Конфуз на концерті пам’яті Миколи Мозгового: прем’єра пісні, якій… 30 років

Наталія Сокирчук
glavcom.ua
Наталія Сокирчук
Таємниця «Тополиного краю». Хто ж справжній автор музики відомого хіта, який донька композитора оголосила абсолютно новим?

7 вересня у київському Палаці «Україна» відбувся концерт пам’яті композитора Миколи Мозгового – без перебільшення геніального співака, метра української естради. Пісні Мозгового звучать через 15 років після його смерті, вони увійшли в золотий фонд хітів української естради. Організатором та ідейним натхненником дійства щороку стає донька Миколи Мозгового – Олена Мозгова.

Детальніше про супершоу можна прочитати тут: Архіви Сердючки, богиня Білик та містичний дует Тіни Кароль. Як пройшов концерт пам'яті Миколи Мозгового (відео)

За тиждень до концерту Мозгова дала велике інтерв’ю, під час якого неабияк заінтригувала глядачів. «Я залізла в архіви, знайшла декілька пісень, які мало хто знає… Знайшла одну пісню, яка в принципі була тільки від руки написана – ноти, його рукою. «Це така унікальна історія. Людини вже немає 15 років, а в нас будуть прем'єри. Тобто я залізла в архіви, знайшла декілька пісень, які мало хто знає, але вони були в записані. Знайшла одну пісню, яка в принципі була тільки від руки записана – ноти, його рукою. І ми її переклали, тобто зробили пісню, буде прем'єра, називається «Тополиний край».

На концерті й справді прозвучала ця пісня – її виконала Марина Коломієць.

Однак десь вже на середині першого куплету справжні знавці української естрадної пісні з подивом для себе зрозуміли, що давно знають композицію. Її багато років виконує народний артист Іван Попович – який, до того ж, є ще й автором музики. Слова до пісні написав Вадим Крищенко. Чи схожі мелодії двох версій – вирішувати слухачам. 

«Главком» спробував розібратися і звернувся до всіх сторін, які оголосили себе авторами композиції.

«Усе рівно Попович ліпше співає»

Іван Попович підтвердив: музику для пісні «Тополиний край» він написав близько 30 років тому. «Пам’ятаю, сидів я тоді згорьований у своїй двокімнатній квартирі на Оболоні – я тоді там жив. Телефонує мені Вадим Дмитрович (Крищенко – «Главком»): «Що робиш?». Кажу: «Та сиджу, сумую через Чорнобиль, настрій геть зіпсований». Він мені одразу дав свій вірш, і на мене зійшло натхнення. Того ж дня ввечері я йому зателефонував і заспівав. Він оцінив: «Усе прекрасно». Разом з аранжувальником ми зробили цю пісню лірично-драматичною», – сказав співак у коментарі «Главкому».

Попович загалом позитивно ставиться до історії з переспівом «Тополиного краю». «Я знаю цю дівчинку. Вона працювала на телебаченні, коли я знімав свою програму «На гостину до Івана Поповича». Вона хороша, порядна дівчина. Я прослухав – нормальна пісня у стилі Мозгового. Тут немає нічого страшного, якщо слова сподобались і Миколі, і він написав свою музику. Це у автора слів можуть бути претензії. У мене абсолютно немає», – додав Попович.

Артист також додав, що коли трапляються схожі ситуації, у нього запитують, чи збирається він відстоювати своє у суді. «Я завжди кажу: «Суд – це наша публіка. Хай співає, все рівно Попович ліпше співає». Бо першого виконавця ти ніколи не переспіваєш. Тому що люди привикли саме до такого звучання композиції», – переконаний закарпатський соловейко.

«Якщо пісня подобається, хай вона живе»

У автора тексту Вадима Крищенка претензій також немає – він великодушно дарує свою пісню. Поет-пісняр так пояснив ситуацію кореспонденту «Главкома»: «Років 30 тому я дав цю пісню Поповичу. Я не знаю, як потрапила Мозговому ця пісня. Можливо, він побачив у якихось публікаціях. Олена Мозгова каже, що знайшла ноти до неї у записах Миколи. Мені радісно, що Мозговий написав цю музику. Вони (очевидно, Крищенко має на увазі Олену Мозгову і команду, яка опрацьовувала запис мелодії – «Главком») зробили скорочений варіант цієї композиції, її заспівала Марина Коломієць. Якщо пісня подобається, хай вона живе. Часто буває, що одна і та ж пісня отримує різні звучання».

«Вже Миколи Петровича скільки немає… Це своєрідна сенсація, що знайшли варіант мелодії Мозгового, і у його варіанті вона прозвучала вперше. Я не хотів би, щоб навколо цього були якісь суперечки», – додав Вадим Дмитрович.

«Це ще один варіант звучання»

Олена Мозгова у коментарі «Главкому» тепер визнає: так, композиція існує давно. З точки зору доньки композитора, ситуація виглядає так: «Справді, пісня «Тополиний край» і раніше виконувалася. Але саме певні нюанси в мелодії цієї пісні були знайдені в архівах Миколи Мозгового. Це ще один варіант звучання. І саме його на концерті представила Марина Коломієць».

Наталія Сокирчук, «Главком»

