30-річчя «Території А». Спогади Ротару, Руслани, Власової та інших зірок (ексклюзив)

17 вересня 1995 року в етер вийшов перший випуск популярної музичної програми, яка дала старт цілій плеяді українських зірок

Мистецька агенція «Територія А» відзначила 30-річчя однойменного хіт-параду гучним концертом. Він відбувся у фінальний третій день фестивалю попкультури 1990-х та 2000-х «Покоління», який пройшов в столиці.

17 вересня 1995 року в етер вийшов перший випуск популярної музичної програми, творцями якої були Олександр Бригинець та Анжеліка Рудницька. Це була масштабна платформа для української музики у перше десятиліття Незалежності, яка не лише давала молодим артистам етер, а й формувала сучасний музичний простір країни. Хіт-парад «Території А» визначав кращі пісні за голосуванням глядачів, а сама програма поєднувала музику з молодіжною культурою та модою. З «Території А» вийшла ціла плеяда українських зірок. І чимало з них вдалось зібрати на святковому концерті. «Главком» побував на події, яка зібрала тисячі глядачів в Національному комплексі «Експоцентр України» (ВДНГ).

17 березня 1995 року в етері з'явився перший телепродукт «Території А» – інформаційно-мистецька програма. 17 вересня дебютував хіт-парад. А ось сама компанія «Територія А» була зареєстрована 17 листопада 1994 року. Анжеліка Рудницька відповіла на запитання, чи був вибір дат спланованим.

«Не знаю, це випадково сталося. І ми це зрозуміли тільки вже тоді, коли намагалися впорядкувати якісь дати і позаписувати їх. Так, якась магія. Просто 1+7 це 8, а це нескінченність (сміється – «Главком»). Може тому в нас слоган «Території А» з 1990-х «Назавжди». На наших крайніх зйомках різдвяних, на «Території Різдва» (знімали 6 вересня в столиці. – «Главком») одна з малючок, яка виступала, сказала: «Я коли виросту буду директором «Території А»». Я кажу: «Все, домовилися. Ти мусиш ходити на всі заходи, втягуватися в процеси. Спробувати зрозуміти, чим ми живемо, чим ми займаємося. І придумати ще, як заробляти гроші». Бо я тільки вмію креативити, а заробляти гроші це не моя сильна сторона», – зазначила Рудницька.

Першого переможця хіт-параду «Територія А» Рудницька не пам'ятає. Втім згадала про особливості зйомок дебютного випуску.

«Ми багато знімали «пілотів», і затвердили цей випуск, який знімали на даху однієї з київських висоток. Тоді це було дивно, бо всі працювали виключно в студіях. Я там і співала, і розмовляла. І насолоджувалась ось таким же днем, як зараз (концерт пройшов 14 вересня. – «Главком»), в міру теплим і дуже сонячним.», – згадала Рудницька.

На концерті не було співзасновника «Території А», Олександра Бригинця. Анжеліка Рудницька запевнила: вони спілкуються. Ба більше – незабаром чимось здивують.

«Підтримуємо зв'язок, звичайно. Вітали одне одного. І навіть домовилися дещо цікаве зробити. Потім розкажу», – заінтригувала Анжеліка Рудницька.

Анжеліка Рудницька за лаштунками концерту фото: Instagram/anzhelikarudnytska

На святковому концерті, присвяченому 30-річчю хіт-параду «Територія А», окрім Анжеліки Рудницької, виступили Руслана, Ауріка Ротару, Євгенія Власова, Віктор Павлік, Марія Бурмака, Vlad Darwin, Alekseev, Swoiia, Анна Добриднєва, Костянтин Гнатенко, М’ята, Oks, гурти «Аква Віта», «Світязь» (Анатолій Говорадло), «The Вйо» та Aviator.

За словами Ауріки Ротару, яка в жовтні гучним концертом святкуватиме 45-річчя кар'єри, вона добре пам'ятає випуски «Території А». Але ось свої кліпи соромилась дивитися в хіт-параді.

«Я завжди дивилась «Територію А». Це була та музична програма, яку ми всі дивились. Бо краще нічого не було в Україні. Нову пісню, новий кліп ми несли на «Територію А». Це було для нас приємно, що там будуть крутити нашу пісню. В мене тільки гарні спогади… Ви знаєте, я завжди боюсь дивитися свої відео по телебаченню. Я ховалась і так, трохи виглядала. Бо хвилюєшся, який там все має вигляд. Але приємно», – розповіла Ауріка Михайлівна.

На фестивалі «Покоління» Ротару виконала дві композиції: «А на лузі трава» та «Червона рута». Для останнього хіта артистка зробила нове аранжування.

Вперше за тривалий час на сцену вийшла співачка Євгенія Власова. Публіці вона вперше презентувала україномовні версії своїх хітів, «Ріка» та «Вітер надії». Залаштунками концерту артистка зізналась – вона тривалий час не могла потрапити до хіт-параду «Територія А». Хоча дуже цього хотіла.

«Коли я вперше побачила «Територію А», то звісно, побачила перших артистів - гурти «Фантом», «Аква Віту». Мене, до речі, дуже довго не брали в цей хіт-парад. І не приймали дуже довго. Було складно мені туди потрапити, бо були свої артисти. Наскільки пам'ятаю, потрапила до хіт-параду з композицією «Не забувай»», – розповіла Власова.

Не одразу сприйняв хіт-парад «Територія А» соліст спочатку вокально-інструментального ансамблю (ВІА), а вже потім дуету «Світязь» Анатолій Говорадло. У 1990-х він та Дмитро Гершензон (у 2013 переїхав до Ізраїлю) часто потрапляли до музичного рейтингу. Зокрема, з хітами «Ні, я не ту кохав» та «Ти моя». Саме їх Анатолій Васильович і виконав в столиці вже у вересні 2025-го. До речі, незабаром на «Главкомі» вийде повне інтерв'ю Говорадла про те, чим живе зараз артист та яка творча доля в гурту «Світязь».

«Я скажу відверто: ми були представниками філармонічної естради, а «Територія А» більш консервативна. Тому коли в цьому хіт-параді з'явилися молоді артисти, особисто я не всіх сприймав. Ну, не тільки я, а й мій колега теж. Не все було зрозуміло. Бо воно трошки в іншому форматі і не було так вичищено, як ті аранжування, пісні, які намагались робити філармонійні артисти. Тут вже було щось свіже, хай і недосконале. Але щось вже близьке до європейської, американської музики, світового рівня. Не за рівнем майстерності, а за духом і самому прагненню цієї музики бути такою. Це моє таке перше враження, пригадую його. А потім це все змінювалось, набувало професійних форм. Це було трошки інше, ніж ми до того звикли. В цьому є свій позитив», – розповів Анатолій Говорадло.

На фестивалі «Покоління» запалювали не тільки артисти, які потрапляли до хіт-параду «Територія А», але й ті, хто його активно дивився та голосував за своїх улюблених виконавців у дитинстві. Серед них, наприклад, Влад Дарвін (Vlad Darwin). На сцені він виконав свій хіт «Ти найкраща», а також в дуеті з Марією Бурмакою заспівав композицію «Розлюби». Символічно, цій композиції, як і «Території А» – 30 років.

«Я був відвертим прихильником «Території А», писав листи, чекав, що мої листи прочитає Анжеліка Рудницька. Вона жодного разу їх не прочитала. А я писав їх багато, я старався. Голосував за своїх улюблених артистів. Пам'ятаю голосував за Ольгу Юнакову. Ходив на концерти «Території А», купляв зошити з артистами «Території А». Ну і звісно надихався», – розповів 39-річний Влад Дарвін.

Vlad Darwin та Марія Бурмака фото: Instagram/terytoriyaa

А ось співачці Swoiia (колишня Ассоль) було лише трохи більше року, коли вийшов перший випуск хіт-параду «Територія А». Втім Катерина Гуменюк (справжнє ім'я 31-річної артистки) пам'ятає часи, коли мистецька агенція переживала непрості часи у своїй історії, але продовжувала активну діяльність. Як в принципі і зараз.

«2002 року в мене є премія, то був великий концерт, присвячений «Території А». І ось з тих самих пір в мене є ця статуетка. І дійсно, це була легендарна подія, легендарна премія», – визнає Swoiia.

Співачка Swoiia на фестивалі «Покоління» фото: Instagram/iryna.kaploukh

Концерт з приводу 30-річчя хіт-параду «Територія А» закривала переможниця Євробачення-2004 Руслана. Співачка виконала три композиції: Wild Dances («Дикі танці»), «Світанок» та «Знаю я». Народна артистка охарактеризувала 90-ті як період, коли артисти мріяли. Але водночас не бажали, наприклад, отримати премію «Ґреммі».

«Це період, коли українська музика була хітовіша за фірмову. Гримів хіт-парад «Територія А». Це був тоді головний хіт-парад в країні. «Територія А» могла собі дозволити розкрутити артиста. Що і відбувалось – Юрко Юрченко тоді був прецедент. «Територія А» була дуже впливова. Зараз ми такі амбітні, бо відчуваємо, що ми герої на весь світ, і знову ж таки, за рахунок тих, хто воює. А тоді ми були герої просто, бо ми такими себе відчували. Бо ми робили щось оригінальне, нове… Зараз не вистачає цього рок-н-ролу, свободи, божевілля. Все одно скільки пісня буде звучати. Давайте просто зробимо, щоб вона була крута. Я не уявляю, щоб «Брати Гадюкіни сиділи і тупо рахували, що 2 хвилини 30 секунд – це ось тренд. А ось 3 хвилини ніхто слухати вже не буде», – зазначила Руслана.

Хіт-парад «Територія А» виходив на телеканалі ICTV до 2000 року, а згодом мав окремі відновлення й спецпроєкти на інших каналах до 2005-го. Зараз в мистецької агенції чимало проєктів, наприклад, «Територія Різдва. Дух Нескорених». Відповідаючи на запитання від «Главком», чи слід відновлювати виробництво хіт-параду «Територія А» в сучасних умовах, Анжеліка Рудніцька ні на секунду не задумалась.

«Ні, ми не будемо повертати, я не вважаю за потрібне кудись повертатися. «Територія А» живе повноцінним життям всі ці роки. У нас шалені графіки, не встигаємо робити те, що ми робимо. Я не вважаю за потрібне робити хіт-парад, це по-перше. По-друге, ми час від часу таке робимо, скринимо з Топ-10 з YouTube, бо там найбільший архів наш, і кожна людина може побачити, кого найбільше подивилися. Зараз вже багато часу в лідерах «Фантом 2» – «Двоє» і потім «Аква Віта» – «А тепер все інакше», – підсумувала Анжеліка Рудницька.

Зазначимо, що вже 20 вересня у Львові в межах триденного фестивалю «Покоління» пройде святковий концерт, присвячений 30-річчю хіт-параду «Територія А». Хедлайнером шоу стане переможниця Євробачення-2004 Руслана. В інші дні сцену фестивалю запалюватимуть Степан Гіга та Гайтана.

