Євробачення-2026: Джамала стала музичною продюсеркою Нацвідбору

Джамала: «‎Від майбутнього сезону я очікую щирості й сили, тож закликаю всіх готуватися серйозно і подавати свої пісні»

Суспільне Мовлення розкрило ім’я нової музичної продюсерки Національного відбору на Євробачення – нею стала співачка й авторка пісень Джамала. Переможниця Євробачення-2016, яка у складі журі сім разів обирала представників від України, лауреатка найвищої національної відзнаки – Шевченківської премії - 2024 та членкиня Академії «Ґреммі» дебютує як музична продюсерка Нацвідбору. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

«‎Для мене роль музичної продюсерки Нацвідбору – це нове випробування і водночас велика честь. Бути у журі – це одна історія: ти обираєш серед запропонованих тобі артистів. А як продюсерці мені потрібно прослухати всі заявки і обрати разом з командою учасників, які далі постануть перед людьми в етері. За роки після Євробачення я винесла урок: випадкових переможців не буває. Це завжди про готовність, про витримку, про професійність. Саме це я хотіла б бачити у майбутніх учасників. Бо конкурс – складне фізичне і моральне випробування. Це десятки репетицій, постійні виступи й відчуття, що ти представляєш країну щомиті. Від майбутнього сезону я очікую щирості й сили. Хочеться бачити артистів, які вже зараз готові виходити на сцену та боротися за перемогу. І вже зовсім скоро стартує приймання заявок – тож закликаю всіх готуватися серйозно і подавати свої пісні», – прокоментувала Джамала.

Повідомляється, що приймання заявок на участь у Нацвідборі розпочнеться згодом, також будуть оголошені нові деталі щодо умов участі та процесу відбору.

«‎Цього року Джамала якнайкраще зможе поділитися власним досвідом з учасниками, дати практичні поради, допомогти з відточенням музичного матеріалу. Щоб українська музика гідно зазвучала в лютому на Нацвідборі й потім у травні в Австрії. Через 10 років після перемоги Джамали на Євробаченні конкурс повертається до Відня, який Україна у 2015-му пропустила. Готуємося заповнити цю музичну прогалину», – зазначила Оксана Скибінська, голова делегації України на Євробаченні.

70-й ювілейний конкурс Євробачення відбудеться в Австрії. Містом проведення конкурсу було обрано Відень. Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд фінал – 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії. Це вже втретє, коли Відень прийматиме наймасштабніший музичний конкурс.

Нагадаємо, що переможцем Євробачення-2025 став JJ, з піснею Wasted Love він отримав 436 балів. Україна, яку представляв гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray, посіла дев'яте місце. Своїм виступом гурт закріпив статус України як єдиної країни в історії Євробачення, яка щороку проходить до фіналу з моменту своєї першої участі у 2003 році.