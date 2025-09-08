Архіви Сердючки, богиня Білик та містичний дует Тіни Кароль. Як пройшов концерт пам'яті Миколи Мозгового (відео)

Олена Мозгова вчергове зібрала десятки знаменитостей, аби вшанували пам'ять свого батька

У Національному палаці мистецтв «Україна» пройшов концерт «Мозговий. Музика, що змінила епоху». Вже котрий рік шоу організовує донька композитора та співака продюсерка Олена Мозгова. На сцену вийшли десятки українських артистів, серед яких, зокрема, Ірина Білик, Вєрка Сердючка, Тіна Кароль, Kola та інші. Вони виконали хіти легендарного співака. «Главком» розказує подробиці концерту, який відбувся 7 вересня.

Шоу відкрила Тіна Кароль. Народна артистка виконала хіт «Грай, музико моя» у дуеті... з самим маестро, який помер 15 років тому. Зв'язок із потойбіччям співачці налагоджувати не довелося: завдяки новим технологіям Мозговий був присутній на вечорі і вокально, і візуально. На гігантському екрані з'явилось відео з маестро. Кароль у фіналі виступу повернулась спиною до глядачів, подивилась в очі легендарному композитору та вдячно здійняла руки за вокальну підтримку легенді. Балет, залучений до цього номеру, в той час вже був на підлозі від такого видовища. Можна впевнено стверджувати, що цей номер є ключовим у концерті за своєю естетикою.

Виступ Тіни Кароль фото: «Главком»

Після Кароль виступили Альона Омаргалієва, Oks, Anka, Оля Цибульська. Вони переспівували хіти маестро. А ось далі, неочікувано для багатьох глядачів, на сцену Палацу «Україна» з мікрофоном в руках виплив журналіст, блогер Дмитро Гордон. Його не було в анонсованій програмі концерту. Тому Олена Мозгова представила його номер як «сюрприз». Гордон виконав композицію «На щастя, на долю». Публіка сприйняла цей «сюрприз» неоднозначно. І в залі, а згодом і в соцмережах, прокотився несхвальний шепіт.

Поява Дмитра Гордона на концерті здивувала деяких глядачів фото: Instagram/gordondmytro

Та вже за хвилину ситуацію виправила Народна артистка України Ірина Білик. Вона підхопила пісенний марафон та вже не вперше на таких вечорах виконала пісню Мозгового «Вперше». Презентуючи появу примадонни української естради Олена Мозгова не шкодувала солодких слів: «Кажу їй: «Іра – ти богиня. Знай це. Ти богиня». Білик не сперечалася. Зал також. Співачку проводжали бурхливими оваціями.

Ірина Білик на концерті «Мозговий. Музика, що змінила епоху» фото: «Главком»

Грандів чудово розбавляли вже відомі молоді і талановиті співаки. Kola по-особливому виконала суперхіт «Минає день, минає ніч» і в фіналі розплакалася, Melovin – повторив минулорічний успіх «Троянди-ружі», Domiy – виконала складну драматичну «Материнську любов».

Співачка Domiy фото: «Главком»

Концерт «Мозговий. Музика, що змінила епоху» фото: «Главком»

Але справжній фурор, ще й після завершення двох повітряних тривог, спричинила поява Вєрки Сердючки. Традиційно зірка з'явилась в компанії свого бенду на чолі з «мамою» (акторка Інна Білоконь). Сердючка виконала легендарний хіт «Край» і покликала на сцену Олену Мозгову. Сердючка поділилася, що донька композитора дуже нервувала у цей вечір через затяжні тривоги. Аби знизити градус напруги після атаки росіян, Вєрка розповіла цікаву історію про маестро, ба більше – показала раритетне фото з Миколою Мозговим.

«Я вам по секрету скажу, ми з мамою нещодавно шукали 100 доларів (жартує, сміється. – «Главком»). Короче, перебирали старі альбоми. Знаходимо альбом 1997 року, знаходжу фотографію. В той час, ви ж знаєте, фотографії були такі, що очі в усіх червоні. Пам'ятаєте цей час? Я така ще молоденька, в боа, незаймана… Микола Петрович каже мені: «Ти моя грайлива сопілка», – зазначила Вєрка Сердючка на сцені Палацу «Україна».

Архівне фото Вєрки Сердючки з Миколою Мозговим фото: «Главком»

Після порції жартів народну улюбленицю глядачі покликали на біс. Так «Край» прозвучав удруге, зал не стримав такого натиску і танцював стоячи.

Шоу закривав чоловік Олени Мозгової, музичний виконавець Девід Аксельрод (Володимир Ткаченко). Він заспівав композицію «Захисники». Для Олени Мозгової цей концерт став продовженням марафону після зйомок авторського проєкту «Мій Music Hall». Через повітряну тривогу в суботу, 6 вересня, на сцену вийшли не всі артисти. Цього ж разу, 7 вересня, попри дві повітряні тривоги, які в підсумку тривали близько двох годин, концерт «Мозговий. Музика, що змінила епоху» відбувся. Згодом його можна буде побачити в етері одного з телеканалів.

Продюсерка Олена Мозгова (ліворуч) та співачка, політикиня Оксана Білозір фото: «Главком»

