис мелодії – «Главком») зробили скорочений варіант цієї композиції, її заспівала Марина Коломієць. Якщо пісня подобається, хай вона живе. Часто буває, що одна і та ж пісня отримує різні звучання».
«Вже Миколи Петровича скільки немає… Це своєрідна сенсація, що знайшли варіант мелодії Мозгового, і у його варіанті вона прозвучала вперше. Я не хотів би, щоб навколо цього були якісь суперечки», – додав Вадим Дмитрович.
«Це ще один варіант звучання»
Олена Мозгова у коментарі «Главкому» тепер визнає: так, композиція існує давно. З точки зору доньки композитора, ситуація виглядає так: «Справді, пісня «Тополиний край» і раніше виконувалася. Але саме певні нюанси в мелодії цієї пісні були знайдені в архівах Миколи Мозгового. Це ще один варіант звучання. І саме його на концерті представила Марина Коломієць».
Наталія Сокирчук, «Главком»
