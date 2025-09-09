Головна Скотч Шоу-біз
Реперка Alyona Alyona показала, що вперше зробила разом зі своїм батьком (фото)

Рома Семикін
Рома Семикін
Співачка, композиторка Альона Савраненко оновила сімейний архів
фото: Instagram/alyona.alyona.official

Бронзова призерка конкурсу Євробачення-2024 опублікувала особливу світлину

Музична виконавиця Alyona Alyona (Альона Савраненко) привітала свого батька з днем народження. У вівторок, 9 вересня, пану Олегу виповнилось 59 років. З цієї нагоди реперка вперше влаштувала професійну фотосесію спільно з батьком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі співачки.

«Хочу привітати з днем народження людину, яка є, була і буде прикладом для мене у всьому. Я щаслива бути донькою найкращого батька. Будь здоровим та продовжуй окриляти нас своєю енергією. До речі, це наше перше професійне фото. Тішуся, що закарбувався такий прекрасний спогад», – написала Alyona Alyona.

Реперка Alyona Alyona з батьком
Реперка Alyona Alyona з батьком
фото: Instagram/alyona.alyona.official

Під дописом свій коментар залишила колега реперки Alyona Alyona, співачка Світлана Тарабарова. «Ааа, вітаємо! І дякуємо за донечку», – емоційно та зі смайлом червоного сердечка написала вона. В сторіз свого Instagram Савраненко наголосила, що відвідала батьків перед днем народження пана Олега. І особисто привітала його заздалегідь. Бо фізично не зможе бути на сімейному святі.

Зазначимо, що Альона Савраненко народилася у селищі Капітанівка на Кіровоградщині. Згодом сім’я переїхала до Баришівки Київської області. саме там майбутня зірка навчалася у школі та почала писати перші тексти, що згодом стали основою її творчості. У 2024 році Alyona Alyona разом із Jerry Heil представляла Україну на пісенному конкурсі Євробачення у шведському Мальме. Тоді зірковий дует посів п’яте місце у фіналі.

Раніше «Главком» розповідав, що креативним продюсером Нацвідбору на Євробачення-2026 став режисер Герман Нєнов. Водночас співачка Джамала стала музичною продюсеркою цьогорічного Нацвідбору на музичний конкурс.

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
